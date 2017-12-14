Трампа не захотели видеть на похоронах Маккейна

Хотя страдающий от рака мозга сенатор США Джон Маккейн еще жив, СМИ уже обсуждают его похороны; стало известно, что близкие сенатора не хотят видеть на похоронах главу американского государства Дональда Трампа.

Семья сенатора предпочла бы, чтобы на похоронах присутствовал на Трамп, а вице-президент США Майк Пенс, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Это объясняется «шаткими отношениями» между Трампом и Маккейном.

Уже известно, что похоронную службу будут проводить в Кафедральном соборе Вашингтона.

Напомним, Маккейну 81 год. В своей книге «Неуемная волна» он сообщил, что его нынешний срок в Сенате станет последним. Кроме того, Маккейн не исключил скорой смерти.