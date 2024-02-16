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    16 февраля 2024, 11:43 • Справки

    Автоматический пистолет Стечкина: избранник спецназа и авиации

    Автоматический пистолет Стечкина: избранник спецназа и авиации
    @ М. Филимонов/РИА Новости

    Он появился в Советской армии в один год с другой пистолетной легендой – творением Николая Макарова. Многие специалисты до сих пор называют автоматический пистолет Стечкина «младшим братом» знаменитого ПМ. Другие, напротив, обращают внимание на недостаточную популярность этого оружия, упирая на то, что детище Игоря Яковлевича Стечкина так и осталось в тени пистолета Макарова. А вот военные продолжают использовать АПС и сегодня для решения целого ряда боевых задач.

    Легендарный предшественник

    Еще в начале ХХ века среди оружейников разных стран стала весьма популярной идея создания так называемых пистолетов-карабинов. Производимые образцы отличались увеличенным магазином, повышенной дальностью стрельбы (по сравнению с «обычными»), а также наличием жесткого приклада, в который, как правило, трансформировалась кобура. Подобное оружие было куда более компактным, нежели винтовка или карабин, дешевле в производстве и неплохо проявляло себя при стрельбе на дистанции до 200 м.

    Наиболее известным представителем пистолетно-карабинного семейства стал воспетый отечественными фильмами о революции и Гражданской войне немецкий «Маузер С96» с деревянной кобурой-прикладом, позволявшей вести прицельную стрельбу на расстоянии до 300 м. Интересно, что пистолет, использовавшийся множеством стран, официально на вооружение нигде принят не был! Это при том, что число выпущенных экземпляров «девяносто шестого» составило 950 тысяч.

    Вторым своим «рождением» пистолет Маузера обязан испанской фирме Unceta, которая в конце 1920-х годов приступила к выпуску модели пистолета Astra. С 1927 по 1945 год выпускалось 6 моделей «Маузера» – Astra 900, 901, 902, 903, а также Astra E и Astra F. В 1949, 1951 и 1961 были собраны партии оружия из оставшихся на складах деталей. Наиболее удачным вариантом считают «девятьсот третий». Пистолеты, выпускавшиеся до 1941 года, у Испании закупали… даже немцы! Возможность автоматической стрельбы и 20-патронный магазин сделали «Астру» очень популярным оружием для своего времени.

    Но Вторая мировая война серьезно подорвала популярность пистолетов-карабинов среди военных. В массовом порядке в войска стали поступать пистолеты-пулеметы – оружие более простое, а значит, дешевое в производстве. Магазины по 10 и даже 20 патронов оказывались недостаточно емкими в условиях тогдашних боевых действий. Неудивительно, что в 1940-е годы производство «Маузеров» и подобного ему оружия фактически прекратилось.

    Пистолет Стечкина - лучший среди пистолетов-карабинов

    В Советском Союзе в конце 1940-х годов вновь вернулись к идее разработки пистолета-карабина под патрон 9х18 мм. Предполагалось, что таковым будут вооружать те категории военнослужащих, которым не полагались автомат Калашникова или карабин Симонова. Короткоствольные же пистолеты как мощное огневое средство не рассматривались. Армии требовалось нечто новое. Разработкой этой новинки занялся тульский конструктор Игорь Стечкин (1922–2001).

    Несколько слов о самом изобретателе. В 1941 году он поступил в Тульский механический институт (сейчас – ТулГУ) на оружейно-пулемётное отделение. С началом Великой Отечественной войны юноша не был призван на фронт из-за слабого зрения. И уже осенью того же был эвакуирован. Затем обучался в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана (ныне – МГТУ), эвакуированном в то время в Ижевск. В 1942 году будущий конструктор возвратился в Тулу и продолжил обучение в ТМИ.


    В 1948 году 25-летний молодой человек защитил дипломную работу, посвященную разработке самозарядного пистолета калибра 7,65 мм. Настоящий фурор произвело приложение к диплому – изготовленная выпускником по собственным чертежам модель указанного пистолета. И хоть оружие, представленное на обозрение комиссии, так и осталось опытным образцом, Стечкин заявил о себе как весьма многообещающий специалист.

    Поступив инженером в тульское ЦКБ-14 по распределению, в 1948 году Игорь Яковлевич начал работу над созданием нового пистолета. Через год первая модель была готова для полигонных испытаний. После 20 тысяч выстрелов комиссия заключила, что новый пистолет превосходит по точности и кучности стрельбы как оригинальный «Маузер», так и все модели «Астры», при этом не уступает в аналогичных показателях даже пистолету-пулемету Судаева. Стечкин получил Сталинскую премию II степени.

    Пистолет под наименованием АПС был принят на вооружение в 1951 году. Главным ноу-хау стала возможность ведения огня как одиночными выстрелами, так и очередями, для чего оружие оснащалось трёхпозиционным флажковым предохранителем. Устанавливаемый на пистолет секторный прицел позволял «работать» на 25, 50, 100 и 200 м. Присоединяемая в качестве приклада деревянная, а позднее – пластиковая кобура давала возможность прицельно стрелять одиночными выстрелами на 150 м, а очередями – на 100 м. Дальность стрельбы без кобуры-приклада – 50 м.

    Магазин вмещал 20 патронов (штатный боекомплект – четыре магазина). Интересной оказалась и его конструкция. Стечкин воплотил в нем так называемый «шахматный» вариант, при котором патроны располагались в 2 ряда. С одной стороны, это требовало от изготовителей точного соблюдения пропорций всех комплектующих, с другой – обеспечивало более высокую надежность пистолета, чем у западных образцов. Магазинная защелка располагалась в нижней части рукоятки, в отличие, например, от советского ТТ или немецкого «Парабеллума», оснащенных специальной кнопкой.

    Взлёт и падение популярности пистолета Стечкина

    Новым пистолетом вооружали экипажи бронетехники, первых номеров расчетов станковых пулеметов и артиллерийских орудий, а также взводных и ротных командиров, принимавших прямое участие в боевых действиях. АПС имел ряд достоинств: высокую точность стрельбы, малую отдачу, простоту в эксплуатации и обслуживании, надёжность и прочность (некоторые образцы имеют настрел примерно 40 тысяч выстрелов без образования трещин).

    За счёт 20-зарядного магазина он превосходил 8-патронный пистолет Макарова по боевой эффективности и огневой мощи. Более длинный ствол способствовал тому, что выстрелы у «Стечкина» производились тише, чем у ПМ. Но… к 1958 году серийное производство АПС было свернуто. Большая часть выпущенных к тому времени образцов отправилась на долгосрочное хранение на военные склады. Почему же срок эксплуатации творения Игоря Стечкина оказался столь короток?

    Практическое использование выявило у пистолета ряд недостатков. АПС оказался тяжелым для постоянного ношения (1,02 кг без патронов, 1,22 кг – заряженный). Прибавляемые к увесистому оружию четыре снаряженных магазина еще сильнее отягощали обладателей такого оружия. Также подвергались критике пробивные способности патронов 9×18 мм, которые, в частности, были неэффективны при стрельбе по целям в бронежилетах.

    Одно из достоинств АПС – возможность вести огонь не только одиночными выстрелами, но и очередями.

    Однако на практике автоматическая стрельба оказалась возможна лишь короткими очередями, потому что уже на четвертом выстреле ствол «уходил» вверх. Для достижения большой кучности попаданий пистолет следовало держать обеими руками. Стрельба при его размещении в одной руке, даже короткими очередями, давала приемлемый результат лишь на расстоянии в пять метров.

    Альтернативу «списанному» пистолету пыталась предложить группа конструкторов под началом самого Михаила Калашникова. Однако представленный ими образец с треском провалился уже на стрелковых испытаниях в тире, и работы на этом завершились. До начала 1980-х годов пистолет конструкции Игоря Стечкина продолжал использоваться для вооружения расчетов пулемета Калашникова и гранатометчиков РПГ-7. Модификацией АПС с несъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы оснащались только отдельные спецподразделения.

    Возвращение пистолета Стечкина в строй

    Возрождение популярности пистолета Стечкина произошло в период Афганской войны. В составе советских войск, находившихся в Афганистане, отряды специального назначения КГБ и ГРУ выполняли многочисленные задачи. Бойцы спецназа, прошедшие мощную подготовку, отлично действовали в горной местности, были эффективны против воевавших по-партизански банд моджахедов. Но настоящим профессионалам требовалось и специальное вооружение, отвечающее условиям «работы».

    Бои в афганских кишлаках показали, что автоматы и, тем более, ручные пулеметы не всегда эффективны в боевых условиях на узких незнакомых улицах среди беспорядочно расположенных глинобитных построек. Стоявший на вооружении пистолет Макарова, являясь слишком маломощным оружием, для использования в подобных условиях не годился. В итоге снова вспомнили про пистолет Стечкина. Более мощный 20-зарядный АПС, извлеченный со складских полок, снабженный глушителем, стал «любимой игрушкой» в руках бойцов специального назначения.

    После распада Советского Союза «Стечкин» снискал популярность у представителей криминальных группировок, распространившихся в 1990-е, а также участвовал во множестве локальных конфликтов. Например, во время боевых действий в Чечне пилоты и снайперы его использовали в качестве личного оружия самообороны.

    Частично он сохраняется в армии и по сей день – им вооружают экипажи самолетов и вертолетов. Например, членов российской авиагруппы в Сирии.

    В 1990-е годы под руководством Игоря Стечкина были разработаны пистолеты, призванные заменить АПС, – «Бердыш» (ОЦ-27), «Дротик» (ОЦ-23), «Пернач» (ОЦ-33). Правда, из-за сложности конструкций и нехватки финансирования эти модели пока так и не вошли в массовое производство. Лишь небольшое их количество поступило в спецподразделения Министерства внутренних дел РФ. «Бердыш» также состоит на вооружении Прокуратуры РФ и является наградным оружием.

    Конечно, пистолет Стечкина никогда не был таким массовым и разрекламированным, как творения Михаила Калашникова, Евгения Драгунова и Николая Макарова. Возможно, это является одной из причин, почему он и стал таким востребованным именно среди спецподразделений, которые в силу своей специфической работы не стремятся к излишней популярности. Тем не менее АПС вписал свое имя в историю развития стрелкового оружия, заняв в ней отнюдь не последнее место.

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