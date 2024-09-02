История создания танка Т-90



Летом 1986 года руководство СССР поручило Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения создать новый танк. В его конструкции должны были сочетаться сильные стороны Т-64, Т-72 и Т-80. К работе приступила группа инженеров во главе с Владимиром Поткиным. Они взяли за основу платформу Т-72Б, сосредоточившись на увеличении огневой мощи и дальности стрельбы. Этого удалось добиться за счёт установки автоматизированной системы управления огнём, комплекса управляемого вооружения и другого оборудования.

Весной 1988 года появились первые прототипы, а через год начались государственные испытания. Четыре опытных образца испытывали в предельных режимах и довели пробег каждой машины до 14000 км. Танки продемонстрировали свою эффективность как на сибирских полигонах при сильных морозах, так и на жаре в Средней Азии. В итоге Госкомиссия приняла проект и порекомендовала начинать серийное производство. Но из-за распада СССР работы по доведению конструкции до оптимального состояния затянулись на три года.

Интересные факты: на стадии разработки танк получил наименование «Объект 188». С 1999 года его стали официально называть «Владимиром», в честь скончавшегося руководителя проекта. В Индии машину прозвали «Ночной бабочкой», так как её оборудование первое время не выдерживало воздействия высокой температуры и влажности, из-за чего машина эксплуатировалась в тёмное время суток. Изначально данную модель хотели обозначить как Т-72БУ, но первый президент России Борис Ельцин решил присвоить новому танку новой страны индекс Т-90.

В 1992 году начался мелкосерийный выпуск этих танков на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Тогда же они были приняты на вооружение российской армии. В ноябре с конвейера сошли первые экземпляры, заказанные Минобороны. Из-за скудного финансирования к 1995 году удалось изготовить только 107 единиц, которые были направлены в Сибирский военный округ. В связи с сокращением внутренних заказов предприятие получило разрешение Правительства РФ на организацию экспортных поставок. Первым заказчиком стала Индия.

В марте 1997 года один экземпляр был направлен на международную выставку IDEX-97 в Объединённые Арабские Эмираты. С 2001 года началась подготовка к переносу выпуска адаптированных версий (по лицензии) в индийский город Авади. Затем было подписано несколько контрактов на поставку более 1000 машин. Через три года производство было ускорено, стартовала программа модернизации этих танков. На данный момент российская армия получила около 640 экземпляров, в то время как за рубеж продано более 1500 единиц.

Особенности конструкции танка Т-90

Машина базируется на ходовой части от Т-72, которая значительным изменениям не подверглась. Корпус имеет коробчатый формат, классическую компоновку и разделён на три условные части. В передней располагается отделение управления, в кормовой — силовая установка и трансмиссия, а по центру — боевое отделение. Различные модификации оснащались литыми и сварными башнями, днище всегда было штампованным и защищённым 14-20 мм бронёй.

Бронезащита корпуса дифференцированная, она состоит из стальных пластин, усиленных в лобовой части композитными материалами. Толщина бронирования на разных участках колеблется от 450 до 750 мм. Лоб башни имеет максимальную 950-мм броню, на бортах — 110-мм, а на корме — 76-мм. Крышу прикрывают катанные бронелисты. Кроме того, применяется комплекс активной защиты КОЭП «Штора-1/1М», а также системы динамической защиты «Контакт-5» и «Реликт».

Коммуникация танкистов между собой и с другими боевыми единицами поддерживается с помощью УКВ-радиостанции Р-163-50-У. Диапазон её частот — от 30,025 до 79,975 МГц, а дальность работы — до 20 км. На отдельные машины монтировали КВ-радиостанции Р-163-50К, которые способны передавать сигнал на расстояние до 50 км. Благодаря установке 11-метровой антенны (только во время стоянки) эта дистанция увеличивается до 350 км. Современные модификации оснащены кондиционерами СКС-3 и гидроусилителями.

Танки укомплектованы комплексом управления огнём (КУО) 1А45Т, состоящим из системы прицеливания Т01-К01 с прибором ночного видения и электронно-оптического преобразователя ТПН4 «Буран-ПА». Благодаря этому оборудованию обеспечивается поражение бронированных объектов на расстоянии до 5000 м при ведении огня в движении (на скорости до 30 км/ч). Некоторые модификации оснащались прицельно-дальномерными приборами наведения 1Г46 и аппаратурой Т01-К04. На современные версии устанавливается КУО «Калина».

Характеристики и преимущества танка Т-90

В состав экипажа входят механик-водитель, наводчик и командир танка. Длина машины составляет 6,86 м (с пушкой — 9,53 м), ширина — 3,78 м, высота — 2,23 м. Показатель дорожного просвета разных модификаций равен 426-492 и 404-467 мм. Ходовая часть образует колею — 2,79 м. Боевая масса составляет около 46500 кг. Подвеска индивидуальная торсионная. Разные модели создают давление на грунт равное 0,938 и 0,97 кг/см2. Машины способны пересекать 2,6-2,8-м рвы и использовать до 1200 л топлива (дополнительно 400 л в навесных баках).

Интересные факты: конструкция танка предполагает использование оборудования подводного вождения, позволяющего преодолевать водоёмы по дну. Оно состоит из воздухопитающей трубы с выпускными клапанами, системы насосов (для откачки воды), заслонки воздухоочистителя и других компонентов. Благодаря ему Т-90 может погружаться на глубину до 5 м. В стандартных условиях танк способен пересекать только небольшие водные преграды (до 1,2-1,8 м). Стоимость машины зависит от модификации и составляет 2,5-4,5 млн. долларов.

Ранние модификации оснащались четырёхтактными 12-цилиндровыми V-образными моторами В-84МС мощностью до 840 л.с. Современные версии укомплектованы улучшенными дизельными двигателями В-92С2, имеющими два турбонагнетателя. Они выдают мощность до 1000 л. с. Кроме того, используется восьмиступенчатая коробка передач. Благодаря такой силовой установке машина способна развивать скорость до 65-70 км/ч по шоссе и до 40-50 км/ч по пересечённой местности. Запас хода составляет до 650 и 520 км соответственно.

Изначально на танк устанавливали гладкоствольное 125-мм орудие 2А46М-5 (в индийской версии — 2А46М-2), но современные машины оснащены моделью 2А82-1М. Высокая скорострельность (8 выстрелов/м) обеспечивается электромеханическим автоматом заряжания. Дальность стрельбы составляет около 5000 м. Боекомплект состоит из 42 снарядов, 22 из которых изначально расположены в автомате заряжания. Цикл его полной перезарядки составляет не более 15 минут.

Пушка может стрелять бронебойными оперёнными подкалиберными (3БМ42, 3БМ46, 3БМ42М, 3БМ59 и 3БМ60), осколочно-фугасными (3ОФ26), кумулятивными (ЗБК29М и 3БК31) снарядами и управляемыми ракетами (ПТУР 3УБК20 или «Инвар-М»). С ней спарен 7,62-мм пулемёт «ПТКМ» с боекомплектом из 2000 патронов. Кроме того, на башне закреплён 12,7-мм универсальный пулемёт «КОРД» с 300 патронами, который используется для подавления живой силы, легкобронированных целей и низколетящих объектов.

Основные модификации танка Т-90

Летом 1994 года началось серийное производство командирских моделей Т-90К. Их оснастили навигационным оборудованием (ТНА-4-3), артиллерийской буссолью ПАБ-2М и бензиновым электроагрегатом АБ-1-П/28,5-В-У, а также заменили стандартные радиостанции на более совершенные «Арбалет-К». С 2000 года выпускались адаптированные для использования в Индии модели Т-90С «Бхишма» и командирские Т-90СК. Они отличаются наличием сварной башни, улучшенной силовой установки, отсутствием активной защиты «Штора».

До 2011 года производилась модификация Т-90А. Она получила такой же двигатель, как и индийская версия, укреплённую сварную башню, усиленную броню корпуса, новые тепловизоры и систему пожаротушения. Кроме того, был переработан автомат заряжания, а топливные баки — протектированы (пробоины в них затягиваются самостоятельно). На её базе были созданы командирский Т-90АК и экспортные версии Т-90СА для армий стран Ближнего Востока, Северной Африки и других.

Затем инженеры приступили к модернизации существующих моделей. Так, появился Т-90АМ с новой башней, разработанной в рамках проекта НИОКР «Прорыв-2», СУО «Калина» и более совершенным вооружением. Его оснастили системой управления с помощью штурвала и автоматической коробкой передач. Новым двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л. С. И спутниковой навигацией. На его базе был создан командирский Т-90АМК, а также экспортные Т-90СМ, Т-90 СМК и Т-90МС «Тагил».

В 2020 году в армию начали поставлять модификацию Т-90М «Прорыв». Она отличается наличием нового башенного модуля и орудия, вынесением боекомплекта за пределы боевого отделения и появлением вспомогательной силовой установки ДГУ7-27. Благодаря ряду конструктивных решений была повышена боевая живучесть танка. Кроме того, платформу Т-90 использовали для производства мостоукладчиков МТУ-90/90М, инженерных танков ИМР-3М и УБИМ, ТОС-1А «Солнцепек», комплекса 2С35 «Коалиция-СВ» и других машин.

Боевое применение танка Т-90

Т-90 впервые вступили в бой во время Первой войны в Чечне. Они использовались для поддержки основных сил и существенных повреждений не получили. Осенью 2015 года в Сирию было переброшено семь машин. Их задействовали в боях под Алеппо.

Весной 2018 года переданные правительственным войскам Сирии Т-90А участвовали в крупномасштабном сражении в Восточной Гуте. Азербайджан использовал принадлежащие ему машины во время Второй карабахской войны.

В 2014 году несколько Т-90А успешно действовали в районе Иловайска и при штурме Луганского аэропорта. Танки разных модификаций активно применяются обеими сторонами конфликта после начала спецоперации на Украине.

Распространение в мире и современное использование танка Т-90

Зарубежные поставки Т-90 начались одновременно с передачей первых серийных образцов в российские войска. Больше всего машин приобрела Индия. Так, за 2001–2002 годы ей было передано 124 единицы, а через год ещё 186 танков. Затем было развёрнуто локальное производство (1000 машин) и заключён контракт на поставку до 2008 года 330 экземпляров из России. Через год индийцы заказали ещё 347 единиц.

С 2017 года экспортные модификации поставляются на Ближний Восток. Россия и Египет работают над соглашением об организации лицензионного производства машин в Северной Африке. Кувейт проявлял интерес к покупке 146 Т-90МС. На данный момент Вооружённые силы РФ располагают 100 Т-90А и 120 Т-90М. Кроме того, значительная часть ранних модификаций танка остаются на хранении.

Интересные факты: различные модификации танка представлены в компьютерных играх «Armored Warfare», «War Thunder», «В тылу врага: Штурм 2», «Wargame: Red Dragon», серии «Battlefield» и многих других. Их можно увидеть в Музее отечественной военной истории в подмосковной деревне Падиково, а также на территории парка «Патриот» в Кубинке. Неоднократно принимали участие в соревнованиях по танковому биатлону. Об этой машине снят документальный фильм 2004 года «Супертанк Т-90».

На вооружении армии Азербайджана стоят 93 доработанных под местные условия танка Т-90С. Алжиру было передано около 600 экземпляров. Армения получила одну машину в качестве приза за победу в Чемпионате мира по танковому биатлону 2014 года. Вьетнам приобрёл 64, а Ирак — 73 единицы. Туркменистан обладает четырьмя экземплярами и планирует приобрети ещё 30 машин экспортной модификации.

В составе армии Уганды числятся 44 танка. Сирийским правительственным силам передали 36 современных версий, 6 из которых повреждены террористами. Российские инженеры занимаются сервисным обслуживанием и техподдержкой поставленных танков. Значительная часть из них работает в Индии, так как её вооружённые силы стремятся довести общую численность своих версий (в том числе, новых Т-90МС) до 2000 штук.

Вывод

Т-90 остаётся одним из лучших современных танков. Он уступает западным аналогам («Абрамсам» и «Леопардам-2») в оснащённости, огневой мощи и боевой живучести. Однако превосходит их в подвижности, надёжности и ремонтопригодности. При этом небольшое отставание в эффективности стрельбы компенсируется широким перечнем используемых боеприпасов. Благодаря регулярным модернизациям танк может сохранять актуальность на протяжении многих лет.