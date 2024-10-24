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    24 октября 2024, 19:45 • Справки

    Caesar – французская самоходная артиллерийская установка

    Caesar – французская самоходная артиллерийская установка
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Современная французская колесная самоходная гаубица. Для нее характерны большая дальность стрельбы, неприхотливость и невысокая стоимость. Но она плохо преодолевает бездорожье, практически беззащитна и имеет небольшой боекомплект. Стоит на вооружении армий шести государств. Пять стран ожидают поставку САУ в ближайшие годы, еще пять – согласовывают контракты. Производство и модификация продолжаются.

    История создания Caesar

    На фоне общемировой тенденции к отказу от буксируемой артиллерии Францией было принято решение о создании современной колесной САУ. В конце 1980-х годов компания оборонной промышленности Франции GIAT Industries (теперь Nexter Systems) приступила к разработке полноценной замены устаревших TRF1 и GCT AUF1. При этом она не получала финансирования от Минобороны, поэтому новые системы проектировались по собственной инициативе и были изначально ориентированы на экспорт.

    Интересные факты: многие думают, что САУ названа в честь прославленного римского полководца, но на самом деле Caesar  это аббревиатура, которая расшифровывается как Camion quip d’un systme d’artillerie («Грузовик, оснащенный артиллерийской системой»). Уже выпущено более 350 единиц, разработаны модификации нового поколения. Стоимость одного «Цезаря» базовой версии составляет около 5,2 млн долларов.

    Первый опытный образец, сконструированный на платформе автомобиля Unimog U2450L, был продемонстрирован на выставке Eurosatory в 1994 году, но не привлек к себе внимание профильных специалистов. Только через четыре года вооруженные силы Франции испытали второй прототип. После этого они заказали еще пять образцов для оценки их оперативных и технических возможностей. Эти машины были поставлены только к 2003 году, но оказались достаточно эффективными. Через год было заключено соглашение на выпуск 72 единиц.

    Серийное производство началось в декабре 2004 года, а через семь лет контракт был полностью выполнен. Все серийные образцы спроектировали на базе автомобиля Sherpa 5 от компании Renault Trucks Defense. С 2006 года начались экспортные поставки этих САУ. Первыми заказчиками стали вооруженные силы Таиланда и Саудовской Аравии. В мирное время компания Nexter выпускала не больше 10 машин в год. Но после начала специальной военной операции интенсивность производства выросла до четырех единиц в месяц.

    Характеристики и преимущества Caesar

    Это самоходная артиллерийская установка, сконструированная на базе колесного шасси с формулой 6х6 (или 8х8) грузового автомобиля Renault Sherpa 5. Ее кабина оснащена кондиционером и обшита бронелистами, способными защитить экипаж от огня из стрелкового оружия (до 7,62 мм) и осколков снарядов. Длина корпуса составляет от 10,5 до 12,3 м, ширина – 2,55-2,8 м, а высота – 3,1-3,7 м. Боевая масса равна 18-32 т (в зависимости от модификации).

    Высокий уровень автономности САУ обеспечивается современным оборудованием. Например, системой управления огнем «Сигма-30» с навигационным модулем Navstar GPS. Она позволяет осуществлять наведение на цель как в автоматическом, так и ручном режиме (с помощью оптических приборов). Кроме того, гаубица укомплектована РЛС для измерения начальной скорости выстрела и баллистическим блоком управления. Штатная численность экипажа машины – пять человек. В случае необходимости она может обслуживаться тремя людьми.

    Интересные факты: «Цезарь» достаточно легок и компактен для перевозки натовскими военно-транспортными самолетами C-130 и А400M, а также российскими Ил-76. Для ведения огня используются модульные заряды. Для упрощения конструкции и ее эксплуатации установлен не клиновой, а поршневой затвор, позволяющий реализовывать раздельно-картузный принцип заряжания. Но у такой простоты есть и обратная сторона  небольшой объем боеприпасов. На борту САУ всего 18-30 снарядов.

    Основным орудием является модернизированная версия 155-мм гаубицы TRF1 с длиной ствола 52 калибра. Эта пушка приспособлена для стрельбы различными боеприпасами: активно-реактивными, дымовыми, кассетными, осколочно-фугасными и осветительными. В рамках проведения СВО были впервые применены противотанковые управляемые снаряды Bonus. Перечисленные боеприпасы позволяют уничтожать как открытые, так и защищенные цели, препятствовать перемещению противника и вести контрбатарейную борьбу.

    В обычном режиме темп стрельбы «Цезаря» составляет 6-8 выстрелов/мин. В режиме MRSI (залпового огня) орудие осуществляет три выстрела за 18 секунд. Угол горизонтальной наводки орудия при углах вертикальной наводки от 17° до 66° равен 34°. При стрельбе прямой наводкой – 48°. Предел дальности стрельбы осколочно-фугасными снарядами – 41 км, а реактивными V-Lap – 55 км. Благодаря наличию дизельного двигателя, САУ может развивать скорость до 80 км/ч по шоссе и до 50 км/ч по бездорожью. Запас хода – около 600 км.

    История последующего развития Caesar

    Базовой серийной версией является Caesar 6х6 Mark I. Она базируется на платформе Renault Sherpa 5 или Mercedes-Benz Unimog U2450. Имеет мощность двигателя 210 л. с. и небольшой боекомплект (18 снарядов). Для повышения мобильности САУ в 2015 году была разработана модификация Caesar 8×8, использующая шасси Tatra 817. Эта версия укомплектована более мощным двигателем (410 л. с.) и способна нести более 30 снарядов.

    Для участия в индийском конкурсе Towed Gun System на базе «Цезаря» была разработана самодвижущаяся 13-тонная пушка Тrajan. Ее оснастили передовым бортовым оборудованием, предусмотрели возможность управления из кабины, полностью автоматизировали процесс развертывания и ведения стрельбы. Но индусы предпочли данной конструкции гаубицу M777. Платформой «Цезаря» интересовался и Пентагон, но после проведения ряда сравнительных испытаний США отказались от идеи внедрения колесных гаубиц.

    В феврале 2022 года французское агентство по оборонным закупкам (DGA) заключило с компанией Nexter соглашение на разработку САУ нового поколения Caesar 6×6 Mark II. Разработка обойдется бюджету Пятой республики в 600 млн евро. По планам будут повышены мобильность САУ и эффективность стрельбы, благодаря внедрению искусственного интеллекта. Предполагается, что серийное производство начнется через четыре года. Первые 109 единиц общей стоимостью 350 млн евро будут переданы вооруженным силам Франции до 2030 года.

    Распространение в мире и современное использование Caesar

    Сочетание боевых качеств, надежности и оптимальной стоимости «Цезарей» обеспечили им широкий спрос на международном рынке артиллерийских вооружений. Так, в 2006 году шесть единиц приобрел Таиланд для своей армии, а Саудовская Аравия купила 80 гаубиц для национальной гвардии. При этом сборка большей части из них была развернута на Аравийской полуострове. С 2012 года начались поставки этих САУ в Индонезию. Изначально было продано 37 экземпляров, а через пять лет – еще 18 штук.

    В 2020 году был заключен контракт с Марокко на поставку 60 «Цезарей», но пока в составе вооруженных сил королевства числятся только 36 единиц. После начала специальной военной операции Дания передала Украине 19 Caesar 8х8 и перестала быть пользователем этой техники. Из стоявших на вооружении Франции 76 установок 30 также отправились в зону конфликта. Кроме того, планируется произвести для фронта еще 78 единиц в ближайшие годы. Сейчас французская армия располагает 60 гаубицами этой модели.

    Интересные факты: развертывание гаубицы на поле боя происходит за 60 секунд. Для смены позиции требуется не более 40 секунд. Поуправлять этими самоходками можно в компьютерных играх Wargame: Red Dragon, Cold war и World Conqueror IV. Выпускаются сборные модели «Цезарей» в масштабе 1/64. Существуют 3D копии только версий Mark I на платформах 6×6 и 8×8. С 2022 года Украина выпускает почтовые марки с изображением этих САУ.

    В 2020 году Чехия договорилась с компанией Nexter о поставке 52 систем на шасси Tatra 8х8. Через два года были заказаны еще 10 штук. В июне 2022 года Литва присоединилась к программе Caesar Mark II. Запланировано приобретение не менее 18 единиц до 2026 года. Летом 2024 года Эстония приобрела шесть гаубиц первого поколения, ожидается поставка еще шести экземпляров. Во время выставки Eurosatory-2024 было заключено соглашение о продаже Армении 36 Caesar Mark I. В 2027 году ожидается передача 9 САУ нового поколения Бельгии.

    Среди потенциальных операторов «Цезарей» числятся Хорватия, Финляндия, Малайзия, Португалия и Словения. Были запланированы поставки 36 гаубиц армии Бразилии, но соответствующий конкурс выиграли израильские системы ATMOS 2000. Колумбия была готова подписать соглашение с французским производителем, но контракт оказался слишком дорогим, поэтому выбор был также сделан в пользу израильских САУ. Кроме того, провалились переговоры с Норвегией и Великобританией.

    Боевое применение Caesar

    Полноценное участие этих вооружений в боевых действиях зафиксировано в 2009 году, когда несколько «Цезарей» перебросили в Афганистан. Они применялись для подавления различных целей, в том числе скрытых. Продемонстрировали высокую эффективность при стрельбе обычными и корректируемыми боеприпасами. Несколько установок использовалось во время камбоджийско-таиландского приграничного конфликта в 2011 году. Заявлено об уничтожении с их помощью двух систем БМ-21.

    В 2013 году французская группировка войск выступила на стороне правительственных сил во время Туарегского восстания в Мали (операция «Сервал»). «Цезари» использовались для поражения крупных скоплений живой силы. Потерь не понесли. Четыре установки участвовали в битве за Мосул в Ираке. До 2019 года они поддерживали «сирийские демократические силы» в борьбе против террористической группировки «Исламское государство*».

    С 2022 года гаубицы активно используются ВСУ против российских войск на Украине. Они отметились при обстрелах острова Змеиный, Донецка с территории Авдеевки, обороне Северодонецка и на других направлениях. Сообщалось об уничтожении как минимум трех «Цезарей» в районе Курахово, трех – в Краматорске и еще нескольких в Харьковской и Одесской областях. Изначально российские войска поражали их с помощью авиаударов, но затем перешли на использование более дешевых вооружений – дронов «Ланцет».

    В разных источниках отмечалось, что САУ достаточно эффективны и успешно ведут контрбатарейную борьбу. Они быстро перемещаются, легко приспосабливаются к условиям местности. Они остаются одним из ключевых видов вооружения ВСУ. Однако из-за нехватки обученных операторов в состав экипажей большинства машин входит не более трех человек. Это ведет к постепенному снижению эффективности гаубиц.

    Вывод

    Caesar остается одним из лучших образцов колесных САУ в мире по соотношению цена/качество. Они успели поучаствовать в вооруженных конфликтах в разных частях мира, но неизменно хорошо проявляют себя. Безусловно, они очень уязвимы и отличаются не лучшей проходимостью. Но производитель продолжает работать над совершенствованием конструкции, а внедрение современных технологий может помочь скрыть наиболее слабые стороны. О хороших перспективах «Цезарей» говорит и постоянно расширяющийся перечень операторов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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