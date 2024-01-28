Пистолет Ярыгина: перспективный или недоработанный?

На смену пистолету Макарова…

Уже в последние годы существования Советского Союза громко звучал вопрос о необходимости разработки нового пистолета, способного заменить ПМ, созданный Николаем Макаровым еще в 1948 году. Наряду с вердиктом о «моральном устаревании» в адрес макаровского творения озвучивались такие претензии, как неудобно громоздкая рукоятка, спорная точность, малоемкий 8-патронный магазин, который бывает сложно извлекать одной рукой.



Получили свою долю критики и пээмовские боеприпасы. Разработанные специально под этот пистолет стандартные патроны 9х18 мм, по мнению ряда экспертов, имели низкую пробивную способность. Если, например, бронебойные патроны с легкостью «прошивали» бронежилет, то базовый боеприпас в этом компоненте явно уступал. Да и снабжались бронебойными патронами в первую очередь представители спецподразделений, в то время как ПМ являлся оружием куда более массового использования.



В 1990 году Министерство обороны дало «зеленый свет» на разработку нового серийного пистолета. Конструкторы, изъявившие готовность трудиться над созданием оружия, получили целый ряд «вводных». Желаемый образец должен был легко переоборудоваться заменой нескольких деталей с калибра 9 мм на 7,62 мм. Объяснялось это просто: на складах оставалось огромное количество 7,62-мм патронов от пистолета ТТ еще со времен Великой Отечественной войны. По мощности новое оружие должно быть не слабее немецких и американских визави.



В новую страну – с новым оружием!



Участие в конкурсе приняли ижевские, тульские и климовские оружейники. В 1992 году начались полигонные испытания всех заявленных моделей. Очень быстро выяснилось, что практически все они не соответствуют заявленным требованиям. Главная проблема заключалась в неотлаженной системе автоматики, что в боевых условиях могло сыграть роковую роль для владельца нового оружия. Опытные образцы оказались весьма чувствительными к погодным условиям вообще и перепадам температур в частности.



В 1993 году на конкурс был представлен пистолет Владимира Ярыгина (он же «Грач»). Но свое слово сказали крайне нестабильные 90-е. Недостаток финансирования, общее снижение интереса к развитию отечественного вооружения и, как следствие, потеря стимулов к новым разработкам – все это привело к тому, что конкурс возобновился только в 1998 году. Победу одержал образец Ярыгина. В 2003 году он был принят на вооружение внутренних войск и спецподразделений МВД. В 2011-м началось его массовое производство для российской армии.



Пистолет Ярыгина: за и против



ПЯ, появившийся через полвека после «Макарова», имеет мало общего со своим предшественником. В снаряженном состоянии ярыгинский образец весит 950 г, что на 140 г превосходит ПМ. Длина нового оружия составляет 198 мм, двухрядный магазин вмещает 18 патронов (образцы, выпущенные до 2004 года, имеют 17 патронов). Как и пистолет Макарова, ПЯ имеет прицельную дальность 50 м.



Все части пистолета выполнены из высококачественной стали. К явным достоинствам можно отнести конструкцию спусковой скобы, которая позволяет свободно стрелять из двух рук, а также вести огонь даже в толстых перчатках. Стрельба очередями (как, например, у пистолета Стечкина) не предусмотрена, но «работать» ПЯ может и с самовзвода, и по предварительному взводу курка, который почти «утоплен» в затворной раме, что позволяет не цепляться за детали снаряжения при извлечении оружия.

Определенная противоречивость присутствует в конструкции пистолетного магазина. Наличие в нем 18 патронов и мощной пружины замедляет процедуру снаряжения магазина и требует от стрелка дополнительных усилий. С другой стороны, магазинная защелка – кнопочная, может быть установлена как под правую, так и под левую руку. Опустошенный магазин при нажатии кнопки выскальзывает из рукоятки под собственным весом. Кроме того, в комплекте «Грача» всегда присутствует запасной магазин.

К минусам нового оружия относят большой вес и множество мелких деталей. Кроме того, первые партии имели ряд недостатков. В частности, пистолеты давали много осечек, задержек патронов при стрельбе. Известны случаи, когда гильзы застревали в патроннике, что не давало продолжить стрельбу. Два вида невзаимозаменяемых магазинов затрудняли их передачу товарищам во время боя (магазины от одного образца могли не подойти другому). Прицельными приспособлениями пистолеты могли цепляться за одежду или кобуру. При заряжании патронами острые края губок магазина могли травмировать пальцы. Однако впоследствии на основе полученной обратной связи разработчики устранили большинство проблем. В результате пистолет конструкции Владимира Ярыгина стал более надежным и эргономичным.

История продолжается…



Сегодня боевой вариант «Грача» собирают на механическом заводе в Ижевске. Также целый ряд отечественных предприятий осуществляет выпуск гражданских вариантов пистолета Ярыгина – пневматических, спортивных и даже травматических. Интересно, что сам Владимир Ярыгин до начала работы с ижевскими оружейниками как раз занимался разработкой спортивного оружия – в частности, пистолетами ИЖ-34(М) и ИЖ-35(М).



Есть у ярыгинского творения и массогабаритные макеты. Их изготавливают на том же ижевском заводе, что и боевые оригиналы. Они собираются на базе модели «Викинг» (экспортируемый вариант «Грача» с пластиковой рукояткой и регулируемым прицелом). При невозможности использовать их как стрелковое оружие, на макетах можно отрабатывать разборку оружия, отсоединение-присоединение магазина, работу куркового механизма. Используются «массогабаритки» и при создании пистолетов для лазерных тиров.

Сегодня у ПЯ можно найти немало достоинств, можно выявить и определенные недостатки. Сравнение с предшественником – пистолетом Макарова – неизбежно, ведь «Грач» является оружием сравнительно молодым. Возможно, поэтому пистолет и получает до сих пор неоднозначные оценки – как положительные, так и отрицательные. Тем не менее пистолет Ярыгина продолжает нести свое боевое дежурство. Насколько он окажется долговечным и востребованным – покажет время.