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    23 октября 2024, 14:35 • Справки

    Zuzana – словацкая самоходная артиллерийская установка

    Zuzana – словацкая самоходная артиллерийская установка
    @ U.S. Army/Pfc. Jacob Bradford

    Словацкая самоходная артиллерийская установка отличается высокими показателями огневой мощи, точности и скорострельности. Применяется для ведения огня с закрытых позиций, а также поддержки сухопутных подразделений на поле боя. Используются вооруженными силами Словакии, Кипра и Украины, потенциальным оператором системы может стать Грузия. Производится и модифицируется до сих пор.

    История создания САУ Zuzana

    В середине 1970-х годов компания Kontrukta-Defence спроектировала первую колесную самоходную установку SpGH Dana со 152-мм орудием. В 1981 году она была принята на вооружение Чехословацкой армии и тогда же началась разработка более современных версий на данной платформе. После распада Организации Варшавского договора и СССР побочные проекты были закрыты, а большую часть наработок сосредоточили в рамках программы Zuzana.

    Интересные факты: аббревиатура DANA расшифровывается как Delo Automobilni Nabijene Automaticky, что можно перевести как «автомобильная пушка, способная заряжаться автоматически». Модели Zuzana имеют достаточно небольшую массу и габариты для транспортировки самолетами. На данный момент произведено 77 единиц разных модификаций. Стоимость одной САУ последней версии составляет около 5,812 млн долларов.

    К середине 90-х годов было принято решение оснастить машину 155-мм орудием, адаптированным под стандартные натовские боеприпасы. Выпуск этих САУ начался в 1998 году, и все 16 единиц были поставлены армии Словакии. Конструкцию признали эффективной, а разработчик получил новый заказ на создание модификации с улучшенными характеристиками. Первый прототип (Zuzana XA1) был продемонстрирован в 2008 году. С 2018 года производятся только эти версии, получившие наименование Zuzana 2, всего запланировано выпустить 25 штук.

    Характеристики и преимущества САУ Zuzana

    САУ Zuzana сконструирована на основе четырехосного шасси Tatra 8×8. Оно оснащено гидравлическим домкратами для вывешивания и вращения орудия на 60° по горизонтальной оси. Боевое отделение предельно автоматизировано, благодаря чему экипаж машины защищен от негативного воздействия боекомплекта и создаваемых в результате стрельбы газов. Орудийная башня располагается между кабиной и мотором и обеспечивает угол подъема ствола в диапазоне от -3,5° до +75°. В ней находятся места наводчика, двух заряжающих и командира.

    Длина машины составляет от 12,97 до 14,2 м, а масса – от 28 до 34 т (в зависимости от модификации). Ширина – около 3 м, а высота – 3,3 м. Управление осуществляется из кабины механика-водителя, имеющей лобовое бронирование, выдерживающее прямое попадание из 7,62-мм боеприпасов. В кормовой части располагается силовая установка Tatra T3B-928.70 мощностью 440 л. с. Благодаря ей машина разгоняется до 80 км/ч по шоссе и до 41 км/ч по пересеченной местности, а также имеет запас хода до 750 км.

    Вооружение состоит из 155-мм орудия с длиной ствола 45 калибров. Оно обеспечивает дальность стрельбы до 39,6 км. При ручной перезарядке показатель скорострельности составляет два выстрела в минуту, а в автоматическом режиме – пять-шесть выстрелов в минуту. Ствол пушки укомплектован дульным тормозом, повышающим кучность стрельбы. Удаление стреляных гильз осуществляется ленточным транспортером. Кроме того, на борту размещены 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы для самообороны.

    Интересные факты: система управления огнем позволяет использовать режим одновременного поражения цели несколькими выстрелами (Multiple Rounds Simultaneous Impact). Снаряды направляются по разным траекториям и накрывают позицию противника со всех сторон. Венгерская компания Armada Hobby производит трехмерные модели САУ Zuzana 2 в масштабе 1/72. Ее копия представлена в компьютерной игре Brick Rings.

    Стрельба ведется стандартными осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 30-35 км. При использовании активно-реактивных и управляемых боеприпасов дистанция огня увеличивается до 40 км. Возможно применение программируемых взрывателей и стрельба прямой наводкой. Боекомплект состоит из 40 выстрелов раздельного заряжания. Система управления огнем автоматически опирается на данные, передаваемые через спутниковую связь, и использует цифровые карты местности.

    Над стволом располагается радарная установка, отслеживающая пуски снарядов. Эта информация передается бортовому компьютеру для последующей обработки и корректировки стрельбы. Автоматика позволяет обеспечить максимальную автономность САУ на поле боя и сократить время реакции на поступающие команды. Емкость топливных баков составляет 500 л. Машина может преодолевать двухметровые рвы, 1,4-метровые броды и 600-миллиметровую вертикальную стенку.

    История последующего развития САУ Zuzana

    Базовая версия 155-мм ShKH Zuzana производилась с 1998 по 2007 год. После появления первой модификации ее стали называть Zuzana 2000. Всего было выпущено 16 экземпляров. На ее базе для греческой армии была разработана Zuzana M2000G. 12 поставленных единиц позднее были переданы Кипру. В 2018 году закончилась разработка современной модификации Zuzana 2 c орудием 52 калибра, вращающейся на 360° башней, более мощным двигателем и усиленной броней кабины. Пока выпущено 49 штук этой модели.

    Кроме того, существуют две экспериментальные версии. Это 155-мм ShKH «Гималаи» и 155-мм ShKH Diana. Первая является адаптацией базовой модели к гусеничному шасси. Для этого использовалась платформа Т-72. К серийному производству данной модификации пока не приступали. Вторая версия разрабатывалась в рамках совместного проекта с польской компанией Bumar-Labedy. Это сочетание гусеничного шасси UPG-NG и орудийной башни Zuzana 2. Прототип был представлен на Международной выставке оборонпрома «Кельц-2015».

    Боевое применение и распространение в мире САУ Zuzana

    На вооружении сухопутных сил Словакии стоят 16 базовых моделей, еще 25 единиц Zuzana 2 было заказано в 2021 году. Переданные Греции 12 специально модифицированных экземпляров в итоге были проданы Кипру. В начале 2022 года поступали сообщения о заинтересованности министерства обороны Грузии в приобретении современных моделей словацких САУ. Переговоры приостановлены, так как производственные мощности используются для выполнения заказов, поступающих со стороны Украины.

    После начала СВО ВСУ запросили у Словакии все имеющиеся на тот момент артиллерийские системы.

    Первая партия из восьми самоходок была поставлена 30 мая 2022 года. Параллельно осуществлялось обучение экипажей словацкими специалистами. В октябре того же года был подписан контракт на передачу еще 16 единиц. Финансирование сделки обеспечивалось Данией, Германией и Норвегией. К сентябрю 2024 года все поставки были завершены.

    В открытых источниках можно найти информацию об уничтожении как минимум трех и повреждении одной САУ. Из-за уязвимости этих систем перед отечественными дронами-камикадзе «Ланцет» и дальнобойных управляемых снарядов «Краснополь», значительную часть установок приходится держать в тылу. Поэтому существенного влияния на ход боевых действий САУ Zuzana 2 оказать не могут.

    Вывод

    САУ Zuzana является качественным современным оружием. Она обладает необходимыми тактико-техническими характеристиками для использования армиями разных стран. Но у этой системы много конкурентов, ряд из которых обладает существенными преимуществами, поэтому Zuzana оказалась менее востребованной, чем DANA. Повышению конкурентоспособности могли помочь боевые действия на Украине, однако из-за ограниченного использования эти САУ рискуют остаться добротными, но локальными образцами вооружения.

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