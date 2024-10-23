AS-90 – британская самоходная гаубица: утилизация с помощью спецоперации

История создания AS-90



Разработка полноценной замены британской САУ предыдущего поколения L109 Abbot осуществлялась концерном Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) с 1981 года. При этом изначально проектировалась только орудийная башня. Ее прототип получил наименование GBT 155. Первый опытный образец с собственным шасси был представлен в 1986 году. После выхода Великобритании из совместного с ФРГ и Италией проекта SP70 был объявлен конкурс на создание национальной самоходной гаубицы. Летом 1989 года, после серии испытаний, победу присудили AS-90.

Интересные факты: аббревиатура расшифровывается как Artillery System («артиллерийская система») 1990-х годов. Ходовая часть этих САУ быстро изнашивается, поэтому на большие расстояния они доставляются на тяжелых военно-транспортных самолетах или прицепах-танковозах. В середине 2000-х годов предпринимались попытки перевести британский флот на использование боеприпасов от AS-90, однако проект не был реализован из-за сокращения бюджетного финансирования.

Но организовать серийное производство удалось только через шесть лет. В 1992 году министерство обороны Британии заключило с концерном VSEL соглашение на 300 млн фунтов стерлингов, по которому армия должна была получить 179 САУ. Через год были приняты на вооружение первые серийные образцы, получившие наименование Gun Equipment 155 mm L131. Через год началась модернизация существующих машин (внедрение пушки длиной 52 калибра). Контракт был полностью выполнен к 1995 году.

Характеристики и преимущества AS-90

Гусеничная ходовая часть САУ выполнена в переднемоторной компоновке. Орудийная башня располагается на корме. Впереди находится 14,8-л дизельный двигатель Cummins VTA903T V8 мощностью 660 л. с. Для повышения автономности машины она также оснащена вспомогательной силовой установкой. Благодаря этим моторам САУ может развивать скорость до 55 км/ч по шоссе и имеет запас хода 370 км. Шасси имеет шесть опорных катков с гидропневматической подвеской на каждом борту. Используется трансмиссия ZF Friedrichshafen LSG 2000.

Длина корпуса составляет 7,2 м (с орудием – 9,9 м), ширина – 3,4 м, а высота – 3 м. Масса полностью снаряженной машины равна 45 т. Объем топливных баков – 750 л. Показатель дорожного просвета – 410 мм. В состав экипажа гаубицы могут входить до пяти человек. Она может преодолевать 750-миллиметровую стенку, 2,8-метровый ров и 1,5-метровый брод. Корпус и башню защищают бронелисты толщиной до 17 мм. Они останавливают пули стрелкового оружия и мелкие осколки снарядов.

Основным орудием AS-90 является 155-мм нарезная пушка L31 с длиной ствола 39 калибров. Она укомплектована двухкамерным дульным тормозом и эжектором. Башня может вращаться вокруг своей оси. Благодаря этому увеличивается сектор обстрела. Углы возвышения от -5° до +70°. По умолчанию применяется электрический привод поворотного механизма. В отдельных случаях используется ручной режим. Предусмотрена возможность помещения части ствола внутрь боевого отделения при транспортировке.

Боекомплект гаубицы состоит из 48 выстрелов раздельного заряжания L31. Их преимущество в возможности использования любого существующего или перспективного 155-мм снаряда натовского образца. Выстрелы размещаются как в башне, так и в ходовой части машины. Их приходится вручную загружать в механический досылатель, который производит заряжание. Около трех минут может поддерживаться предельный темп стрельбы – пять-шесть выстрелов в минуту, затем он снижается до двух выстрелов в минуту. Предусмотрена возможность ведения залпового огня – три выстрела за 10 секунд.

Интересные факты: одним из ключевых компонентов конструкции является автомат заряжания. Он обеспечивает эффективную работу механизма при любых углах возвышения. САУ также оснащена комплексом автоматизированного пожаротушения «Хэлон». Он оперативно локализует и подавляет очаги возгорания. Защита членов экипажа от воздействия оружия массового поражения (химического, ядерного и подобного) обеспечивает система вентиляции и фильтров.

Наведение на цель и вращение орудийной башни обеспечивается с помощью компьютеризованной системы управления. На борту установлены современные средства навигации и связи, РЛС и баллистический вычислитель. Кроме того, место наводчика оснащено комбинированным оптико-электронным прицелом. У командира машины имеется собственное прицельное оборудование. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 24,7 км. При использовании активно-реактивных боеприпасов этот показатель возрастает до 30 км.

Для самообороны экипажа на крыше машины размещен 7,62-мм пулемет L7 с 1000 патронов в лентах. Кроме того, на краях орудийной башни установлено два блока дымовых гранатометов по 5 единиц на каждом. В связке с гаубицей может действовать вспомогательный транспорт. Он может перевозить дополнительный боекомплект, запасные части и полноценную силовую установку. Изначально для этого применялись грузовики Foden DROPS, затем их заменили более технологичными MAN HX77.

История последующего развития AS-90

Усовершенствование конструкции AS-90 началось сразу после принятия САУ на вооружение. Так, для ведения боев в жарких и пустынных регионах была разработана модификация AS-90D (Desert). Она отличается усиленной системой охлаждения двигателя и наличием системы кондиционирования. Кроме того, ходовую часть оснастили износостойкими гусеницами. Серийного производства этой модели не было, модернизация существующей техники по данному образцу также не осуществлялась.

В 1999 году компанией Marconi Electronic Systems была запущена программа Braveheart («Храброе сердце»), предусматривающая модернизацию AS-90. Ключевым изменением стала установка 52-калиберного ствола и внедрение новых зарядов к нему. Благодаря этому повышалась дальность стрельбы и снижался износ пушки. Также на данной платформе была создана ремонтно-эвакуационная бронемашина (БРЭМ) ARRV и подвозчик боеприпасов AASV.

Распространение в мире и боевое применение AS-90

Эти гаубицы входили в состав натовского контингента, размещенного в Боснии и Косово: обеспечивали прикрытие стратегически важных объектов и ограниченно принимали участие в югославском кризисе. В 2003 году британские подразделения самоходной артиллерии были задействованы в рамках вторжения в Ирак. САУ хорошо проявили себя в условиях реального боя и были впоследствии расквартированы в данном регионе. Так, из открытых источников известно, что AS-90 участвовали в ряде операций 2008 года.

Через три года они были выведены из Ирака и сразу возник ряд проблем со снабжением запчастями. Значительная часть компонентов уже не выпускается, а складские запасы оказались истощены боевыми действиями на Ближнем Востоке. Из-за этого артиллеристы столкнулись с необходимостью «каннибализации» САУ – использования деталей от одних гаубиц для проведения ремонта других. Из-за снижения финансирования были сокращены и учебно-тактические мероприятия. Стрельба на полигонах осуществлялась не чаще трех раз в год.

Интересные факты: AS-90 представлены в компьютерных играх Armored Warfare, Civilization III, Wargame: Red Dragon, War Thunder и многих других. Сборные модели этих САУ выпускаются китайской компанией Trumpeter в масштабе 1/35. Один экземпляр является частью экспозиции танкового музея в Бовингтоне. Он всё еще остается на ходу и даже принимал участие в фестивале Tankfest 2011. Орудийная башня AS-90 используется в конструкции польской САУ ASH Krab.

К 2023 году в составе вооруженных сил Великобритании числилось всего 57 единиц AS-90. После начала специальной военной операции Украине было передано 36 исправных машин и еще 12 под разборку на запчасти. 20 единиц поставлены к апрелю 2023 года, еще 16 – через год. Только по официальным данным было уничтожено семь и повреждено пять из них. AS-90 планировали вывести из эксплуатации к 2030 году, затем этот срок продлили на два года. Но благодаря СВО Великобритании удастся утилизировать устаревшие САУ намного раньше.

Так, в феврале 2024 года замминистра обороны Британии Джемс Хиппи заявил, что Украине были переданы почти все AS-90, стоявшие на вооружении британской армии. Уже принято решение, что им на смену придут современные шведские САУ Archer. Но появление значительного количества устаревших гаубиц не смогло существенно изменить положение на фронте. Сообщается, что экипажам машин постоянно приходится бороться с выходящими из строя двигателями, заклинивающими механизмами поворота башен и сбоями электроники.

Вывод

Можно уверено заявить, что AS-90 опередила свое время, так как именно эта система была изначально адаптирована под 155-мм снаряды, ставшие в итоге стандартным вооружением блока НАТО. САУ справлялась с немногочисленными боевыми задачами в 1990-е и 2000-е годы, но в условиях современной войны уже утратила актуальность. К началу СВО (в условиях мирного времени) было выведено из строя не менее трети из всех построенных машин. Оставшиеся экземпляры, если и вернутся домой, то только в качестве музейных экспонатов.