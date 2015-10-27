Чем запомнился «заслуженный русофоб Америки» Джон Маккейн

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27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

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С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Немцам больше нравятся американцы в качестве победителей

Антон Крылов, журналист
И те фальсификаторы, которые продвигают идею «русские – самая великая нация на Земле», и те, кто утверждает: «русские – убогие дикари», одинаково опасны для национального самосознания. Это одно и то же яйцо грустного рептилоида. Подробности...
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На «Армии-2018» не показали ничего нового

Максим Ваганов, публицист
Часто мы слышим, что наши талантливые конструкторы и инженеры придумали новый танк, самолет или корабль. Генералы заверяют, что, как только новое оружие будет изготовлено, они сразу же закупят минимум пару тысяч экземпляров. Подробности...
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Игорь Димитриев, политический эмигрант
Измученные бытовыми проблемами родители утащили кусок страны в тихую гавань, отказались от утомительных имперских амбиций. А потом в тишине выросло поколение, которому захотелось великого. А родители дали им всего лишь Украину. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

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          Чем запомнился «заслуженный русофоб Америки» Джон Маккейн

          Джон Маккейн был серьезным врагом России, и в Москве отдали ему должное   26 августа 2018, 16:00
          Фото: Rok Rakun/Zuma/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Умер человек, который мог стать самым русофобским президентом США. Реакция в ближнем зарубежье на смерть Джона Маккейна предсказуема: Порошенко назвал сенатора «большим другом Украины», а в Тбилиси, будто забыв о претензиях к Саакашвили, нарекли его американского патрона «национальным героем Грузии». Но в самих США Маккейн слыл едва ли не диссидентом.

          На 82-м году жизни умер сенатор-республиканец от штата Аризона, до последнего момента – глава сенатской комиссии по вооруженным силам, капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Джон Маккейн. О том, какую роль на Капитолийском холме играл этот ветеран Вьетнама и давний борец с «советской угрозой», свидетельствует простой факт – в честь покойного сразу предложили назвать одно из зданий Сената.

          Последние месяцы жизни одного из самых известных (или, если угодно, печально известных) политиков современных Соединенных Штатов были «хроникой объявленной смерти». Еще летом прошлого года у Маккейна была диагностирована опухоль мозга, и тогда уже врачи признали – скорее всего, неоперабельная. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эта личная драма сразу стала политическим событием: ослаб лагерь сторонников предельного ужесточения антироссийских санкций. В мае Маккейн спокойно говорил о своей смерти как о вполне возможном событии, в конце прошлой недели официально отказался от дальнейшего лечения.

          Если можно было найти олицетворение «американского милитаризма», Маккейн вписывался в это клише почти идеально. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Джон Сидней Маккейн Третий родился в военном городке на ныне несуществующей базе ВМС Коко-Соло в зоне Панамского канала, находившейся под американской оккупацией до 1979 года. Отец и дед (соответственно Джон Маккейн и Джон Маккейн II), дослужились до четырехзвездных адмиралов.  Маккейн-дед, ко всему прочему – основатель авианосной стратегии США, которую мы и сейчас можем наблюдать то в Персидском заливе, то у берегов Кореи.

          Когда сын коммерсанта Дональд Трамп выбирал между киношколой и бизнес-курсами, боясь «загреметь» во Вьетнам, сын адмирала, выпускник Военно-морской академии и летчик палубной авиации авианосца «Форрестол» Джон Маккейн уже выполнял задачу «вбомбить вьетнамцев в каменный век» (по выражению генерала Кертиса Лемея, командовавшего стратегической авиацией). 

          Историческое рукопожатие Никсона<br> (фото: Harvey Georges/AP/ТАСС)
          Историческое рукопожатие Никсона
          (фото: Harvey Georges/AP/ТАСС)

          26 октября 1967 года случилось то, что окончательно сформировало (или деформировало) личность будущего сенатора и кандидата в президенты. Самолет Маккейна, летевший бомбить электростанцию в Ханое, был сбит советской зенитной ракетой С-75. Дальнейшее общеизвестно: пять лет в северовьетнамской тюрьме (где сына главкома Тихоокеанского флота США, скорее всего, пытали), отказ встречаться с делегацией хиппи-пацифистов, обмен пленными после фактического проигрыша американцами войны, историческое рукопожатие с Никсоном и переход на политическое поле боя.

          Эта часть его карьеры в полной мере стартовала при Рональде Рейгане, в момент последнего пароксизма холодной войны – что тоже немаловажно. Еще более символично, что на посту сенатора от Аризоны Маккейн сменил Барри Голдуотера – человека, по сравнению с которым Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди и Линдон Джонсон выглядели «голубями мира». Речи Голдуотера о вездесущих происках «красных» до сих пор изучаются специалистами по когнитивной психологии, настолько они передают дух паранойи времен холодной войны. Речи Маккейна, скорее всего, пополнят эти хрестоматии. Приведем несколько цитат, прямо касающихся нашей страны:

          «Россия – бензоколонка, которая маскируется под страну».

          «Думаю, Россия самая главная угроза сейчас. Более значимая, чем Исламское государство*».

          «Лавров – это марионетка бандита и убийцы».

          «Дорогой Влад! (Путин) «Арабская весна» приближается к твоим окрестностям!».

          «Пришло время вести себя более жестко с Россией».

          Здесь можно заметить не только зашкаливающую русофобию, но и логические неувязки: Россия «не более, чем бензоколонка» или все-таки «угроза миру», «Арабская весна» – это победа демократии или повод для появления ИГИЛ* (хуже которого «только Россия»)? Не важно – главное уязвить Москву. На выборах 2008 года человек с такими взглядами баллотировался от Республиканской партии, а его предвыборный штаб возглавлял компаньон Пола Манафорта, который «делал» кампанию Дональда Трампа. В итоге демократ Барак Обама опередил Маккейна со счетом 52,9% против 45,7%.

          «Специфической чертой Маккейна было – говорить то, что его коллеги по Республиканской партии, так и демократы, только думали.

          В этом смысле, в его красноречии и активности мало кто мог составить конкуренцию», – заявил в комментарии для газеты ВЗГЛЯД эксперт-американист Виктор Олевич.

          Заметим, что даже сама церемония похорон Маккейна не обошлась без политической подоплеки со скандальным оттенком. Семья сенатора-республиканца потребовала, чтобы президент-республиканец Трамп не присутствовал на похоронах. Такова была воля усопшего, посмертное сведение счетов.

          Во время предвыборной гонки Трамп часто скандалил с Маккейном. Не служивший в армии миллиардер язвил по поводу боевого прошлого, которым гордился сенатор-авиатор («какой он герой войны, если его взяли в плен?»), и поругивал за «стремление развязать Третью мировую». Маккейн и тогда, и позже отвечал гневными филиппиками, бранил президента за общение с «тираном» Путиным, называл совместные пресс-конференции лидеров двух стран «позором» и т.п. Доспорить Трампу и Маккейну удастся, наверное, нескоро.

          Заметим, что в случае с «главным вашингтонским ястребом» не сработало языческое римское правило «о покойных либо хорошо, либо ничего». Умер искренний, яростный, последовательный до прямолинейности – и значит, серьезный враг. Напомним слова Владимира Путина в интервью Оливеру Стоуну: «На самом деле, он для меня даже немножко симпатичен. Да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны».

          Сейчас американскому сенатору Маккейну, как противнику, воздал должное российский сенатор, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. «Единственной его идеологией на самом деле было «защищай своих и бей чужих». Где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости», – сказал Косачев ТАСС. «Линия по оголтелому противостоянию Москве была одной из значительных частей деятельности Маккейна в Конгрессе, но нельзя не сказать о мужественности и принципиальности этого человека, который являлся патриотом своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни», – заметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

          С «хорошо» всё понятно и предсказуемо – Петр Порошенко назвал покойного лучшим другом Украины и опубликовал фото сенатора на киевском Майдане. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили на минуту забыл о претензиях нынешней тбилисской власти к Михаилу Саакашвили, вспомнил о визите Маккейна в 2008-м и назвал покойного национальным героем Грузии.

          Но внутри самих Соединенных Штатов репутация Маккейна не была столь однозначно позитивной или негативной. Скорее, он был нетипичным политиком. Американист Виктор Олевич отмечает:

          «Он имел репутацию политика, который не боялся идти против течения, часто занимал позиции, которые противоречили официальной точке зрения руководства республиканцев.

          У него была репутация своеобразного республиканского либерала.

          Именно его голос был ключевым в срыве попытки администрации Трампа отменить принятую Обамой реформу здравоохранения (Obamacare). Маккейн выступал против радикальных вариантов миграционной реформы. Так что во внутренней политике он, скорее, ястребом не был».

          Что же касается внешней политики, в ней покойный проявлял довольно типовой подход, и его знамя есть кому подхватить, причем как в рядах республиканцев, так и у демократов. «Целый ряд американских сенаторов и конгрессменов – Линдси Грэм, Марко Рубио, Джон Тестер, Джон Нили Кеннеди – высказывают те же позиции, просто реже делают громкие заявления и не имеют такой репутации не только в США, но и за границей, в том числе в России», – пояснил Олевич. Как Маккейн занял место Голдуотера, так и на его место встанет «новый боец». 

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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