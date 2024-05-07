Самоходная гаубица «Мста-С»: врагу не укрыться

От Священной Римской империи до наших дней



Гаубица – это артиллерийское оружие, предназначенное для поражения целей вне пределов видимости. Ее главное преимущество – стрельба на дальние расстояния, что позволяет не подпустить противника близко и избежать прямого столкновения. Из гаубицы производится так называемая навесная стрельба – ствол располагается под углом возвышения от минимальных значений до 75°–90°, а отличие от пушки, стреляющей под углом от 0° до 45°, и мортиры, работающей в диапазоне от 45° до 90°.



Название «гаубица» пришло к нам из немецкого языка (haubitze), куда в свою очередь слово было заимствовано из чешского языка (houfnice) и обозначало орудие для метания камней. Именно каменной картечью стреляли первые гаубицы XIV века в Священной Римской империи. Разрывные снаряды (бомбы и гранаты) появились лишь в XVII веке. До нашего времени это оружие не потеряло своей актуальности, и данная статья посвящена гаубице «Мста-С», стоящей сейчас на вооружении в войсках РФ.



Рождение «Объекта 316»



В 1970-х годах европейские страны занялись разработкой САУ SP70 калибра 155 мм, поражавшей цели на расстоянии 30 км. По сравнению с этим орудием 152-мм гаубица «Акация», стоявшая на вооружении Советской армии с 1971 года и имевшая дальность стрельбы 17,4 км, устарела. Главное ракетно-артиллерийское управление приняло решение о разработке новой самоходной артиллерийской установки, вооруженной тем же орудием, что и буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, проектирование которой началась в 1976-м в ОКБ-2 волгоградского завода «Баррикады».



Центральным разработчиком САУ стал Уральский завод транспортного машиностроения. На этапе создания новой гаубице было присвоено обозначение «Объект 316», а руководителем работ назначили Юрия Васильевича Томашова. Одновременно ученые трудились над альтернативным проектом «Объект 327» под руководством Николая Тупицына, однако было решено сосредоточиться на конструкции Томашова. Позже стал разрабатываться колесный вариант на шасси грузовика КрАЗ-6316, названный «Мста-К». Но и от этой идеи отказались.





Первый макетный образец «Объекта 316», появившийся в 1983 году, был признан удачным, и уже к концу этого же года уральский завод представил опытный образец для прохождения тестирования. Новой САУ предстояло пройти проверку на Ржевском полигоне, расположенном в Ленинградской области. 1984 год стал решающим для конструкции нового оружия, так как полигонные испытания выявили ряд недостатков.



Опытный образец САУ был создан на базе танка Т-72, но на испытательных стрельбищах были обнаружены его минусы. Основной проблемой стала сильная раскачка машины во время ведения огня. Для ее устранения были изменены торсионы и катки ходовой части – вместо «родных» поставили модифицированные под эту ходовку агрегаты от другого танка – Т-80. При этом форма корпуса, приводы, мотор и трансмиссия остались без изменений.



После доработок в 1986 году была выпущена установочная партия машин 2С19. Шесть предсерийных САУ успешно прошли все государственные и войсковые испытания. Незначительные недочеты конструкции установок данной партии были быстро устранены, и уже в 1988-м стартовало серийное производство на специально возведенном заводе в городе Стерлитамаке Башкирской АССР. В 1989 году «Мста-С» официально встала на защиту Советского Союза. К настоящему времени выпущено уже свыше 720 единиц САУ.



Машина, вызывающая трепет



«Мста-С» – это мощная боевая установка шириной 3,38 м, высотой 3,35 м. Длина ее корпуса составляет 6 м, а вместе с выставленной вперед пушкой – почти 12 м. Масса этой махины – 42 тонны. При этом она способна разгоняться по шоссе до 60 км/ч и проходить без дозаправки 500 км, преодолевая подъем под углом 25°, стенку высотой до 0,5 м, ров шириной до 2,8 м и брод глубиной до 1,2 м. При оснащении оборудованием подводного вождения танков возможно передвижение по дну реки глубиной до 5 м.



Четырехтактный высокоскоростной дизельный двигатель В-84А содержит 12 цилиндров, расположенных V-образно, имеет мощность 780 лошадиных сил и жидкостную систему охлаждения. Этот «зверь» способен работать на пяти различных видах горючего: дизельное топливо, низкооктановый бензин А-76 и три вида авиационного керосина – Т-1, ТС-1 и Т-2. Это позволяет сохранять мобильность САУ в случае дефицита определённого вида горючего. Бортовая сеть питается от четырех аккумуляторов напряжением 27 В. У КПП восемь передач: семь переднего хода, одна – заднего.



Ходовка и гусеницы были без изменений взяты от танка Т-80: шесть пар обрезиненных опорных катков и пять поддерживающих: ведущие зубчатые колеса расположены сзади, а направляюще-натяжные – спереди. Подвеска «Мсты-С» независимая торсионная. Годроамортизаторы стоят не на всех парах катков – только на первой, второй и шестой. При этом во время стрельбы они блокируются, благодаря чему «Мста-С» не нуждается в дополнительных опорах на грунт. Гусеницы широкие – 580 мм, снабжены резинометаллическими шарнирами и обрезиненной беговой дорожкой.



Бронекорпус САУ практически идентичен танковому от Т-72, но различия есть.

Убрали комбинированную броню с лобовой части, заменив на катанную гомогенную. Узел для соединения башни с корпусом (шариковый погон) больше – диаметр 2,44 м. Низ корпуса переделан, поскольку здесь внедрена подвеска от танка Т-80, отличная от Т-72. Корпус имеет три отсека: спереди – отделение управления, в центре – боевое, сзади – моторно-трансмиссионное, такое же, как на танке Т-72.



В переднем отделении расположены системы управления, здесь сидит механик-водитель. В обитаемой башне, поворачивающейся под углом от -4° до +68° по вертикали и на 360° по горизонтали, размещены орудие 2А64 и места членов экипажа: спереди справа находится командир, слева – наводчик, за ними – двое заряжающих. Всего в расчете пять бойцов, осуществляющих выполнение поставленных задач.



Башня сварная, имеет противопульную и противоосколочную защиту из бронелистов толщиной 15 мм. В ней расположены вся огневая мощь САУ и весь боекомплект. Как правило, это 20 осколочно-фугасных и 30 активно-реактивных снарядов к гаубице 2А64 раздельно-гильзового заряжания. За это отвечают два конвейера: один подаёт снаряды, другой – заряды. На каждом конвейере – свой заряжающий. Особая система осуществляет поиск и подачу выбранного снаряда, ведёт учёт выстрелов. Механизм координации углов позволяет перезарядить гаубицу при любом угле наклона ствола.



Также есть система заряжания с грунта, позволяющая экономить возимый боезапас или же вести огонь сразу после его израсходования. Для этого предназначены два конвейера. При сворачивании системы один складывается и крепится к башне, второй задвигается внутрь. Несмотря на оборудование дымоудаления, для уменьшения проникновения пороховых газов в башню существует система, герметизирующая казённик орудия. Стреляные гильзы автоматически выбрасываются из корпуса – для этого сделан лючок под гаубицей.



«Мста-С» способна стрелять со скоростью 7-8 выстрелов в минуту. Она имеет широкий ассортимент применяемых боеприпасов с максимальной дальностью полёта от 8 до 30 км:

Осколочно-фугасные, дистанция полёта некоторых увеличена за счёт генератора газа, уменьшающего завихрения воздуха позади снаряда;

Активно-реактивные, снабжённые собственными небольшими двигателями;

Постановщики помех для нарушения радиосвязи и работы радарных установок;

А также все боеприпасы для 152-мм гаубиц Д-20 и 2С3.

Также в арсенале есть и более современные снаряды, повышающие эффективность применения этой гаубицы:

Противотанковые кассетные с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми частями, в каждой из которых по 42 маленьких снаряда, пучком поражающие бронетехнику;

Спецбоеприпасы: маломощные ядерные, осветительные, целеуказательные;

Управляемые снаряды «Краснополь», наводящиеся на цель, которую инфракрасным прибором подсвечивает наблюдатель на переднем крае. Ими на показательных стрельбах в Абу-Даби (ОАЭ) в 1993 году «Мста-С» уничтожила 38 целей из 40 с расстояния 15 км.

Также САУ вооружена зенитным пулемётом НСВТ «Утёс» калибра 12,7 мм, способным стрелять на дистанцию до 2000 м со скоростью до 800 выстрелов в минуту. В его боекомплекте – пять пулеметных лент по 60 боеприпасов. Также личному составу положены пять автоматов Калашникова АКС-74 со складывающимися прикладами (общий боезапас 900 патронов), сигнальный пистолет с 18 ракетами и 20 ручных гранат Ф-1. На лобовой части башни находятся шесть гранатомётов 902В для стрельбы дымовыми гранатами калибра 81 мм, создающими дымовую завесу в целях маскировки.

Четвертое десятилетие на службе



Самоходные гаубицы 2С19, впервые поступившие в войска в 1989 году, служат в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий. Эти САУ объединены в комплексы, каждый из которых содержит до четырёх артиллерийских батарей. Последние в свою очередь включают до восьми самоходных установок «Мста-С», по одному мобильному командно-наблюдательному пункту (командирский автомобиль) и машине старшего офицера батареи.



Помимо РФ «Мста-С» стоит на вооружении ещё в нескольких бывших союзных республиках: Азербайджане, Грузии, Белоруссии и Украине. Но общее количество этих боевых машин там не дотягивает до сотни. В Грузии вообще оставался единственный экземпляр по состоянию на 2023 год. На экспорт наши САУ продавались в Венесуэлу и Эфиопию. По данным на 2023 год, в их вооружённых силах состоят 48 и 10 машин соответственно. В России в 2024 году на дежурстве стоит 336 единиц, а 150 находится в резерве.



«Мста-С» впервые побывала в бою в период Первой чеченской войны, затем приняла участие во второй чеченской кампании. Хотя тогда бойцы отдавали предпочтение старой «Акации» (2С3) – она была проще в эксплуатации, быстрее развертывалась при подготовке к ведению огня и могла десантироваться на парашютной системе в нужное место.

В 1998–2000 годах в Эфиопо-эритрейский конфликте «Мста-С» использовалась эфиопской стороной. В целом боевая машина показала хорошую маневренность и достойную точность попадания в цель, нарекания вызывали только устаревшая система наведения. В модификации 2С19М1, разрабатываемой с 1998 года и вставшей на вооружение в 2008-м, этот недостаток был устранен.



В августе 2008 года «Мста-С» в составе российских войск побывала в зоне конфликта во время операции по принуждению Грузии к миру. Позже – начиная с 2014-го – самоходные гаубицы применялись и ополченцами, и украинскими войсками в Донбассе. Во время проведения российской военной спецоперации на Украине, начавшейся в 2022 году, эти артиллерийские установки используются обеими сторонами противников.



Для повышения эффективности и облегчения эксплуатации специалисты «Уралвагонзавода» в 2020 году снабдили гаубицу ультрасовременной автоматической системой наведения на цель и управления огнём. Усовершенствование повысило стоимость производства, но возросшие боевые характеристики САУ с лихвой компенсировали это, повысив ее конкурентоспособность на мировом рынке (для продажи за рубеж еще в 2001 году была специально разработана экспортная версия 2С19М1-155).



«Мста-С» в новых реалиях



В ответ на самые перспективные самоходки НАТО в 2002 году по типу «Мсты-С» началась разработка новой гаубицы. База была взята от танка Т-90, а для повышения скорострельности боевое орудие планировалось сделать спаренным – с двумя стволами, поэтому проект был назван «Коалиция». В ходе испытаний разных вариантов удалось добиться нужных характеристик с одним стволом благодаря совершенно новым системам заряжания и охлаждения, но название осталось. При этом башня сделана необитаемой, а экипаж сокращён до трех человек и расположен в корпусе.



Скорострельность выросла до 16 выстрелов в минуту, дальнобойность – до 70 км, а боезапас – до 70 снарядов. Время на подготовку к стрельбе составило всего 1,5 минуты. Получилась абсолютно новая боевая машина под названием «Коалиция-СВ». 5 января 2024 года первые боевые установки поступили на тестовую эксплуатацию в Российскую армию, а серийное производство продолжается на «Уралтрансмаше» в Екатеринбурге.



Именно «Коалиции-СВ» суждено сменить на боевом посту устаревшие варианты гаубицы «Мста-С», которая стоит на страже интересов Родины уже более 30 лет. Впрочем, боевые характеристики гаубицы 2С19 и ее модификаций до сих пор не утратили актуальность. Они продолжают беречь покой граждан России. И горе тому, кто попадёт в их прицел. Шансов, что наша самоходная артиллерийская установка промахнётся, почти нет.



Своими глазами: личное впечатление автора статьи



Однажды в качестве журналиста я имел возможность очень близко познакомиться с этой САУ на полигоне. Офицеры дали добро, оставив сержанта-наводчика за мной приглядывать и объяснять то, что будет непонятно. Инструктаж был краткий и ёмкий: без спроса не трогать ничего, кроме брони. То, что можно будет покрутить и понажимать, покажут. Себе на сувениры ничего не отвинчивать. За перепавшие мне пару часов я исследовал самоходку вдоль и поперёк снаружи и внутри.



С внешней стороны, кроме огромной башни и впечатляющего ствола орудия, не было ничего примечательного. Поверхность башни изобиловала люками и скобами. Спереди по бокам от орудия торчало по три короткие трубки – пусковые установки гранатометов для дымовой завесы. Под ними приютились запасные траки гусениц. Под орудием расположился небольшой круглый люк, откуда вылетают гильзы.



Сзади в выемке небольшим горбом располагалась половина конвейера для подачи боеприпасов с грунта. По верху боковин и в башенках на крышах поблёскивали небольшие стёклышки приборов наблюдения, а на верхнем броневом листе разместились люки для экипажа: слева – общий для наводчика и одного заряжающего, справа для второго, и самый массивный – командирский.



Венчал эту конструкцию пулемёт «Утёс» калибра 12,7 мм, управляемый изнутри и предназначенный для противовоздушной обороны. Эта конструкция заинтересовала меня в первую очередь, и я сразу же залез внутрь машины выяснять, как из-под безопасной брони с места командира выпустить крупнокалиберную очередь в летающего недруга. Оказалось, удобно и просто: окуляры по типу бинокля прибора наведения и две рукоятки управления.



Внутреннее убранство самоходки меня поразило. До этого мне доводилось бывать внутри гусеничной бронетехники только времен Второй мировой войны. Но даже самые совершенные машины тех лет изнутри смотрелись скучно, примитивно и как-то пусто по сравнению с «Мстой-С». Тут повсюду были аккуратные жгуты проводов, разноцветные патрубки, окуляры и различные приборы, испещрённые шкалами, кнопками и тумблерами.

На месте наводчика – помимо рукояток электроприводов под окулярами прицельного присоединения – находились два небольших маховика ручного управления поворотом башни и углом возвышения орудия. На мою просьбу сержант коротко кивнул, и я с нескрываемым удивлением обнаружил, как легко, хоть и медленно, с помощью этих вертушек можно размахивать семиметровым стволом калибра 152 мм и вращать башней массой 13,5 тонны.



Место механика-водителя напоминало нору. Он одиноко сидит спереди корпуса, отдельно от остальных четырёх членов экипажа. Если на марше его сиденье поднимается, и он управляет САУ, высунув голову в люк, то в бою для наблюдения предназначены три перископа. Мне как гражданскому сложно представить, как с такой плохой видимостью можно управлять огромной машиной. Основные органы управления стандартные для танка: три педали, два рычага и коробка передач. Слева – блок приборов, тумблеров и кнопок управления двигателем.



Места заряжающих разделял огромный герметизированный кожух казённика орудия. А про всё остальное, совершенно непонятное, мне поведал сержант. Про систему заряжания, про механизированную боеукладку, систему выбора снарядов и механизм выброса гильз. Рабочие места членов экипажа с виду кажутся тесными, и с непривычки я постоянно бился обо что-то всеми частями тела. Но, немного пообвыкнув, понял, насколько тут всё четко рассчитано и как должно быть удобно при выработанной сноровке.



Я сидел на месте правого заряжающего, слушал рассказ сержанта. За нами один над другим располагались конвейеры снарядов и зарядов, по конструкции похожие на пулемётные ленты. Взгляд постоянно возвращался к боеукладке. Стало не по себе, глядя на то, как она ощетинилась десятками серых остроносых смертей. В этот миг острее ценилось мирное небо над головой и возникало желание, чтобы они взрывались только на полигонах.



Но вот расчет занял свои места, звучит команда, и всё приходит в движение. Взвыли электромоторы, башня плавно повернулась.

С грохотом прокрутилась лента, подавая осколочно-фугасный снаряд. Под шипение гидравлики мимо меня в жёлтый захват проскользнуло тулово снаряда массой больше 45 кг. Заряжающий, открыв боковую дверцу кожуха казённика, подал туда снаряд, дверца закрылась. Секундой спустя сверху другой заряжающий отправил туда же заряд. Я натянул шлемофон, и САУ содрогнулась, отправив полцентнера смерти в полёт.



Характерное позвякивание сообщило, что гильза покинула корпус боевой машины, ноздри защекотал запах сгоревшего пороха, но дыма в башне не появилось. Я сразу же попытался покинуть башню, но из-за отсутствия навыков быстро это сделать не получилось. Когда я по пояс высунулся из люка и, судорожно вцепившись в бинокль, поднёс его к глазам, снаряд уже обратился в облако пыли на расстоянии около 10 км. Его разрыв, к сожалению, я пропустил.



Чтобы сесть в УАЗик и поехать на осмотр места, куда угодил снаряд, мне пришлось слезать с высоты почти 3,5 м. В этот момент я со своей боязнью высоты по достоинству оценил колоссальные габариты этой боевой машины. Подъехав к точке попадания, я увидел разорванный пополам корпус списанного БТР. Я тогда пошутил, что от него остались «морда гармошкой, да кормы немножко». Среднюю часть буквально разметало на ошмётки. Зрелище было впечатляющее. Поэтому можно смело утверждать: любую цель «Мсты-С» ждёт незавидная участь.

