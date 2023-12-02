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    2 декабря 2023, 11:50

    Пистолет Макарова – легендарный, универсальный, сверхнадежный

    Пистолет Макарова – легендарный, универсальный, сверхнадежный
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Сегодня трудно найти человека, который никогда не слышал бы о пистолете, сконструированном Николаем Макаровым. Многие ставят ПМ в один ряд с другой отечественной легендой – автоматом Калашникова. Кстати, оба образца оружия создавались практически одновременно, во 2-й половине 40-х годов прошлого столетия, столь богатого на войны и военные разработки.

    Новое время и новые задачи

    В 1946 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны, было решено серьезно модернизировать весь созданный к тому времени арсенал Советской армии. С завершением военных действий частично отпала потребность создавать оружие по принципам «как можно быстрее» и «как можно проще». Это позволило проводить более длительные и серьезные эксперименты над каждым новым образцом вооружения перед тем, как поставить его на конвейер.

    Во время войны основным пистолетом, используемым в Красной Армии, был пистолет ТТ конструкции Федора Токарева, вставший на вооружение еще в 1933 году. При всех своих достоинствах детище Токарева имело и ряд недостатков, главным из которых была не самая надежная предохранительная система. Не случайно на некоторых иностранных модификациях «тульского» присутствовал дополнительный предохранитель. Делалось это для того, чтобы уберечь владельца оружия от случайного выстрела.

    Не самым удачным для пистолета был и так называемый «остроносый» патрон калибра 7,62 мм. По мнению ряда советских офицеров, основанному на их реальном боевом опыте, такой патрон не обладал должной убойностью. Противник, раненный пулей из ТТ, мог оставаться на ногах, если у него не были повреждены жизненно важные органы или крупные сосуды. Советским оружейникам необходимо было решить задачу создания пистолета под патрон несколько иной формы и другого калибра – 9х18 мм.

    «Украден» у немцев? Нет, создан в СССР!

    Разработки нового пистолета стартовали в 1947 году. Участниками конкурса оказались настоящие мастера, не нуждавшиеся в дополнительных представлениях: уже упомянутый Федор Токарев; «отец» автоматической винтовки, карабина и противотанкового ружья Сергей Симонов; Игорь Стечкин, чей пистолет будет принят на вооружение в один год с «пээмом». Был среди конкурсантов и Николай Макаров, прошедший в свое время стажировку у знаменитого конструктора стрелкового оружия Георгия Шпагина, создавшего пистолет-пулемёт ППШ.

    Именно Макарову и досталась победа. Созданный им образец пистолета в 1948 году был окончательно доработан, а в 1951-м начал поступать на вооружение в армию, милицию и структуры госбезопасности. Через год в Ижевске началось массовое серийное производство нового оружия. Это был результат фантастической работы самого конструктора.

    Доводя до ума свое творение, Макаров работал буквально днями и ночами, тратя на сон в лучшем случае часа четыре. Все опытные образцы пристреливал лично, не жалея патронов.

    Сегодня в открытых источниках можно найти утверждение о том, будто Макаров просто скопировал свой пистолет с одной из разновидностей немецкого «Вальтера». В действительности же сходным у обоих пистолетов оказался лишь механизм разборки. Что касается отдачи и свободного затвора – это было присуще фактически всем автоматическим пистолетам. В остальном же Николай Федорович создал абсолютно оригинальное оружие. Правда, в духе своего наставника Шпагина: ПМ имеет минимум деталей – их всего 25.

    Пистолет повышенной живучести

    Еще в ходе испытаний пистолет Макарова продемонстрировал высочайшую выносливость: выдержал заморозку и перегрев, погружение в воду и обильное загрязнение, дефицит и переизбыток оружейной смазки. Несмотря на все препоны, оружие сохраняло боевую готовность, оставив так называемый настрел в две с лишним тысячи выстрелов. Никто из конкурентов Макарова не сумел показать подобный результат. Сам оружейник за свое творение был отмечен Сталинской премией и правом вписать свою фамилию в название будущей легенды.

    Более 60 лет ПМ был основным личным оружием офицеров и представителей правоохранительных структур. Он даже побывал в космосе, сопровождая Юрия Гагарина. Помимо Советского Союза, «Макарыч» производился в Китае, Болгарии, ГДР, Северной Корее. Однако там особо разрекламированным не стал, оставаясь неброской «рабочей лошадкой». Что же касается надежности оружия, то будет уместно привести один ярчайший факт. Один из образцов, изготовленных в 1949 году, в 2004-м все еще находился в строю.

    К сильным сторонам творения Николая Макарова традиционно относят его небольшой размер и вес (в снаряженном состоянии всего 161 мм и 0,81 кг соответственно), весьма неплохую для короткоствольного оружия точность стрельбы (на расстоянии 15 м подготовленный стрелок полностью разряжает 8-зарядный магазин в грудную мишень, ведя стрельбу от бедра), возможность вести огонь различными патронами – экспансивными, бронебойными… Все выше перечисленное ставит ПМ в один ряд с самыми знаменитыми пистолетами прошлого века.


    Есть и модификации. Уже в 1967 году на базе «Макарова» был создан и взят на вооружение первый в СССР бесшумный пистолет ПБ, применяемый спецподразделениями по сей день. Уже после распада Советского Союза – в 1994-м – на вооружение приняли модифицированную версию пистолета Макарова, так называемый ПММ. Он отличался от базовой версии 12-зарядным магазином и пластиковой рукоятью. Кстати, по сравнению с оригиналом, модификация не имела такого же распространения.

    Сегодня творение Николая Макарова получает как хвалебные отзывы, так и критику. И это естественно, поскольку создать образец оружия, который может всё, просто нереально. Но справедливо отметим, что ПМ полностью выполнил задачи, возложенные на него временем и заказчиками. Несмотря на довольно почтительный возраст, пистолет по-прежнему продолжает нести свою службу в отечественных силовых структурах. А наличие разного рода модификаций только подтверждает его надежность и востребованность.

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