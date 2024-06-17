Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

Марина Хакимова-Гатцемайер
Женский фронт спасает жизни и души
Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.
Игорь Мальцев
Швейцарский саммит забыли еще до его начала
Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?
Кирилл Аверьянов
Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ
Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.