Снайперская винтовка «Винторез»: надежная и бесшумная

О бесшумных предшественниках



Разработка различного рода отечественных глушителей и приборов бесшумной стрельбы имеет довольно давнюю историю. Еще до начала Великой Отечественной войны были спроектированы варианты бесшумных винтовок Мосина и Токарева, а также «Нагана». В военные годы глушителем пытались оснастить знаменитый ППШ. Но в серийное производство все вышеперечисленные образцы так и не пошли, поскольку производство их было довольно сложным, а значит, затратным как по времени, так и по финансам.

Новый взрыв интереса к бесшумному оружию в Советском Союзе произошел во второй половине 1960-х годов. Специальное несерийное вооружение было необходимо для оснащения не только армейских спецподразделений, но и структур Комитета госбезопасности. Нужно сказать, что конструкторы не стали изобретать «свежие» образцы оружия, а модернизировали те стрелковые единицы, которые уже зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Принцип «новое – это хорошо забытое старое» оправдал себя не на одно десятилетие.

В арсенале бойцов специального назначения появились оснащенные глушителями пистолеты Макарова и Стечкина, а также автомат Калашникова разновидностей АКМ и АКМС. Для автоматов, ставших бесшумными, разработали и новый патрон с уменьшенной скоростью. Это позволяло избежать характерного хлопка в момент выстрела. Дополнительным новшеством стало создание бесшумного стрелково-гранатометного комплекса «Канарейка», разработанного на основе подствольного гранатомета БС-1 калибра 30 мм и автомата АКС-74У.

Имелись и недостатки. Модернизированный для «бесшумок» патрон, утратив звуковую скорость, частично лишился и пробивной силы, что особенно ярко проявилось при стрельбе на средних дистанциях. Что касается автоматного глушителя, то, как отмечали многие сотрудники спецподразделений, участвовавшие в боевых операциях, он обеспечивал практически бесшумную стрельбу, но не спасал от лязга автоматного затвора. При стрельбе очередями такой звук создавал определенную демаскировку и особенно ночью легко мог выдать стрелка.

«Винторез»: заказ для специальных операций

В 1983 году оружейники из подмосковного Климовска Петр Сердюков и Виктор Красников получили заказ на разработку принципиально новой снайперской винтовки. ВСС (винтовка снайперская специальная) должна была поражать противника на расстоянии более 400 метров даже при наличии таких средств защиты, как бронежилет и стальной шлем. Новое оружие разрабатывалось со встроенным глушителем, а его конструкция должна была исключить любые посторонние звуки при выстреле, быть компактной и легкой, разбираться для скрытой перевозки.

В 1987 году винтовка, получившая наименование «Винторез», прошла все необходимые испытания и была принята на вооружение. Одновременно с ней разрабатывались и специальные боеприпасы СП-5 9х39 мм массой 16 граммов, обладавшие стартовой скоростью 279 м/с и сохраняющие при этом весьма высокую убойность – пробивали бронежилеты 1-2 класса защиты. Их модификацией стали бронебойные патроны, обозначаемые СП-6. Кончик пули в таком патроне в целях маркировки окрашивается в черный цвет. Сама пуля весит 16,2 грамма и поражает цели, защищённые бронежилетами 2-3 класса.





Достоинства ВСС можно перечислять очень долго. Винтовка получилась довольно легкой – 2,6 кг (3,7 кг – в полностью снаряженном состоянии: с прицелом и боекомплектом). Она компактна – 894 мм общей длины, легко разбирается, то есть пригодна для скрытой переноски. «Винторез» показал себя весьма эффективным при стрельбе на расстоянии до 300 метров, хотя его максимальная прицельная дальность ведения огня составляет 420 метров. Изначально на винтовку устанавливали как «дневные», так и «ночные» оптические прицелы.

Творение Красникова и Сердюкова способно вести прицельный огонь одиночными выстрелами, а также «работать» очередями (боевая скорострельность составляет 40–100 выстрелов в минуту). Для этого к «Винторезу» предусмотрены коробчатые магазины различной емкости – 10, 20 и 30 патронов. Стрельба очередями, правда, заметно снижает эффект бесшумности, да и встроенный глушитель прогорает гораздо быстрее. Винтовка оснащена флажковым предохранителем и кнопкой-переводчиком огня, расположенной рядом с пистолетной рукояткой винтовочного приклада.

ВСС: боевые будни «бесшумной смерти»

Многое из того, что касается производства и эксплуатации «Винторезов», засекречено. По сведениям, имеющимся сегодня в открытом доступе, первые винтовки изготавливались по заказу спецподразделения «Вымпел», действовавшего за пределами СССР. А вот у знаменитой «Альфы» новое оружие изначально не прижилось. Являясь секретной разработкой Минобороны, «Винторезы» по штатному расписанию предназначались для вооружения бригад спецназа и морских разведпунктов.

В числе первых среди спецподразделений Главного разведывательного управления новое оружие было передано Пятой отдельной бригаде специального назначения – одной из самых подготовленных частей Советского Союза. Интересно, что после распада СССР «Винторезы» у соседей-белорусов пришлось в буквальном смысле выменивать на другие образцы стрелкового оружия. Обмен удался еще и потому, что основная масса боеприпасов для новых винтовок продолжала производиться исключительно на территории России.

Значительная часть полученных по бартеру ВСС была передана военнослужащим 45-го отдельного полка спецназа Воздушно-десантных войск. В частности, десантники применили эти «Винторезы» во время Первой Чеченской войны, в ходе печально знаменитого штурма Грозного. В январе 1995-го именно разведчики 45-го полка взяли штурмом здание Института нефти и газа. И хотя эта операция по сей день не получила широкого освещения в околовоенной прессе, она стала важным шагом при подготовке к штурму президентского дворца.

ВСС приняли участие не только в обеих Чеченских кампаниях. Есть информация, что первые «Винторезы» проявили себя уже во время Афганской войны.

Также в августе 1990-го при подавлении Бунта заключённых в Сухуми (Абхазия) их использовали сотрудники спецподразделения КГБ «Альфа» и учебной роты спецназа Внутренних войск МВД. Винтовки применяли спецназовцы подразделения «Витязь» во время осенних событий 1993 года в Москве. Также это оружие «отметилось» в ряде других конфликтов.

Есть у «Винтореза» и «родня». Так, одновременно с ним в 1987 году был принят на вооружение и созданный Сердюковым и Красниковым специальный бесшумный автомат «Вал», по конструкции повторяющий ВСС на 70%: встроенный глушитель, 3,54 кг веса в снаряженном состоянии, 400 м прицельной дальности, возможность одиночного и непрерывного огня. Снайперский патрон способен пробить стальной лист толщиной 6 мм на расстоянии в 100 м, а бронебойный боеприпас на такой же дистанции «прошивает» уже 8 мм стали. Кроме того, есть такие модификации «Винтореза», как самозарядный охотничий карабин и ВССМ.

Творение климовских конструкторов находится в строю уже более 35 лет. Процесс его усовершенствования продолжается, а востребованность в Вооруженных силах РФ только растет. Абсолютных аналогов у «бесшумной смерти» нет. Несмотря на имеющиеся технические недостатки (свойственная снайперскому оружию невысокая прочность некоторых деталей, требующих бережного обращения; щелчок при переключении предохранителя и др.), в умелых руках «Винторез» остается идеальным средством для выполнения целого ряда боевых задач. Это подтверждается его применением во многих вооруженных конфликтах с участием российских войск.