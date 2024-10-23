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    23 октября 2024, 18:50 • Справки

    Польская самоходная гаубица AHS Krab: гибрид для Украины

    Польская самоходная гаубица AHS Krab: гибрид для Украины
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Современная польская самоходная гаубица. Отличается надежностью, скорострельностью, ремонтопригодностью и небольшой стоимостью. Предназначена для поддержки огнем стрелковых и моторизированных подразделений, а также уничтожения укреплений и снайперских позиций противника. Данные САУ стоят на вооружении польской и украинской армий. Производство и экспортные поставки продолжаются до сих пор.

    История создания AHS Krab

    Проект по созданию современной модели САУ был запущен в середине 1990-х годов. Польша стремилась как можно раньше начать переоснащение армии в связи с распадом Организации Варшавского договора и СССР, а также необходимостью адаптации вооружений под стандарты НАТО. Но первые прототипы появились только в начале 2000-х годов, так как пришлось внести в конструкцию существенные изменения и отказаться от идеи использования собственных разработок.

    Так, Obrum (структурному подразделению предприятия Bumar-abdy) было поручено спроектировать ходовую часть на базе Т-72 и тягача МТ-С. В итоге появилось шасси UPG-NG с дополнительным опорным катком и силовой установкой от танка PT-91. Но оно оказалось недостаточно надежным. При проведении испытаний появлялись микротрещины в бронелистах, а двигатель не справлялся с массой машины. Поэтому в 2014 году было решено отказаться от этой ходовой части и перейти на использование корейской Samsung Techwin K9.

    Интересные факты: аббревиатура AHS расшифровывается как armatohaubicy samobienej («самоходная пушка»). Стоимость одного «Краба» составляет около 11,45 млн долларов. Уже произведено более 120 штук. Боеприпасы к этим САУ производятся в Словакии на предприятии ZVS Holding a.s. Польская сторона выпускает только взрыватели КЗ984. Это связано с высокой стоимостью разработки собственных снарядов и отсутствием необходимого оборудования.

    Не стали проектировать и собственное орудие. В 1997 году стартовал конкурс по поиску подходящей башни. Сначала были отбракованы пушки от словацкой Zuzana и южноафриканской Т-6. Затем отсеяли немецкую PzH2000. В результате летом 1999 года был подписан контракт на локализацию производства британских BAE Systems AS-90/52 Braveheart. Таким образом, единственным значимым польским компонентом конструкции осталась только система управления огнем Topaz от WB Electronics.

    «Крабы» были приняты на вооружение Войска Польского в 2010 году. Но полноценное производство этих гаубиц началось лишь спустя шесть лет на предприятии Huta Stalowa Wola. Первые серийные образцы были продемонстрированы премьер-министру Польши в апреле 2016 года. В декабре был подписан контракт на поставку еще 96 экземпляров до 2024 года. Но после начала СВО с Украиной было заключено соглашение на 700 млн долларов, предполагающее переориентацию всех производственных мощностей на нужды ВСУ.

    Характеристики и преимущества AHS Krab

    САУ имеет башенную компоновку и приводится в движение с помощью гусеничного шасси. Ходовая часть обеспечивает машине хорошую проходимость и подвижность. В качестве силовой установки используется немецкий турбированный дизельный двигатель MT 881 Ka-500 мощностью 1000 л. с. (735 кВт) при 2700 об/мин. Благодаря ему машина развивает скорость до 67 км/ч по шоссе. На равнинном грунте этот показатель снижается до 30 км/ч, а на бездорожье – до 15 км/ч. Запас хода – около 400 км.

    Отделение управления и мотор располагаются в передней части корпуса, остальное пространство выделено под боевой модуль. Слева от двигателя находится место механика-водителя. В этом же блоке располагается американская трансмиссия ALLISON X1100-5A3. Она имеет четыре передних и две задних передачи. Переработанная поляками ходовая часть также получила вспомогательную силовую установку, системы пожаровзрывобезопасности и фильтровентиляции.

    Длина корпуса (вместе с пушкой) составляет 12,1 м, ширина – 3,63 м, высота – 3 м. Полностью укомплектованный боеприпасами «Краб» весит около 48 тонн. В состав экипажа входят два заряжающих, наводчик, механик-водитель и командир. Их защищает 16-мм стальная броня. Машина может развернуться на месте на 360°. Она оснащена навигацией FiN3110L и GPS, радиостанцией FONET, РЛС MVRS-700 SCD и системой предупреждения и самозащиты Obra-3 SSP-1. Их питание обеспечивается автономным генератором мощностью 5,5 кВт и напряжением 28 В.

    Интересные факты: платформа AHS Krab используется для разработки тяжелой БМП. Работы начались в августе 2023 года. Заказчиком выступил консорциум Polish Armaments Group (PGZ). Поставка первых машин запланирована на 2025 год. Одной из ключевых систем «Краба» является СУО Topaz. Она позволяет управлять огнем с любых позиций. Быстро обрабатывает данные разведки о целях и в автоматическом режиме производит баллистические вычисления. Осуществляет непрерывный контроль за выполнением боевых и логистических задач.

    Основным орудием является 155-мм пушка. Длина ее ствола составляет 52 калибра. Он укомплектован двухкамерным дульным тормозом. Благодаря полуавтоматической системе заряжания поддерживается темп стрельбы равный шести выстрелам в минуту. Возможно серийное ведение огня – по три снаряда за десять секунд. Оптимальная скорострельность – два выстрела в минуту. Углы горизонтального наведения – 360°, вертикального – от -3,5° до +70°. Минимальная дальность стрельбы составляет 4,5 км, максимальная – до 40 км.

    На подготовку к стрельбе требуется около минуты. Отход с позиции осуществляется за 30 секунд. Для самообороны на башне размещен 12,7-мм пулемет WKM-B (разновидность советского НСВ, адаптированная под натовский патрон .50 BMG) и 81-мм дымовые гранатометы. Боекомплект состоит из 40 снарядов и разделен на две части. 29 расположены в башне, а 11 – в шасси. Башня поворачивается за счет электропривода со скоростью 10°/с. Стрельба ведется управляемыми снарядами M982 Excalibur или HE-ER 155-мм (BB).

    Распространение в мире и боевое применение AHS Krab

    В феврале 2022 года в составе вооруженных сил Польши числилось 78 «Крабов». К сентябрю 54 из них были переданы Украине. Все еще выполняется контракт на поставку 42 оставшихся САУ польской армии, так как крайний срок его исполнения был перенесен на 2027 год. Кроме того, в сентябре 2022 года Минобороны заказало еще 48 машин, а через год подписало рамочное соглашение на производство 152 AHS Krab. Это обойдется польскому бюджету в 797 млн и 2,49 млрд долларов соответственно.

    Первым импортером «Крабов» стала Украина. Осенью 2022 года она приобрела 54 САУ за 700 млн долларов (крупнейший оборонный заказ за последние 20 лет). Столько же было подарено ей ранее. По официальным данным ВСУ, эти машины были задействованы в боевых действиях под Северодонецком и во время контрнаступления в Харьковской области. По данным аналитического ресурса Osint Oryx, к августу 2024 года было уничтожено 30 гаубиц, а еще шесть единиц повреждено.

    Интересные факты: эти гаубицы представлены в компьютерных и настольных играх «Armored Warfare: Проект Армата», Brick Rigs, Operation Flashpoint и World of Tanks. Для коллекционеров выпускаются трехмерные модели «Крабов» в масштабе 1/72. Трофейные образцы выставлялись в экспозиции Парка «Патриот». Отдельные экземпляры участвовали в «Курской операции» ВСУ – первом масштабном вторжении на территорию России со времен Великой Отечественной войны.

    В открытых источниках можно найти видеозаписи уничтожения данных САУ различными видами российских вооружений. Изначально для поражения таких целей использовалась авиация – К-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». Затем стали применять высокоточные корректируемые боеприпасы «Краснополь». Часть гаубиц вывели из строя в результате контрбатарейной борьбы. Но эффективнее и дешевле оказалось уничтожать их с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет-3».

    Учитывая незначительное количество поставленных «Крабов» в сравнении с протяженностью линии фронта, они не оказывают достаточного влияния на ход боевых действий. В столкновениях под Лисичанском, Северодонецком, Херсоном и в других районах они продемонстрировали низкую эффективность. Это связано с недостаточным уровнем подготовки украинских экипажей, отсутствием необходимого объема запчастей и полноценных ремонтных баз.

    Вывод

    Польские инженеры попытались воплотить в конструкции AHS Krab передовые достижения европейской и азиатской военной мысли. И это почти получилось, гаубицы оказались простыми и надежными. Но привлечь внимание заказчиков на международном рынке вооружений им не удалось. Этот гибрид пригодился только находящейся в безвыходном положении Украине. Однако утрата как минимум трети поставленных САУ и блеклые результаты на поле боя не позволят «Крабам» найти новых заказчиков в ближайшие годы.

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