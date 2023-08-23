Танк Т-90М «Прорыв»: история, характеристики и системы вооружений

Tекст: Константин Меринов

Март 2023 года. Пресс-служба Минобороны сообщает о поступлении партии танков Т-90М в состав 1-й гвардейской армии.



Июль 2023 года. Российские войска получают еще одну партию Т-90М. И хотя общее количество поставленной техники не разглашается, производитель («Уралвагонзавод») подчеркивает: эта партия только в текущем году не первая и не последняя. Особо отмечается, что для выполнения задач спецоперации темпы производства существенно выросли. При этом учитывается опыт их применения в СВО и пожелания танкистов.

История создания

Танковая промышленность Советского Союза являлась одной из лучших в мире. Советский танкопром был представлен заводами в Нижнем Тагиле («Уралвагонзавод», выпускавший Т-72), Омске («Омсктрансмаш» с танком Т-80) и теперь уже чужом (пока) Харькове (завод имени Малышева с его Т-64). Однако сегодня нас интересует прежде всего нижнетагильский завод, или АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ).

История этой системы вооружений начинается с конца 1980-х – именно тогда в Уральском КБ транспортного машиностроения (УКБТМ) велась разработка танка Т-90. Его приняли на вооружение в 1992-м. Уральские танкостроители реализовали в своем детище все лучшие на тот момент технические решения.

Парадоксально, но Российской армии Т-90 оказался не очень нужен. В отличие от предшественника – знаменитого на весь мир Т-72.

Крупносерийный выпуск «семьдесят второго» был организован на УВЗ с 1974 года, а уже через пять лет Т-72 стал предметом экспорта – к концу ХХ века танки этого типа стояли на вооружении 35 государств (в 2009-м – 40), а шесть стран (Югославия, Чехия, Польша, Индия, Ирак и Иран) имели лицензию на его производство. В 1998 году оборонщики на Международной выставке сухопутных вооружений Eurosatory в Ле-Бурже (Франция) назвали Т-72 самым массовым танком второй половины ХХ столетия.

А вот «девяностый» на мировой рынок пробивался с трудом. Мировая премьера Т-90С состоялась на выставке в Абу-Даби в 1997-м, когда этот танк заинтересовал индийских военных. Правда, они поставили несколько условий: во-первых, установка тепловизионного прицела, а во-вторых, замена дизеля на 840 л. с. на 1000-сильный двигатель.

Индийцы подтолкнули специалистов УКБТМ и УВЗ к созданию практически нового танка, но требовалось решить важнейший вопрос: сделать существенно обновленный двигатель. И тогда за чертежи засели конструкторы ГСКБ «Трансдизель», а сборку разрабатываемого двигателя провели специалисты моторного производства Челябинского тракторного завода. Так появился двигатель В-92С необходимой мощности.

Впрочем, изменения коснулись и ходовой части, и системы управления огнем, и даже конструкции башни. Например, в состав СУО ввели современный тепловизионный прицел, его разработали во взаимодействии с ОАО «Пеленг» (Белоруссия) и фирмой Tompson (Франция).

Подвести итог модернизации можно словами военного атташе при посольстве Индии в России бригадного генерала Нарадана Сингха: «По эффективности Т-90С можно назвать вторым после ядерного оружия фактором сдерживания».

С того времени и танкостроение, и военная наука шагнули далеко вперед. Но не зря разработчики «девяностого» изначально закладывали в Т-90 большой модернизационный потенциал. И сегодня это позволяет поддерживать боевые характеристики танка на уровне лучших мировых образцов.

Опытно-конструкторскую работу в недрах УКБТМ вели под шифром «Прорыв», и это же название впоследствии унаследовал и сам танк. Его опытный образец вышел из ворот завода в начале 2017 года, а уже в рамках форума «Армия-2017» «Уралвагонзавод» и Минобороны подписали первый контракт на производство десяти единиц с нуля, а еще два десятка собирались переоборудовать в процессе модернизации танков Т-90. Следующий контракт был подписан на «Армии-2019» – он подразумевал модернизацию ста Т-90А до уровня Т-90М.

Госиспытания Т-90М завершились весной 2020-го, тогда же первые образцы новейшего оружия представили широкой публике – шесть Т-90М «Прорыв» стали участниками парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной.

Особенности конструкции



«Если Т-72 безотказный, как автомат Калашникова, то Т-90М – это вообще самолет», – так отзываются о боевой машине наши танкисты, принимавшие участие в боевых действиях на Украине. Действительно, Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90. При этом он сохранил все его преимущества, как и других танков советской школы, – высочайшую надежность, ремонтопригодность и простоту. Что же необычного в этом танке?

Прежде всего, отметим двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Он обеспечивает боевой машине высокую удельную мощность и скорость (до 70 км/час), экономичность и запас хода (по шоссе – до 550 км), даже при жарком климате. Не зря же Египет планирует построить на своей территории завод для сборки Т-90М.

В носовой части танка – отделение управления, где хозяйничает механик-водитель. Его работу облегчают дисплеи, с помощью которых он не только может контролировать работу механизмов, но и увидеть изображение с камеры заднего вида. «Для меня важна скорость и маневренность танка, – говорит механик-водитель с позывным Турист. – Этот танк более скоростной, можно быстро выйти на позицию, отстреляться и скрыться». Командир и наводчик размещаются в боевом отделении, где находится все вооружение и основная часть боекомплекта.

Повысила точность стрельбы танка мощная 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М с комплексом управляемого вооружения, а экипаж может использовать выстрелы различных типов: с управляемой ракетой, с бронебойно-подкалиберными, осколочно-фугасными и бронебойно-кумулятивными снарядами. Есть у Т-90М и дополнительное вооружение: дистанционно управляемая 12,7-мм пулеметная установка и спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет.

Высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем (СУО) «Калина» обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Помогает обнаружить и уничтожить противника многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами. А восемь триплексов и система видеонаблюдения, размещенные на месте командира, обеспечивают полный обзор. «Не нужно приглядываться, времени на все процессы уходит гораздо меньше, а противника видно намного лучше», – считает командир танка с позывным Светлый. Кстати, атаковать противника Т-90М способен на дистанции до пяти километров, в том числе и на ходу.

Обновлены в Т-90М не только средства нападения, но и защиты. Помимо композитной брони, танк оснащен комплексом динамической защиты «Реликт» и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных боеприпасов.

Сочетание боевых и технических показателей позволяет экипажу танка Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия.

Кстати, согласно отзывам, поступающим с передовой, Т-90М показал себя высокоэффективной машиной, способной поражать бронетехнику противника на большом расстоянии, при этом защита наших танков выдерживает попадания противотанковых комплексов, включая расхваленный на Западе американский Javelin.

Сегодня УВЗ регулярно рапортует об отправке в войска новейшего танка Т-90М «Прорыв». На предприятии подчеркивают, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.



