ПТРК «Корнет»: больше, чем борец с танками

Вижу – стреляю



В 1988 году в Советском Союзе приняли решение о разработке противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) нового образца. Ведь министерство обороны на тот момент знало: в США с 1986 года разрабатывают свой ПТРК Javelin. Разработку отечественного комплекса поручили тульскому Конструкторскому бюро приборостроения под руководством Аркадия Шипунова. Как известно, уже через три года СССР распался. Однако в новой России разработку ПТРК не прекратили.



За основу взяли уже применявшееся танковое управляемое оружие «Рефлекс». Его массово ставили на танки Т-80, Т-72 и Т-64. Главный минус такого оружия – управление шло либо по проводам, которые разматывались за ракетой, либо радиокомандами. Слишком много нюансов, дополнительные сложности для оператора и огромная роль человеческого фактора – все это сказывалось на эффективности ПТРК прошлых поколений.



Поэтому перед разработчиками изначально стояла задача устранить эти недостатки у «Корнета». Его конструировали по тому же принципу, как и высокоточное авиационное вооружение. Лазерный излучатель пусковой установки подсвечивает цель, а отражение луча попадает в фотоприемник. Ориентируясь на эти данные, ракета направляется к цели, корректируя полет с помощью четырех раскладных стальных крыльев. Конечно, лазер также можно обмануть, к примеру, дымовой завесой. Но ракете «Корнета» все равно – ее стартовая скорость очень высока.



В последних модификациях реализована система «выстрелил и забыл»,

но об этом чуть позже. А в демонстрационном образце, который представили широкой публике в 1994 году, была другая концепция: «вижу – стреляю». «Корнет» официально заступил на боевое дежурство в 1998 году. В то время как его иностранный соперник Javelin и разрабатывался чуть раньше (с 1986 года), и на вооружение попал на два года быстрее отечественного аналога.



Так как ПТРК «Корнет» изначально разрабатывали как возимо-переносной, были предъявлены и жесткие требования к массе ракеты. Она должна была иметь вес не тяжелее 30 кг. Это, в свою очередь, ограничило скорость полета – на сверхзвуке эта противотанковая управляемая ракета (ПТУР) не летает. Но при значительной массе боевой части это не является проблемой.



Интересно, что «Корнет» называли не в честь воинского звания, а в честь духового инструмента, как и его собрата ПТРК «Фагот». Но американцы дали нашему противотанковому ракетному комплексу свое наименование – AT-14 Spriggan. Спригганами в корнском фольклоре именовали безобразных существ, подобных скандинавским троллям, которые насылают ураганы. И такое устрашающее название отечественному ПТРК дали не зря.



«Корнет» – против бронетехники и пехоты



Прежде чем начать разговор о возможностях противотанкового ракетного комплекса «Корнет», следует отметить, что существует четыре его модификации: «Корнет» и его экспортная вариация «Корнет-Э», а также «Корнет-Д» и его экспортный брат «Корнет-ЭМ». В 2022 году также прошел испытания «Корнет-Д1», о чем сообщила государственная корпорация «Ростех». Но пока информации о характеристиках этой военной новинки не так много.



Применяемые ракеты также весьма разнообразны. Прежде всего, данный ПТРК предназначен для борьбы с танками противника. А потому ПТУР 9М133 должна легко обходить динамическую защиту бронемашины. Ракета получила так называемую тандемную кумулятивную боевую часть. Первый из зарядов как раз уничтожается динамической защитой, а второй поражает танк. Ни американские «Абрамсы», ни немецкие «Леопарды», ни израильские «Меркавы» не могут выстоять против такой ракеты.





Но все же ПТРК – оружие многофункциональное и многоцелевое. К примеру, его ракета способна «разбирать» защитные сооружения противника, в том числе и бетонные, толщиной 3–3,5 м. Чтобы успешнее поражать дзоты, доты и бункеры потенциального противника, конструкторы разработали ракету 9М133Ф. Здесь уже установлена термобарическая боевая часть фугасного действия. При попадании в цель эта ПТУР сначала распыляет аэрозольное облако горючей смеси, которое проникает во все щели, вентиляцию и пр. Затем происходит объемный взрыв. Такой снаряд эффективен против живой силы противника, в том числе в укрытиях, окопах.



Разработчики «Корнета» понимали, что защищенность бронетехники со временем будет расти. Поэтому подумали наперед и выполнили ПТУР в калибре 152 мм. Так называемый гаубичный вариант позволил сочетать большой диаметр, умеренную массу и относительно небольшое удлинение боеприпаса. Кстати, впоследствии появились модификации 9М133Ф-1, 9М133-1 с большей пробиваемостью, а также 9М133ФМ-1, -2 и -3 и др. Всего в линейке девять ракет.



Так, 9М133ФМ-2 по своей мощи (10 кг в тротиловом эквиваленте) в 3-4 раза превосходит ручной пехотный огнемет «Шмель». Если первые боеприпасы «Корнета» имели дальность полета от 100 до 5000 м, то модифицированные варианты отличаются повышенной дальностью до 8000 м. И даже на таком расстоянии ракета способна пробить до 1300 мм брони! А 9М133ФМ-3 может преодолевать 10 000 м. В этом «Корнет» значительно выигрывает у Javelin.



И теперь мы вернемся к тому, о чем говорили ранее, – о концепции «выстрелил и забыл». Такую возможность имеет модификация «Корнет-ЭМ», впервые представленная на вставке «Международный авиационно-космический салон» в 2011 году. Комплекс размещается на базе бронеавтомобиля «Тигр»: на его крыше расположены две пусковые установки, содержащие по четыре ракеты. «Корнет-ЭМ» оснащен интегрированной управляющей системой автоматов сопровождения целей и способен поражать вражеские объекты на дальности от 150 м до 10 км.



Оператору стоит лишь выбрать цель, установить прицельную марку и выпустить ракету.

Далее она самостоятельно осуществляет наведение и поражает цель (при этом вражеский объект должен находиться в пределах видимости пускового устройства). Тем самым нивелируется тот минус, который долгое время ставили в упрек «Корнету», – уязвимость оператора, «ведущего» ракету до цели.



Кроме того, современные версии «Корнета» могут поражать и воздушные цели. Речь идет в первую очередь о беспилотниках и вертолетах противника. Так, ракета 9М133ФМ-3 способна уничтожать цели, летящие со скоростью до 900 км/ч на высоте до 9000 м. Благодаря неконтактному датчику цели, ПТУР может взорваться рядом с летательным аппаратом неприятеля, даже если она не попала напрямую. Тем самым «Карманная артиллерия» становится эффективным оружием против БПЛА.



Трофеи «Корнета»



ПТРК «Корнет» существует в двух вариантах: возимо-переносном и на самоходном шасси. В первом случае все оборудование комплекса размещается на треноге, которая переносится членами расчета. Пусковая установка, прицельное оборудование и собственно станок быстро развертываются (менее чем за одну минуту), и оператор уже готов выполнить поиск цели. Через секунду после ее обнаружения ПУ уже готова к бою. Масса пусковой установки небольшая – 26 кг. Плюс тепловизионный прицел – 8,7 кг. А ракета в транспортно-пусковом контейнере в зависимости от модификации – 29–33 кг.



Вариант «Корнета» на самоходном шасси отличается и оборудованием, и боекомплектом. На базе автомобиля «Тигр» устанавливают две автоматические пусковые установки, каждая из которых весит по 48 кг (по иным данным – 60 кг). При стрельбе они поднимаются над корпусом бронемашины. Сама установка дополнительно получает другой набор прицельного оборудования, в том числе лазерный дальномер с дальностью до 15 км.



Пульт управления ПТРК размещается на переднем пассажирском сидении бронеавтомобиля. Кроме того, оборудование «Корнета» на самоходном шасси позволяет эффективно вести наблюдение и поиск цели. А благодаря тому, что пусковых установок две, противотанковый ракетный комплекс способен одновременно поразить две цели. Скорострельность составляет 2-3 выстрела в минуту. ПУ сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50° до +50°С (экспортный «Корнет-Э» работает при температурах от -20° до +60°С).



Интересно, что были разработаны варианты «Корнета» на шасси БТР-80. А переносной вариант ПТРК вообще можно использовать на различной автомобильной технике, вплоть до кузовов пикапов. Помимо этого, «Корнет» может входить в состав вооружения различных танков, а также прорабатывается вопрос об оснащении этим ПТРК кораблей и катеров. Словом, спектр возможностей «Карманной артиллерии» огромен.



Что касается боевого применения, то впервые свою эффективность «Корнет» показал на Ближнем Востоке.

Экспортные образцы российского вооружения попали на этот рынок еще в начале 2000-х. По сообщениям СМИ, в 2003 году иракский спецназ с помощью ПТРК уничтожил два танка «Абрамс». Следующей «добычей» стала американская боевая машина пехоты «Брэдли». А в 2006 году ливанцы уничтожили, по неподтвержденным данным, до 50 танков «Меркава».



Следующий театр военных действий, где отметились «Корнеты», – Сирия. Здесь с помощью данного противотанкового ракетного комплекса в первую очередь истребляли автомобили террористов. Известен случай, когда 16 военнослужащих сил специальных операций отбили атаку 300 солдат ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация). Из «Корнета» бойцы поразили танк, две БМП и автомобили противника.



Конечно, ПТРК «Корнет» в различных модификациях применяется российскими войсками во время специальной военной операции на Украине. И показывает высокую эффективность. Его управляемыми ракетами уже были подбиты и немецкий танк Leopard, и британский Challenger-2, и американский Abrams, а также старые советские танки, стоящие на вооружении армии Украины, различные боевые машины пехоты и бронетранспортеры.



В боевых действиях на Украине впервые применили и «Курган» – комплекс дистанционного управления (КДУ) для «Корнета», призванный сохранять жизнь членов расчета. Это выносной пульт в ударопрочном контейнере, оснащенный системами управления и дисплеем, который показывает изображение с прицела ПТРК. Оператор находится на значительном расстоянии от пусковой установки (до 50 м), ведя при этом контроль поражения через видеоприцел. С помощью «Кургана» летом 2023 года был поражен блиндаж противника, а в дальнейшем КДУ стал применяться все чаще.



В январе 2024 года с помощью «Корнета» был поставлен рекорд. Костромские десантники с расстояния в 7,8 км уничтожили вражескую БМП. Это случилось на Артемовском направлении. Такой результат достигнут во многом благодаря новым тепловизионным прицелам, которым стали оснащать комплекс «Корнет». К слову, заявленная дальность конкретной ракеты, которой была поражена боевая машина пехоты, – 8 км.



ПТРК «Корнет» – это надёжный друг бойцов в борьбе с танками, бронированными целями, оснащенными системами динамической защиты, и даже воздушными скоростными угрозами. Он уже не раз показал свою мощь в военных действиях. А его модификационный потенциал позволяет конструкторам разрабатывать новые системы управления комплексом и ракетами, которые улучшают точность и дальность стрельбы, повышают безопасность военнослужащих и помогают эффективнее выполнять боевые задачи.