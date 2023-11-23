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    23 ноября 2023, 18:54

    Т-14 «Армата» – «умный» танк будущего

    Т-14 «Армата» – «умный» танк будущего
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    В 2010 году Министерство обороны России поставило перед специалистами Уральского конструкторского бюро машиностроения и «Уралвагонзавода» амбициозную задачу – создать танк нового поколения. Через пять лет на параде Победы в Москве широкой публике представили Т-14 «Армата» – технику, принципиально отличающуюся от остальных наработок отечественного танкостроения. Новый двигатель, вооружение, подход к компоновке и защищенности, электронное оборудование. Словом, танк будущего.

    Но он, как всякий молодой проект, еще дорабатывался и дорабатывается. К 2023 году Т-14 еще не принят на вооружение, проходит испытания, в том числе и в боевых условиях. Он побывал в Сирии, применялся в ходе СВО. Данные о боевых выходах «Арматы» пока засекречены. Но по фотографиям специалисты отмечают, что танк постоянно модернизируют. Сомнения скептиков в том, сможет ли «Армата» стать основным танком армии России, развеиваются с каждым днем.

    Засекреченный проект

    Наработки проекта Т-14 «Армата» появились не на пустом месте. Еще в 80-х годах прошлого века советские конструкторы разрабатывали танк нового поколения. В конструкторских бюро Ленинграда и Омска, Тагила и Харькова велись проекты по созданию машины с новой компоновкой, где были бы изолированы отдел для экипажа, боевое отделение и боеукладка. Интересно, что в советское время в этой работе дальше всех продвинулись именно харьковчане. Но распад СССР похоронил проект. «Объект 477» не пригодился ни России, ни тем более Украине.

    К идее создания танка нового поколения в нашей стране вернулись лишь в начале «нулевых». И самым заметным из нескольких проектов стал «Объект 195» (или Т-95) от нижнетагильских конструкторов. Как раз его можно назвать прародителем «Арматы». Он отличался бронированной капсулой экипажа, а также необитаемым боевым отделением.

    Серьезное вооружение – гладкоствольная 152-миллиметровая пушка 2А83 – позволяло эффективно уничтожать вражескую технику. Плюс ко всему в Т-95 применялись передовые наработки динамической защиты, радиоэлектронной борьбы, бортовой электроники. Большая часть данных об «Объекте 195» до сих пор засекречена, а его фотографии – редкость. В среде танкистов о нем ходят легенды. Но при массе преимуществ у проекта были и серьезные недостатки.

    К примеру, маленький боекомплект (всего 24 снаряда в автомате заряжания), избыточная мощность пушки, нерешенные вопросы по бронированию крыши и бортов, сложности с дополнительным вооружением. Не все проблемы были критичными, но проект «Объект 195» закрыли. И на его основе появился «Объект 148», который мы знаем сейчас как Т-14 «Армата». При этом конструкторы внедрили и множество принципиально новых решений.

    Движение – жизнь

    Стоит сразу пояснить: «Армата» в широком смысле – это универсальная боевая платформа, на основе которой уже созданы не только танк, но и тяжелые БМП (боевая машина пехоты) и БРЭМ (боевая ремонтно-эвакуационная машина). Они также существуют «в металле», проходят испытания. Однако данных по этой технике не так много, тогда как Т-14 стал известен далеко за кругами военных экспертов, попав в том числе и в компьютерные игры, что принесло ему особую славу.

    Танк длиной 10,8 м, высотой 3,3 м и шириной 3,9 м весит 55 тонн. Т-14 легче своего конкурента из США М1 Abrams и немецкого Leopard A6. «Армата» стала первым отечественным танком, получившим принципиально новую силовую установку мощностью 1500 лошадиных сил. По шоссе Т-14 может ехать со скоростью 75-80 километров в час, а в условиях бездорожья новый двигатель и низкая масса обеспечивают большую проходимость и маневренность.


    О силовом агрегате «Арматы» известно больше, чем о других узлах и технологиях. Сердце Т-14 – двигатель для специальных машин и установок 12Н360, или по другому обозначению А-85-3А. Разработчик «ЧТЗ-Уралтрак» активно демонстрировал его на различных выставках еще до разработки «Арматы». Это мощный и надежный 12-цилиндровый двигатель, построенный по X-образной схеме, с двумя газотурбинными нагнетателями.

    В некоторых модификациях двигатель применялся в другой тяжелой технике. С момента начала эксплуатации были выявлены его недостатки, которые впоследствии устранили. Трансмиссия в «Армате» механическая с роботизированным переключением передач. Важно, что все агрегаты силовой установки находятся в одном блоке, который можно заменить в случае поломки за полчаса. В ходе интенсивных военных действий такая ремонтопригодность – огромный плюс.

    Экипаж – главная ценность

    Конструкторы уделили огромное внимание комфорту и безопасности экипажа Т-14. Он состоит из трех человек. Наводчик, механик-водитель и командир находятся, как мы уже и говорили, в бронекапсуле, в передней части танка. При этом компоновка отделений вполне классическая: боевой отсек находится в средней части, а силовая установка – в задней. Необитаемая башня – ключевое преимущество Т-14 в части защищенности экипажа.

    В «Армате» командир не может напрямую вести визуальное наблюдение за местностью – только через камеры высокого разрешения, которые установлены по всему периметру корпуса. Таким образом танкисты получают картину на 360 градусов. Кстати, по утверждению представителей «Уралвагонзавода», танк проходил испытания в том числе в полностью беспилотном режиме. Технические возможности для этого есть, однако об отказе от экипажа говорить пока преждевременно.

    При этом живучесть танка впечатляет даже специалистов.

    Лобовая броня толщиной 900 миллиметров – это последний рубеж защиты. До этого потенциальному противнику придется пробиться через динамическую защиту «Малахит» и систему активной защиты «Афганит». В случае выстрела из противотанкового ракетного комплекса танк «Армата» задействует систему оптико-электронного подавления, выпускает ложные цели и способен поставить целый ряд завес.

    Контрбоеприпасы «Афганита» уничтожают кинетические снаряды еще на подлете. Но если вдруг попадание все же произошло, в действие приводится мощная система пожаротушения. Это происходит за считанные секунды. От мин экипаж защищен специальным V-образным бронированием. Есть возможность заранее обнаружить опасность дистанционными миноискателями – а значит, либо уничтожить мины, либо объехать опасные участки.

    «Умный» танк

    Некоторые эксперты уже называют «Армату» смарт-танком. И есть за что! Танковая информационно-управляющая система (ТИУС) следит за состоянием всех агрегатов машины, выводя сообщения на дисплей и дублируя их голосовыми командами. На сенсорные экраны выводятся различные данные с радаров, глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, телеметрия. В режиме реального времени экипаж может следить за состоянием любого узла «Арматы». Естественно, есть и автомат заряжания.

    При этом важно понимать, что «Армата» – танк, сконструированный для сетецентрических войн, то есть тех, где боевые действия ведутся в составе группы. В нее могут входить как другие танки, так и БМП, самоходные орудия, вертолеты. Благодаря автоматизированной системе управления войсками Т-14 может выявлять цели и передавать координаты для других членов группы по цифровой связи. А обзорный радар «Арматы», по утверждению его разработчиков, может вести 40 наземных и 25 воздушных целей в радиусе 100 километров.

    «Армата» обладает всеми возможностями для уничтожения и наземных, и воздушных целей.

    Основное вооружение – гладкоствольная 125-миллиметровая пушка. Она использует как снаряды, подходящие для других отечественных танков, так и специальные, повышенной мощности. Например, боеприпас сверхвысокого удлинения «Вакуум», в лоб пробивающий любую технику потенциального противника, или осколочно-фугасный снаряд «Тельник» с траекторным воздушным подрывом – для борьбы с пехотой.

    И это лишь малая часть арсенала. Предусмотрено использование противотанковых ракет. Также заявлена возможность замены пушки «Арматы» на 152-мм орудие, как в «Объекте 195». Экипаж Т-14 может уничтожать воздушные цели из зенитного пулемета калибра 12,7 мм. Кроме того, «Армата» оснащена пулеметом калибра 7,62 мм, спаренным с пушкой.

    В реальных боевых условиях

    Проект «Армата» еще очень молод и должен пройти обкатку временем, показать себя в разных климатических зонах. Тем не менее известно, что Т-14 уже применялся в боевых условиях. Сначала министр промышленности РФ Денис Мантуров рассказал прессе, что в 2020 году машина прошла боевые испытания в Сирии. Однако данные о конкретном участии «Арматы» в боях закрыты. А некие подробности, которые появились в интернете, являются непроверенными.

    А вот применение «Арматы» в ходе специальной военной операции на Украине – факт подтвержденный. В разговоре с ТАСС представитель оборонно-промышленного комплекса сообщил, что несколько танков Т-14 в составе группировки войск «Юг» работали по позициям врага, но в штурмовых действиях не участвовали. Военные корреспонденты также публиковали кадры с танками «Армата» в зоне СВО. Однако эти случаи единичны. Т-14 «Армата» – это танк будущего, которому еще предстоит проявить себя в боевых условиях. На их основе и продолжатся доработки.

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