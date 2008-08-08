Грузия назвала умершего Маккейна своим «национальным героем»

Власти Грузии высказали глубокое соболезнование в связи с кончиной американского сенатора Джона Маккейна и признали его «национальным героем» своей страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Георгий Маргвелашвили заявил, что Джон Маккейн – «национальный герой Грузии», который внес «бесценный» вклад в усиление грузинской государственности, «всегда находился рядом с Грузией в тяжелые дни».

«Этого народ Грузии не забудет никогда», – сказано в заявлении президента.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал Маккейна «дорогим другом» и «горячим сторонником» его страны.

Грузинские СМИ вспоминают, как 12 августа 2008 года, когда завершилась война России и Грузии, сенатор Маккейн сказал: «Сегодня все мы – грузины». В тот день он побеседовал по телефону с возглавлявшим Грузию Михаилом Саакашвили и сказал тому, что «американский народ поддерживает борющихся за свободу и независимость грузин, молится за них».

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Маккейна «большим другом Украины».

Маккейн скончался в субботу вечером на 82-м году жизни. Его похоронят в Аннаполисе. В Конгрессе уже предложили назвать в его честь одно из зданий Сената.