История создания танка Т-64



Проектирование полноценной замены Т-54 и Т-55 началось в 1951 году. Работы велись рядом конструкторских бюро, в том числе Уральского вагоностроительного и Харьковского танкостроительного заводов. В результате первое разработало конструкцию будущего Т-62, а последнее — сосредоточилось на создании революционной для своего времени машины: Т-64. К этому проекту привлекали представителей профильных НИИ СССР, а общее руководство было доверено Александру Морозову.

Изначально инженеры работали над проектом танка, получившего наименование «Объект 430». В 1957 году они представили три прототипа, которые не удовлетворили госкомиссию. Данная модель не превосходила Т-54, а двигатель и ходовая часть оказались недостаточно надёжными, этот проект закрыли. Но через два года эти наработки были использованы в новом исследовании. Конструкторы улучшили систему вооружения, а также повысили защищённость корпуса и башни при сохранении высокой манёвренности машины.

Интересные факты: во время разработки танк получил обозначение «Объект 432». На первом этапе серийного выпуска машины поставлялись в войска с литерой «О», так как не имели официального статуса. Наименование Т-64 было присвоено им только на втором этапе организации серийного производства, после успешного завершения госиспытаний. За создание данной модели главный конструктор в 1967 году был удостоен Ленинской премии.

Летом 1961 года эскиз машины был одобрен и началась сборка опытных образцов. За следующие два года появилось шесть прототипов, с помощью которых удалось выявить ряд дефектов конструкции (в моторе и ходовой части, системе вооружения и других). Несмотря на устранение этих уязвимостей, машины не прошли государственные испытания. Поэтому в 1963 году их не приняли на вооружение. Но работы над проектом продолжились.

Несмотря на провал испытаний, Минобороны приняло решение начать серийный выпуск танков в 1964 году. Их передавали в армию для выявления слабых мест в режиме ускоренной эксплуатации. Благодаря этому через год машину привели в соответствие установленным тактико-техническим требованиям. В конце 1966 года она успешно прошла госиспытания и была принята на вооружение. Производство продолжалось в Харькове до 1969 года. За это время было изготовлено 1192 экземпляра.

Особенности конструкции танка Т-64

Машина имела характерную для советских танков классическую компоновку с разделением на три условные части. В них располагались отделение управления, боевой модуль и моторный отсек. Но последний в два раза меньше по объёму (2,4 м³), чем на Т-54. Корпус сварной, а башня литая. Вместо стандартных пяти катков, ходовую часть укомплектовали шестью катками меньшего диаметра, изготовленными из алюминиевого сплава. При этом первый, второй и шестой из них были оснащены гидравлическими амортизаторами.

Благодаря повышению максимального напряжения в торсионных валах до 13200 кг/см вместо 9000 кг/см, торсионы подвесок удалось расположить соосно. Трансмиссия состояла из двух бортовых коробок передач с фрикционными элементами. 520-мм гусеницы оказывали давление на грунт в пределах 0,79 кг/см2. Они получили резинометаллические шарниры («сайлент-блок») и 40-мм резиновые втулки. Их звенья и скобы изготавливались методом штамповки.

Интересные факты: Т-64 стал первым серийным танком в мировой истории, который оснастили автоматом заряжания орудия и многослойной бронёй. С 1974 года машину укомплектовали оборудованием для подводного вождения «Брод», благодаря которому она могла погружаться на глубину до пяти метров. При разработке силовой установки к этому танку инженеры ориентировались на захваченную в Германии документацию к дизельному авиадвигателю Jumo 205-C.

Одним из главных новшеств стало применение комбинированной 205-мм брони, состоящей из трёх слоёв (бронестали, стеклопластика и бронестали). Она обеспечивала защиту от всех боеприпасов к 105-мм натовской нарезной пушке образца 1960-х годов при стрельбе с 500 м. Её защитный потенциал был сравним со стандартным бронированием толщиной 450-500 мм. Она прикрывала лобовую часть машины. Кроме того, были увеличены рациональные углы наклона бронепанелей корпуса (68 градусов).

Лобовая и бортовые части башни также имели внутри слой дополнительного бронирования, состоящий из алюминиевого сплава. Благодаря этому толщину брони удалось увеличить до 570-600 мм. Конструкция снижает воздействие проникающей радиации на экипаж в 16 раз. Дополнительная защита обеспечивалась с помощью противокумулятивных щитов и резиновых экранов. Поздние модификации оснащались системами динамической «Нож» и активной защиты «Варта». Коммуникация поддерживалась посредством радиостанции Р-123.

Характеристики и преимущества танка Т-64

В состав экипажа машины входили механик-водитель, наводчик и командир танка. Длина корпуса (без учёта ствола) составляла от 6428 до 6540 мм. Ширина — 3270 мм. Высота — 2154-2170 мм (в зависимости от модификации). Показатель дорожного просвета варьировался от 435 до 500 мм. Танк был способен подниматься на возвышенности под углом до 30 градусов, преодолевать рвы до 2,85 м и водные препятствия 1,0-1,8 м. Боевая масса составляла около от 36 до 42,4 т.

Ранние версии Т-64 комплектовались двухтактным пятицилиндровым дизельным двигателем 5ТД мощностью 580-600 л.с. Затем на эти танки устанавливали форсированный 5ТДФ и газотурбинный ГТД-3ТЛ, мощность которых достигала 700 л.с. Поздние модификации получили моторы 5ТДФ-М (850 л.с.) и 6ТД (1000 л.с.). Благодаря таким силовым установкам танки были способны развивать скорость от 45 до 55 км/ч по шоссе и 30-45 км/ч — по пересечённой местности. При этом запас хода был равен 500-650 км.

Первые серийные машины комплектовались 115-мм гладкоствольным орудием Д-68 (и 40 выстрелами к ней), а также 7,62-мм пулемётом ПТК. В последующих модификациях мощность вооружения увеличивалась. Так, Т-64А/АМ получили 125-мм пушку Д-81 и зенитный 12,7-мм пулемёт ДШК-М. Им на смену пришли 125-мм орудие Д-85 и пулемёт НСВТ-12,7. На Т-64БВ пушки 2А46-1 и 2А46-2 с двухплоскостными стабилизаторами, а с 1975 года ПТРК «Кобра» 9К112-1.

Для повышения точности стрельбы применялись системы управления огнём (1А33, «Волна», 1А43 «Рось» и 1А45 «Иртыш». Прицельный комплекс 1А43У, оптические (ТПД-43Б, 1Г21, ПНК-5 и другие), а также ночные (ТПН-1 и его разновидностями) прицелы и артиллерийская буссоль ПАБ-2А. Мобильность танков обеспечивалась за счёт навигационного оборудования: гирополукомпаса ГПК-59 и ТНА-3. Современные украинские модификации также оснащаются спутниковыми системами «GPS».

Основные модификации танка Т-64

Все базовые версии были впоследствии модернизированы до уровня Т-64А и получили обозначение Т-64Р «Ремонтный». В 1963 году была выпущена экспериментальная модель Т-64Т с вертолётным мотором. С 1969 по 1971 год производились Т-64А. Эти танки отличались наличием современного 12,7-мм зенитного пулемёта НСВТ и минного трала КМТ-6, переработанной башней, наличием системы «Брод» и системы запуска дымовых гранат ПУ902Б.

В 1971 году была представлена командирская модификация Т-64АК. Они были укомплектованы КВ-радиостанцией, навигационной аппаратурой и бензиновым электроагрегатом АБ-1 П/30. Их выпускали до 1983 года. Система управления огнём 1А33 впервые появилась на Т-64Б. Эта версия также получила ПТРК «Кобра» и оборудование для самоокапывания. Она производилась с 1976 по 1985 год. На её основе был спроектирован командирский Т-64БК.

В 1999 году появились украинские Т-64БМ2 и Т-64У, модернизированные варианты с новой силовой установкой, встроенной динамической защитой, комплексом управляемого вооружения 9К119, новыми прицелами, механизмом заряжания и другим оборудованием. Весной 2011 года был продемонстрирован Т-64Е с экологичным двигателем, наличием вспомогательной силовой установки и системы активной защиты «Нож-2». Кроме того, на платформе Т-64 были созданы тягач МТ-Т, путепрокладчик БАТ-2, самоходный паром ПММ-2М и другие машины.

Боевое применение танка Т-64

Эти машины были предназначены для противостояния блоку НАТО, но во времена СССР их задействовали только в учениях (например, «Днепр-67»). Они впервые вступили в бой после распада Советского Союза, во время войны за независимость Приднестровья. Расконсервированные Т-64БВ принимали участие в штурме города Бендеры. Несколько танков было потеряно, но они оказали значительное влияние на ход боевых действий.

В 2014 году началась массовая модернизация украинских Т-64, являющихся основными танками ВСУ. Эти экземпляры доводились до уровня Т-64БМ «Булат» (он же Т-64У), но на 2022 год успели ввести в строй только около 100 единиц. Также они располагали 635 Т-64БВ. По данным из открытых источников, Украина потеряла около 300 машин во время противостояния с ЛНР и ДНР. При этом 20 из них были брошены при отступлении.

Захваченные в Крыму 40 танков были возвращены Украине. На первом этапе СВО российские войска уничтожили 74 машины, а к лету 2022 года захватили около 100 танков. По итогам первого года ВСУ потеряли 276 Т-64 разных модификаций. Эти машины сопоставимы с отечественными Т-72БЗ, которых в составе ВС РФ числится около 1500. Пять Т-64 были задействованы во время Гражданской войны в Анголе. Несколько машин принимали участие в подавлении восстания Камвины Нсапу в Конго.

Распространение в мире и современное использование танка Т-64

Машины 1964–1965 годов выпуска были списаны спустя пять лет. Остальные оставались на вооружении и модернизировались. К 1981 году удалось отремонтировать и переоснастить до уровня Т-64А почти все экземпляры. На закате Советского Союза начался вывод вооружённых контингентов из стран Варшавского договора. Входившие в их состав Т-64 были переброшены на базы Атар (Казахстан) и Самарканд (Узбекистан). Оставшиеся на территории Украины танки уничтожили в 2007 году по соглашению об ограничении обычных вооружений в Европе.

Интересные факты: эти танки в загримированном виде принимали участие в съёмках кинокартины «Обитаемый остров». Также их можно увидеть в документальном фильме «Броня России» и художественном — «9 рота». Они представлены в компьютерных играх «Armored Warfare: Проект Армата», «Мир танков», «Stalker», «War Thunder» и многих других. Масштабные модели Т-64 различных модификаций выпускаются компаниями «Star scale models», «Наши танки» и «Trumpeter».

В 1994 году на территории Белоруссии находилось 299 машин, но все они были списаны. Эта же участь постигла 50 казахстанских Т-64. В составе армии Узбекистана продолжают числиться около 100 модифицированных танков. На вооружении армии Приднестровья стоят 18 Т-64БВ. В 2016 году Украина продала Республике Конго около 50 Т-64Б1М. Значительная часть оставшихся после распада СССР машин находится на хранении в России или уже утилизирована.

Некоторые из них являются экспонатами Музейного комплекса в Кубинке, Музея боевой славы в саратовском Парке Победы и Музея отечественной военной истории в подмосковной деревне Падиково. Кроме того, их можно увидеть в качестве памятников на площадях в Новом Уренгое и Павловском Посаде, в парке «Патриот» сибирского рабочего посёлка Пашино, а также возле Мемориального комплекса в Ямало-Ненецком городе Тарко-Сале.

Вывод

Конструкция Т-64 оказала сильное влияние на внешний вид и характерные черты всех последующих отечественных ОБТ. Из-за внедрения ряда революционных технологий машину пришлось долго дорабатывать. В итоге она стала не очень надёжной и дорогой. Затем появились более совершенные и неприхотливые Т-72 и Т-80, поэтому необходимость в продолжении производства данных моделей отпала. Тем не менее, эти машины всё ещё способны выполнять боевые задачи, продолжают использоваться и дорабатываться.