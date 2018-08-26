Трампу отказали в посещении похорон Маккейна

Семья скончавшегося от рака американского сенатора Джона Маккейна попросила президента США Дональда Трампа не посещать похороны.

Трампа просят ограничиться прощальной речью. Такие же пожелания высказаны Бараку Обаме и Джорджу Бушу-младшему, сообщает телеканал CNN.

В течение года Маккейн планировал собственные похороны. Он сам и настаивал на том, чтобы Трампа не приглашали на церемонию после его смерти. Таким образом, родственники покойного сенатора не изменили позицию.

Тем временем Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Маккейна. «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», – написал он в Twitter.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. В Госдуме сказали, что Маккейн не был союзником России, однако являлся мужественным человеком и патриотом своей страны, а в Совфеде отметили, что он «был хорош в своей ненависти к России».

Киев назвал Маккейна «большим другом Украины», а Грузия – своим «национальным героем».