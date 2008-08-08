В Совфеде рассказали, чему Маккейн научил Россию

Американский сенатор Джон Маккейн «был хорош в своей ненависти к России», он выступал за сильные США и открыто говорил о неприятии нашей страны, заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Морозов в своем Facebook назвал Маккейна символом современного откровенного антироссийского мышления, суть которого сводится к тому, что «России не может быть никакой другой, кроме враждебной». «Хорошая Россия – мертвая Россия», – приводит он логику единомышленников Маккейна.

Российский сенатор отметил, что Маккейн придерживался мнения о «неисправимости» России. «Мы, как бы ни хотели понравиться, как бы ни кланялись, как бы ни клялись в любви Западу, что и делали все 90-е годы, мы никогда не станем хорошими», – написал Морозов, отметив, что Россия стала для них «врагом навсегда». «Вот логика Маккейна, и она хороша в своей прозрачности и логичности», – отметил он.

«Умер враг. Отдай ему честь за честную вражду, за честную ненависть, за непримиримость. Другие – лукавят. Этот – говорит, что думает. Он научил нас лучше понимать себя и Америку», – заключил парламентарий.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. В Конгрессе уже предложили назвать в его честь одно из зданий Сената. Киев назвал Маккейна «большим другом Украины», а Грузия – своим «национальным героем». В Госдуме сказали, что Маккейн не был союзником России, однако являлся мужественным человеком и патриотом своей страны.