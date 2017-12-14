Маккейн не исключил скорой смерти

Сенатор США Джон Маккейн, который страдает от рака мозга, в своей книге «Неуемная волна» не исключил того, что вскоре умрет.

Маккейн допустил, что у него, возможно, будет «ещё пять лет», или даже больше, если «прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения» его вида рака и продлит политику жизнь, передает RT со ссылкой на CNN.

«Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова», – заявил сенатор, добавив, что его «прогноз скорее является непредсказуемым».

Напомним, Маккейн сообщил в своей книге, что его нынешний срок в Сенате станет последним.