Реактивный пехотный огнемёт «Шмель»: пламя преисподней

От примитивного к реактивному



Применение огня как поражающего фактора в битвах известно человечеству с древности. Ещё пещерные люди отпугивали факелами хищников или загоняли дичь в ловушку. Уже в «Илиаде» Гомера упоминается горючая смесь: «И троянцы на быстрое бросили судно неутомимый огонь. Неугасное вспыхнуло пламя». Горючие смеси применялись в войнах древними китайцами. Ассирийцы также взяли их на вооружение, и в 424 году до нашей эры придумали орудие, которое выстреливало залпом огня.

В VII веке архитектор и инженер Калинник изобрёл «Греческий огонь». Орудие представляло собой «сифон» – медную трубу, через которую с помощью нагнетаемого мехами сжатого воздуха извергалась на дальность до 25–30 м горящая смесь, пылающая даже на поверхности воды. Это не оставляло противнику ни малейшего шанса. Также огнесмесь могла забрасываться метательными орудиями в бочках или глиняных сосудах. Позже появился прообраз современного ранцевого огнемёта: ручной «сифон» под названием «сифонофор».



На протяжении веков принцип работы огнемёта оставался неизменным. Поражающим фактором была струя горящей огнесмеси, выталкиваемой под давлением. Да, менялись тактико-технические характеристики: появившиеся в Первую мировую войну ранцевые огнемёты модернизировались по пути снижения веса и дальности стрельбы. Проводились опыты с установкой огнемётов на танки, причём в качестве как дополнительного, так и основного вооружения.



Интересным экземпляром был американский Churchill Crocodile («Черчилль Крокодил») времён Второй мировой войны. Этот тяжёлый танк, который применялся повсеместно, был модернизирован для установки огнемётного вооружения. На нём сохранили штатное орудие, а вместо курсового пулемёта на шарнире в лобовой броне установили огнемёт. Примечательно, что для повышения живучести танка огнесмесь и выталкивающий её газ под давлением в баллонах (в данном случае азот) были расположены вне танка, на специальной буксируемой тележке.





Как и в начале Второй мировой, так и в Великой отечественной войне огнемёты применялись практически с первых дней. Немецкая армия хорошо подготовилась к вторжению. До сих пор в Брестской крепости можно увидеть следы того, как фашисты безжалостно выжигали её защитников: в некоторых помещениях кирпичный потолок от жара буквально «потёк», и по-прежнему свисает небольшими каплями как немой свидетель героической обороны. Нацисты использовали огнемёты и для подавления волнений и восстаний в гетто.



В Советском Союзе принцип работы огнемёта впервые изменили тульские оружейники из Конструкторского бюро приборостроения, создав реактивный пехотный огнемёт (РПО) «Рысь», принятый на вооружение в 1975 году. Из него горючая смесь не вылетала струёй, а выстреливалась в специальном контейнере. Устройство для пуска было многоразовым. Контейнер с горючей жидкостью выталкивался из огнемёта маленьким твердотопливным реактивным двигателем, а не давлением газа.



При попадании в цель срабатывал детонатор, который разрывал контейнер. Под действием силы инерции четыре литра заранее воспламенённой ускорителем огнесмеси разбрызгивались полосой шириной 3-4 м и длиной 30-40 м. Этот огнемёт превосходил струйного предшественника по многим показателям. Максимальная дальность полёта снаряда возросла в 10 раз, до 400 м (прицельная дальность – 190 м). Поскольку смесь не сгорала во время полёта и долетела до цели неистраченной, эффективность при стрельбе не снижалась, а отсутствие огненного следа не демаскировало стреляющего.



Прогресс не стоял на месте. И в том же тульском Конструкторском бюро приборостроения в 1984 году реактивный принцип действия был положен в основу разработки огнемёта, более удобного и актуального для боевых действий в горах Афганистана. Им стал РПО-А «Шмель», принятый на вооружение Химических войск СССР в 1988 году. Секрет же нового огнемёта крылся в применении термобарического боеприпаса, отражённого в индексе «А».



Как жужжат огнемётные «Шмели»



Термобарический боеприпас «Шмеля» имеет три поражающих фактора: высокая температура, сильнейшее разрежение воздуха в результате взрыва и ударная волна. Огнемёт с таким зарядом эффективен не только против живой силы противника на открытой местности, но и против некрупных оборонительных сооружений, в том числе бетонных, а также автомобилей и легкобронированной техники. Основное условие для поражения цели – отсутствие герметичности.

При попадании в цель огнесмесь сперва распыляется аэрозольным облаком настолько мелкими каплями, взвешенными в воздухе, что они легко проникают в любые щели: окна, амбразуры и бойницы. Затем облако смеси, проникшее в укрытие, воспламеняется с температурой до 800 градусов Цельсия, практически моментально выжигая весь кислород и образуя область сильно пониженного давления. Одновременно с этим наносит урон и мощная взрывная волна.



По эффективности капсула калибра 93 мм эквивалента артиллерийскому 122-мм снаряду. На открытой местности радиус поражения составляет около 50 кв.м, а в замкнутом пространстве взрыв не оставит ничего живого в объёме 80 кубометров. Если цель является негерметичной техникой или укрытием, не обязательно даже сквозное пробитие – детонация боеприпаса на поверхности высосет изнутри весь воздух, не оставив противнику шансов на выживание.



Пусковое устройство «Шмеля», в отличие от предшественника, одноразовое, что делает конструкцию более легкой.

Внутри ствола боеприпас приводится в движение с помощью специального порохового двигателя – разгонного устройства, которое при выстреле придает ускорение заряду и отделяется от него прямо в канале пускового устройства, полностью выгорает и вылетает назад на расстояние 5–10 м.



Сам боеприпас – оперённый снаряд в виде полого цилиндра, содержащий на конце взрыватель, а внутри – смертоносную начинку. В его задней части расположены раскрывающиеся при покидании ствола лепестки, сообщающие снаряду вращательное движение для стабилизации траектории полёта. При использовании диоптрического прицела прицельная дальность составляет 600 м, а при оптическом прицеле ОПО-1 – 850 м. Максимальная же дальность полёта снаряда составляет около 1000–1200 м.



«Шмель» имеет три варианта. Первый – РПО-А, термобарический, о котором рассказано выше. Второй – РПО-Д, дымовой. Он не наносит никаких механических повреждений своим попаданием. Поражающий фактор – огромное облако едкой дымовой завесы длиной 55–90 м. Вражеской пехоте в нём невозможно действовать даже в противогазах из-за падения видимости. Сам дым не столько ядовит (отравляющие газы запрещены к использованию), сколько производит удушающее действие. Также при взрыве возникают возгорания. Взрывная волна слаба и не играет роли.



Третий – РПО-З, зажигательный. По действию своего заряда он схож с огнемётом «Рысь». Снаряд начинён огнесмесью, которая при детонации горит с высокой температурой в течение 5–7 секунд и создаёт до 20 очагов пожара как в помещениях, так и на открытой местности. В здании он воспламеняет 90–100 кубометров, а на открытом пространстве площадь поражения – 300 кв.м. Эффективен для поражения скоплений техники и складов. Сперва такими огнемётами оснащались только Войска химической защиты, но позже их стали поставлять и в подразделения других войск.



Эволюция «Шмелей»



В дальнейшем на базе РПО-А были созданы более компактные варианты – малые пехотные огнеметы (МПО), незаменимые при боевых действиях в городских условиях. С укороченным пусковым устройством меньшего калибра (75,2 мм) боец более мобилен. Существуют МПО-А с термобарическим снарядом, МПО-Д с дымовым и МПО-З с зажигательным. По конструкции эти огнемёты схожи с компактными ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-26.

«Шмель-М» – на данный момент новейшая глубокая модернизация огнемёта РПО-А, принятая на вооружение в 2004 году. В нём улучшены многие параметры. Снижен вес пусковой установки с 11 до 8,8 кг, повышены меткость, кучность и дальность стрельбы, добавлена возможность крепления новых оптических прицелов, в том числе и ночных. А самое главное – повышена мощность термобарического боеприпаса, которая стала соответствовать мощности осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм, или 5-6 кг тротилового эквивалента.



Незаменимое оружие



Огнемёт «Шмель» принял участие во многих вооружённых конфликтах. Так, он активно применялся в войне с Афганистаном, где и прошёл боевое крещение. Боевики окрестили это оружие «Шайтан-трубой», поскольку не понаслышке знали, как оно работает, и боялись его как чёрта – шайтана. Чечня, Дагестан, другие горячие точки постсоветского пространства, где проводились военные действия, – «Шмель» побывал везде.



Противники приспосабливали под огневые точки всё: от земляных кочек до остовов автомобилей, от уличных туалетов до шикарных домов. Огнемёт РПО-А был просто незаменим для борьбы с такими укреплениями – смесь попадала во все щели, выжигая, вытравливая врагов и лишая их воздуха. А одновременный залп нескольких «Шмелей» способен снести многоэтажное здание, если неприятель превратил его в оборонительную точку.



После распада Советского Союза РПО-А оставался на вооружении всех бывших союзных республик. Экспортировался «Шмель» и за рубеж: в КНДР, Сирию, Фиджи, Индию и Вьетнам. Оружие стало настолько востребованным, что Китай пожелал сам производить него. После долгих российско-китайских переговоров Россия предоставила Китаю право пользования технологией РПО-А «Шмель». Наладив к 2000 году выпуск огнемётов, оружейники Поднебесной дали им индекс PF-97.