Немецкий танк «Леопард-2»

История создания танка «Леопард-2»

Проектирование этой модели началось в 1967 году после провала совместного проекта ФРГ и США по созданию перспективного танка MBT-70. Разработка осуществлялась в рамках программы Vergoldeter Leopard («Позолоченный леопард») компанией Porsche. Через год компания Krauss-Maffei AG начала работу над схожим проектом Keiler («Вепрь»), опираясь на наработки свернутой американо-немецкой программы. Спустя еще два года Минобороны ФРГ заставило эти фирмы сотрудничать в рамках одного проекта.

Первый прототип был создан в 1969 году (ET01), а через год появился еще один (ET02). Они обошлись бюджету в 30 и 32 млн марок соответственно. Их ходовую часть спроектировала компания Porsche, башню – Wegmann & Co, а систему стабилизации орудия – Telefunken. За сборку машин отвечала Krauss-Maffei. В 1971 году этой модели было присвоено наименование Leopard 2 и начались активные эксперименты по внесению изменений в конструкцию (тестирование различных корпусов и башен).

Интересные факты: ускоренная разработка замены «Леопардам» началась сразу после их поступления на вооружение армии ФРГ. Это было связано с тем, что у СССР и его союзников появился передовой Т-64. Западным конструкторам во главе с Паулем-Вернером Крапке поставили задачу сократить отставание от потенциального противника и создать полноценную машину сдерживания. Из-за гонки вооружений в рамках холодной войны процесс разработки лично контролировал министр обороны и будущий канцлер ФРГ Гельмут Шмидт.

Испытания прототипов проводили не только в Европе, но также в экстремальных условиях на территории Канады и США. Они проходили совместно с американским XM-1, ставшим в последствии M1 Abrams. В 1973 году страны договорились о максимально возможной унификации деталей танков. Через три года провели сравнительное испытание образцов. «Леопард» оказался легче своего конкурента и продемонстрировал превосходство по запасу хода и эксплуатационным характеристикам.

Бундесвер принял танк на вооружение в сентябре 1977 года и заказал 1800 экземпляров. Серийное производство развернули на базе предприятий концерна Krauss-Maffei в Баварии. Первый «Леопард-2» был передан в войска 25 октября 1979 года. После заключения экспортного соглашения на поставку этих машин в Нидерланды около 45% производства было отдано компании Krupp Mak Maschinenbau GmbH, расположенной в городе Киль. К 1981 году предприятия совместно выпускали около 20 машин каждый месяц.

Особенности конструкции танка «Леопард-2»

Корпус танка можно разделить на три условные части. В передней располагается отделение управления с местом для механика-водителя и топливные баки. К средней части крепится башня, в которой размещаются командир танка, наводчик и заряжающий. В кормовой находятся двигатель, воздушные фильтры и трансмиссия. Танк защищает многослойная броня, состоящая из пластин различной твердости, эластичных и неметаллических материалов.

Толщина бронелистов крыши – 40 мм, на бортах – 60–70 мм, на днище – 20 мм, на корме – до 70 мм. Предусмотрена возможность дополнительного экранирования отдельных блоков. Лобовое бронирование корпуса в верхней части имеет толщину 640 мм, а в нижней – около 400 мм. Ее поверхность наклонена под углом 45 градусов. В модифицированных версиях танка бронирование было усилено. Место заряжающего защищено 860-мм бронепластинами, а командира прикрывает только 660 мм брони. Толщина брони на бортах башни – 250 мм.

Для обеспечения связи в ранних модификациях устанавливались УКВ-радиостанции SEM25 и SEM35. Затем инженеры перешли на использование цифрового оборудования SEM80/90. Кроме того, современные машины оснащают аппаратурой наземной навигации LITEF, имеющей GPS модуль. Ключевые элементы конструкции защищены автоматизированной системой пожаротушения. Торсионная подвеска оборудована амортизаторами и гидравлическими подрессорниками, гусеницы прорезинены и укреплены.

Машина приводится в движение 12-цилиндровым дизельным двигателем MB873 Ka-501, мощность которого составляет 1500 л. с. Она оснащена рулевым механизмом Renk-HSWL-354 с четырехступенчатой коробкой передач. Эти элементы объединены в компактный силовой блок с электронной системой управления, которая повышает его КПД и минимизирует вероятность поломок. Такая компоновка позволяет быстро менять силовую установку в любой момент (даже в бою).

Характеристики и преимущества танка «Леопард-2»

Экипаж машины состоит из четырех танкистов. Ее длина составляет от 9,67 м до 10,97 м, ширина – 3,7–3,76 м, а высота – 2,79–3,03 м (в зависимости от модификации). Без боекомплекта танк весит от 52 тыс. кг до 60 тыс. кг. Масса снаряженной машины равна 55 150 – 62 500 кг. При этом только башня весит от 16 до 21 тонны. Она может развернуться на 360 градусов за 10 секунд. В топливных баках размещается до 1160 литров горючего. Двигатель расходует около 210/230 литров дизельного топлива на 100 км.

Машина способна развивать скорость до 68 км/ч (по шоссе) и двигаться задним ходом со скоростью до 31 км/ч. Показатель клиренса – 0,54 м. Ширина гусениц – 630 мм. Они создают удельное давление на поверхность, равное 0,83 кг/кв. см. Танк может пересекать трехметровые рвы, броды глубиной не более 1,2 м (со специальным оборудованием для работы мотора под водой – до четырех метров) и преодолевать стенку 1,1 м. Запас его хода составляет около 500–550 км.

В башне располагается 120-мм гладкоствольная пушка Rh-120 со стволом 44 или 55 калибра (в зависимости от модификации). Она ведет огонь фугасно-кумулятивными (DM12) и бронебойными оперенными подкалиберными снарядами (DM43 и DM53). Всего в боекомплекте 42 таких снаряда, распределенных по корпусу. 15 из них находятся на корме и используются в первую очередь, остальные – в носовой части. В паре с орудием применяется 7,62-мм пулемет MG3, еще одним оснащена турельная установка.

Интересные факты: современные версии танков укомплектованы цифровой системой управления огнем. Она автоматически рассчитывает баллистическую траекторию, подбирает необходимый тип снаряда в зависимости от скорости и направления ветра, окружающей температуры и особенностей местности. Делает поправки при стрельбе по движущимся целям. Кроме того, для работы в ночное время, в сложных метеоусловиях или по замаскированным объектам применяется тепловизор.

Благодаря наличию шести триплексов (приборов наблюдения), установленных вокруг люка, командир танка имеет обзор на 360 градусов. Наводчик и заряжающий получили по одному триплексу, а отделение управления оснащено тремя. Наводчик осуществляет прицеливание с помощью EMES15 со стабилизатором, тепловизором, двенадцатикратной оптикой и лазерным дальномером. В случае выхода основного прибора из строя используется восьмикратный прицел FERO-Z18.

Командир машины пользуется панорамным перископическим прицелом PERI R17, обеспечивающим широкий угол обзора (до 27 градусов). Стандартные перископы соединялись с прицелом наводчика, благодаря чему командир пользовался тепловизором. Но усовершенствованные R17A2 оснастили собственным тепловизионным модулем. Он обеспечивает четырехкратное, 12-кратное и 24-кратное увеличение и может применяться для наведения вооружения.

Основные модификации танка «Леопард-2»

Базовая версия получила обозначение 2A0. Выпускалась с 1979 по 1982 год. Была оснащена аналоговой системой управления огнем (СУО), стандартной радиостанцией и электрогидравлическим стабилизатором орудия WNA-H22. Всего выпущено 380 таких танков. С 1982 по 1984 год производилась переработанная версия 2A1 (750 штук). Ее избавили от неисправного датчика ветра, удлинили перископ, стандартизировали боеукладку, обеспечили дополнительное бронирование двигателей и внедрили систему контроля СУО RPP-1-8.

С 1984 по 1985 год было создано 300 экземпляров 2A3. Их укомплектовали цифровыми радиостанциями, демонтировали асбестовые элементы выхлопной системы, окрасили корпус в трехцветный камуфляж и доработали тормозную систему. С 1985 по 1992 год произвели 695 танков 2A4. Затем начали доводить все предыдущие версии «Леопардов-2» до уровня этой модификации. Она отличается наличием цифровой СУО, автоматизированной системы пожаротушения, усиленной броней и улучшенной ходовой частью.

Кроме того, в 1989 году была запущена программа улучшения боевого потенциала этих машин. Она состояла из трех этапов, на которых вносились конструктивные изменения, призванные повысить огневую мощь и боевую живучесть танка. В результате появилась модификация 2A5 с новой броней, автоматизированным управлением башней, тепловизором у командира танка, комбинированной навигационной системой. К 2002 году было модернизировано 350 немецких и 330 голландских машин.

С 2001 по 2005 год проходила программа модернизации до версии 2A6 (225 штук). Она отличалась наличием удлиненного ствола орудия (L/55), позволяющего вести огонь на расстоянии до 5 км более мощными снарядами. Кроме того, существуют модификации 2A6M (с укрепленным днищем), 2A7 (с улучшенным тепловизором, новой командно-информационной и коммуникационной системами), 2A7V (с усиленной бронёй) 2PSO (городской танк) и концепты 2A6EX, 2A4 Evolution, MBT Revolution.

Экспортные версии также модифицировались. В результате появились голландский 2NL, швейцарский Panzer 87, польский 2PL, индонезийский 2A4+, сингапурский 2SG, канадский 2A4M CAN, шведский Strv 122 и Датский 2A5DK. Кроме того, на базе «Леопарда-2» созданы мостоукладчики Panzerschnellbrcke 2, Leguan и 2L, БРЭМ Bergepanzer 3 Bffel и Wisent 2, САУ Panzerhaubitze 2000, передвижная зенитка Marksman, машина разминирования и другая техника.

Боевое применение танка «Леопард-2»

Эти танки участвовали в проведении натовской операции в Косово. 28 единиц занимались патрулированием и защитой опорных пунктов в городе Призрен, затем их перебросили в Северную Македонию. Они оставались на Балканах с 1999 по 2001 год. Международные силы содействия безопасности использовали «Леопарды-2» во время вооруженного конфликта в Афганистане. В 2007 году против 2A6M применили самодельное взрывное устройство, но танк не пострадал.

В начале 2008 года состоялся бой у реки Гильменд, в котором активно применялся датский «Леопард-2». В декабре того же года они были задействованы в операции «Красный кинжал». Также за время войны было зарегистрировано три подрыва датских танков на самодельных взрывных устройствах, но лишь в одном случае погиб танкист и были ранены еще три члена экипажа. По мнению командования, эти машины внесли значительный вклад в успех кампании.

С лета 2016 по весну 2017 года 30 турецких 2A4 принимали участие в операции «Щит Евфрата» в Сирии. По официальным данным, в результате было повреждено восемь машин. В 2018 году один танк был уничтожен в городе Африн во время проведения операции «Оливковая ветвь». Все танкисты погибли. С июня 2023 года «Леопарды-2» используются ВСУ в рамках СВО. Они регулярно уничтожаются Российской армией, а один 2A6 удалось захватить.

Распространение в мире и современное использование танка «Леопард-2»

Различные модификации «Леопардов-2» стоят на вооружении 20 стран мира. Так, Австрия обладает 54 машинами, Венгрия приобрела 13 танков, ФРГ использует и хранит около 335 единиц. Греции было передано 353 экземпляра, Дания модернизирует и эксплуатирует 44 машины. В составе индонезийских вооруженных сил числятся 103 танка. Испания приобрела 317 единиц. Канада располагает 74 боевыми машинами, а Катар – только 62.

Интересные факты: этот танк представлен в компьютерных играх Armored Warfare: Проект Армата, War Thunder и World of tanks. Он считается одной из самых коммерчески успешных боевых машин в мире. Но Нидерландам пришлось продать 60 своих экземпляров из-за высокой стоимости обслуживания. Планируется возобновление серийного производства и заключение соглашений на поставку этой техники в Италию и Литву. Сейчас в мире эксплуатируют около 2500 танков этой серии. Всего было выпущено более 3600 штук.

Норвегии поставили 44 2A4. В Польше расквартировано 233 танка. Обороноспособность Португалии обеспечивают 34 «Леопарда-2». Сингапур имеет около 96 исправных машин. В процессе перевооружения Словакия получила шесть экземпляров и ожидает еще девять. Турция располагает 316 танками. Украине пока передали 60 единиц. В Финляндии хранится и используется 200 «Леопардов-2». Чехия имеет три, но должна получить еще 25 танков. Швейцария обладает 230, а Швеция – 110 машинами.

Вывод

Leopard 2 регулярно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах танков. Он постоянно модернизируется и перерабатывается. Расширяется номенклатура боеприпасов к нему, поэтому он сохраняет актуальность и хорошо продается. Имеет незначительное превосходство над большинством российских машин в оснащении, точности стрельбы и боевой живучести. Однако, как показал опыт использования на Украине, не создает тотального преимущества на поле боя.