Самоходные минометы «Тюльпан» на защите Родины

Первый крупнокалиберный миномет



История создания «Тюльпана» уходит своими корнями к рубежу XIX–XX веков, когда в разных уголках мира изобретателями создавались первые прародители минометов, в то время еще далекие от современных образцов (кто и когда стал разработчиком первого миномета – до сих пор является открытым вопросом). В период Первой мировой войны данное оружие уже имело широкое распространение и стояло на вооружении нескольких стран. В дальнейшем оно продолжало совершенствоваться.

В 1938 году в СССР была принята программа по обеспечению тяжёлыми миномётами частей Рабоче-крестьянской Красной армии. Началась разработка транспортируемого крупнокалиберного миномета. Диаметр мины должен был составить 240 мм. Сложностей в проектировке оружия настолько крупного калибра было немало. Как минимум, необходимо было создать с нуля механизм наведения на цель. Также возникли проблемы с заряжанием.



Миномёты меньших калибров, стоявшие к тому времени на вооружении, были дульнозарядными, то есть для совершения выстрела мина просто закидывалась в ствол, как ядро в пушку. Но такая операция не вызывает затруднений разве что с боеприпасом калибром 120 мм и весом в 16 кг. Калибр мин для этого орудия был задуман в два раза больше – 240 мм, да и весят эти боеприпасы 130 кг. К тому же их нужно поднять с земли на высоту более пяти метров.



Из-за сложностей, связанных с весом снаряда, наши оружейники почти пять лет бились над идеей создания мощного крупнокалиберного миномёта. Два образца были готовы к 1943 году, но испытания провалились.

Тогда за дело взялся Борис Шавырин. На тот момент он уже являлся руководителем Коломенского специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии (СКБ ГА, ныне – НПК «КБ машиностроения»). Гениальный инженер отказался от всех предложенных ранее схем, идей и наработок. Ему потребовалось меньше года для того, чтобы представить образец для испытаний уже в 1944-м.

Тем не менее этому миномету не довелось принять участие в защите Родины от фашистов. А когда закончилась Великая Отечественная война, командующие армией вовсе решили, что не нуждаются в боевой установке такого калибра, и все работы свернули.



Второй шанс этому орудию дали в 1947 году – идея крупнокалиберного орудия вновь была поднята верховным командованием. В 1950 году 240-миллиметровый миномет Шавырина приняли на вооружение. Машина получила лаконичное название М-240, означающее «Миномет 240 калибра».

Что же представляет собой установка, являющаяся непосредственным предком нашего «Тюльпана»? Станок, на котором установлено оружие, был спроектирован из двух рам. Нижняя крепилась на ходовую часть, а верхняя соединялась с нижней через винтовой механизм. Таким образом, при наведении по горизонтали у машины поворачивается только верхняя рама, а колеса по грунту не перемещаются, давая наводчику преимущество плавного наведения. Для наведения по вертикали также используется винтовой механизм.



Нижняя рама конструктивно соединена с ходовой частью. Рамы изготовлены штампосварочным методом, что повышает их прочность. В отличие от литых или кованых деталей, все ответственные узлы выполнены сваркой, что говорит о высокой технологичности этого элемента. Конструктивно у миномёта нет противооткатных устройств, поэтому, если угол возвышения ствола больше 45 градусов, то орудие может стрелять только на твердом грунте. При этом чаще всего требуются несколько «усадочных» выстрелов.

Подвеска на пружинах. Колёса ставились от троллейбуса ЯТБ-4. Во избежание прокола внутри было похожее на губку плотное пористое содержимое. Изначально для буксировки миномёта предназначался артиллерийский гусеничный тягач АТ-Л, но могли применяться и любые другие подходящие по мощности и проходимости, а также грузовые автомобили. Сцепка с тягачом должна была осуществляться интересным образом: сцепное устройство вкручивалось внутрь ствола миномета.



Во время заряжания боеприпаса ствол «переламывался», подобно известным пневматическим винтовкам в тире. В проекте для доставки зарядов к миномёту прилагалась специальная двухколёсная тележка. Сперва нужно опустить ствол параллельно земле и открыть затвор, на который вешается лоток. Затем пять бойцов расчёта руками перекладывают из тележки в лоток 130-киллограмовую мину и досылают в ствол. Теперь лоток можно снять, а ствол поднять, чтобы его задняя часть уперлась в казенник. Только после этого миномет готов к стрельбе.



Но в 1958 году изготовление этой боевой машины прекратилось. Руководивший на то время государством Никита Сергеевич Хрущев решил, что имеющаяся армейская техника безнадёжно устарела и будущее за ракетами. Только в конце 1960-х годов разработчики снова вспомнили про М-240. Тогда на ее основе была создана модификация 2Б8, которая и стала артиллерийской частью самоходного минометного «Тюльпана». Эта модификация вдохнула в прежнюю разработку новую жизнь.



Как «расцветал» «Тюльпан»

Предпосылками к разработке миномета «Тюльпан» стало создание американской самоходной артиллерийской установки (САУ), применявшейся во Вьетнаме. Американцы в тот период уже понимали, что вероятность глобальной войны хоть и существует в теории, но ничтожно мала в реальности, ведь ядерный конфликт приведёт к взаимному уничтожению противников. А небольшие локальные войны были, есть и будут. Вот и использовали войну во Вьетнаме, чтобы опробовать и показать миру свои разработки САУ, доказывая их высокую эффективность.

Советские аналоги на их фоне выглядели очень слабо. Даже лучшие из лучших САУ времён Второй мировой уже безнадёжно устарели и существенно уступали зарубежным. Естественно, такое положение дел не устраивало руководство СССР. Решающим моментом в жизни «Тюльпана» стал июль 1967 года. Центральный комитет КПСС совместно с Советом министров СССР издали постановление о дальнейшем развитии самоходных артиллерийских комплексов для армии.





«Тюльпан» (2С4) производился на двух заводах СССР. Головным предприятием стал Уральский завод транспортного машиностроения в Свердловске (ныне – Екатеринбург). В частности, здесь велись разработки шасси. Создание же орудийной части – миномета – взял на себя Пермский машиностроительный завод, занимавшийся артиллерийскими системами. «Отцами» могучего «Тюльпана» можно назвать конструктора Георгия Сергеевича Ефимова, под руководством которого было разработано шасси, и Юрия Николаевича Калачникова, создавшего со своей командой миномет 2Б8.



Ефимов, конечно, не с нуля разрабатывал шасси – за основу он взял сконструированную для зенитно-ракетного комплекса платформу 2К11 «Круг», созданную в 1955-1956 годах. Правда, на этапе разработки стало ясно, что для поставленной задачи она не подходит. В итоге от «Круга» осталось примерно 20% изначальной конструкции. Теперь шасси снабдили более мощным 12-цилиндровым дизельным двигателем в 520 л.с.



С его помощью «Тюльпан» разгонялся до 63 км/ч по шоссе и до 25–30 км по бездорожью. Емкость топливных баков тоже была увеличена до 830 л, и теперь топлива в них хватало на 500 км пути. Самоходный миномет особой мощности способен легко преодолевать существенные преграды: стенку высотой 0,7 м, ров глубиной до 2,55 м и брод глубиной до 1,0 м.



Жизнь «Тюльпана» началась с трех опытных образцов. Заводские испытания прошли идеально, но государственные испытания комплексы преодолели не сразу. В 1969 году на Ржевском полигоне (Ленинградская область) один из них смог произвести лишь два выстрела. У него не выдержало крепление опорной плиты и смяло топливные баки. Тем не менее досадная неудача не стала судьбоносной. После изменений в конструкции «Тюльпан» приняли на вооружение в 1971 году.



Как устроен смертоносный «цветок»



Дивизион включал три батареи, в каждой их которых по четыре боевых комплекса «Тюльпан» (в общей сложности в дивизионе 12 единиц). Отдельные самоходно-минометные дивизионы входили в состав артиллерийских бригад большой мощности артиллерии резерва Верховного Главнокомандования Сухопутных войск Советского Союза. После распада СССР в российской армии эти минометные «цветы», в основном, стоят на вооружении артиллерийских бригад армейского подчинения.



Как же устроена боевая машина? На гусеничном шасси установлен бронированный корпус, выдерживающий осколки снарядов и бронебойные пули калибра 7,62 мм. Спереди для оборудования боевой позиции и увеличения проходимости предусмотрен бульдозерный нож. Корпус внутри разделён на три части. В переднем отделе по левому борту находятся органы управления машиной, там рабочее место механика-водителя, а за ним – место командира. Справа – моторное отделение. В средней и кормовой частях находится боевой отсек.



В центре располагается боеукладка барабанного типа. 20 фугасных мин (или 10 активно-реактивных) хранятся в барабане, там же установлен механизм подачи боеприпасов. По обе стороны от укладки расположены места членов расчета – двух операторов и наводчика. Сверху – люк для пополнения боекомплекта. Экипаж из пяти бойцов попадает в машину через люки по бокам, а сзади крепится непосредственно огневое орудие.



Сам же миномёт, получивший индекс 2Б8, практически не отличается от своего родителя М-240. Пожалуй, весомое отличие одно – теперь для многих операций используются гидравлические приводы. Ручным осталось только наведение по горизонтали. На марше орудие располагается на крыше горизонтально, в положении боеготовности оно откидывается назад и ставится вертикально на плиту, которая упирается в грунт. Переведение из походного положения в боевое производит гидравлика, на нее же возложили все манипуляции по заряжанию боевой машины.

Имея такое мощное оружие, пользоваться одним типом мин было бы неэффективно. И талантливые советские оружейники разработали для «Тюльпана» большое разнообразие боеприпасов. Выше упоминалось о мине весом 130 кг, но максимальное расстояние выстрела ею не превышало 10 км. Позже создали активно-реактивную мину 3Ф2, имеющую собственный двигатель. Несмотря на больший вес (228 кг) и ограничение количества в боеукладке (всего 10 штук), такая мина могла преодолевать расстояние до 20 км.



Однако есть в арсенале «Тюльпана» и более смертоносные «бутоны»:



– мины, несущие ядерный заряд мощностью две килотонны (обычная с дальностью до 9,5 км и активно-реактивная, стреляющая на дистанцию до 18 км);

– зажигательные мины «Сайда», начиненные напалмом (могут превратить в выжженную пустошь 7850 кв.м);

– кассетные мины «Нерпа», начиненные отдельными осколочно-фугасными зарядами;

– нейтронные мины «Смола» и «Фата», которые поражают цели нейтронной волной или нейтронным пучком (разновидность ядерного оружия тактического значения).

Миномёт способен вести огонь со скоростью один выстрел в 62 секунды. Дополнительно в его арсенал входит пулемёт Калашникова калибра 7,62 мм (в боекомплекте 1500 патронов), находящийся на вращающейся башенке командира. Также для членов расчета предусмотрены два автомата Калашникова (АКМС) и 600 патронов к ним, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7В) с двумя гранатами, сигнальный пистолет с 18-ю ракетами. Впечатляющее разнообразие, не так ли? Отдельно стоит обратить внимание на мину «Смельчак», но о ней мы поговорим чуть позже.



588 «Тюльпанов»



Именно столько машин было выпущено к 1988 году, когда производство комплексов 2С4 прекратилось. В 1983 году 10 самоходных установок было продано Ираку. Также минометы «Тюльпан» поставлялись в Ливию, Сирию и Чехословакию. После распада СССР некоторая их часть осела на территориях бывших союзных республик, например, в Казахстане, но точное количество и местонахождение этих «железных цветов» неизвестно.



«Тюльпаны» неоднократно принимали участие в боевых действиях. Так, осенью 1985 года в Афганистане перевооружили одну гаубичную батарею четырьмя самоходными миномётами. Личный состав артиллерийской батареи специально возили переучивать в Советский Союз. Именно в ходе Афганской войны – около города Чарикар – состоялось боевое крещение мин «Смельчак», применяемых расчетами «Тюльпанов» и принятых на вооружение в декабре 1982 года.

«Смельчак» – это целый комплекс вооружения, состоящий из непосредственно мины и лазерного целеуказателя-дальномера. С помощью лазера можно корректировать курс мины в полете. Кстати, именно после «Смельчака» оставалась воронка диаметром 10 м и глубиной 6,0 м. Полностью раскрылся потенциал «Тюльпана» в Панджшерском ущелье, где шли бои с бандформированиями Ахмада Шаха Масуда. Результативность огня была фантастической. Для уничтожения цели в подавляющем количестве случаев хватало одного выстрела, максимум – двух (вместо двух-трех простых фугасных мин).



Также смертоносные «Тюльпаны» участвовали в Войне Судного дня между Израилем и арабскими государствами (6–25 октября 1973 года), Гражданской войне в Ливане между христианами и мусульманами (1975–1990), во Второй чеченской войне (1999–2000). Эти мобильные миномётные комплексы особой мощности активно применяются российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

По данным на 2023 год, на службе в Российской армии стоит 39 «Тюльпанов», однако не надо удивляться такому небольшому количеству – ещё 200 самоходных минометов на хранении. Но нельзя сказать, что смертоносные «цветы» завяли. В настоящее время «Тюльпаны» проходят модернизацию: они оснащаются современными приборами наблюдения, радиостанцией, высокоточным оборудованием, обеспечивающими ведение стрельбы даже ночью, средствами связи, позволяющими выполнять боевые задачи в составе единого тактического звена.

Новейшее оборудование способствует сокращению времени реакции боевого комплекса и повышению огневой производительности. Поэтому самоходные артиллерийские комплексы 2С4, использующие широкую номенклатуру одних их самых мощных мин, по-прежнему остаются эффективным средством для решения оперативно-тактических задач повышенной сложности. Всё это говорит в том, что «Тюльпаны» ещё долго будут украшать военный арсенал нашей страны.

