В Госдуме похвалили Маккейна за патриотизм

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в субботу, не был союзником России, однако являлся мужественным человеком и патриотом своей страны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Скончался сенатор США Джон Маккейн. Он не был другом или союзником России, наоборот, он был нашим ярым оппонентом. Маккейн – один из ярких представителей американских ястребов», – передает его слова ТАСС.

По его словам, именно «линия по оголтелому противостоянию Москве» являлась одной из значительных частей его деятельности в Конгрессе.

Однако Слуцкий заметил, что нельзя не сказать о мужественности и принципиальности этого человека, который являлся «патриотом своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни».

Он выразил соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу.

Маккейн умер в субботу вечером, ему был 81 год. В Конгрессе уже предложили назвать в его честь одно из зданий Сената.

Киев назвал Маккейна «большим другом Украины», а Грузия – своим «национальным героем».