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    29 декабря 2023, 14:45

    ПЗРК «Верба» – незаметное, но грозное оружие

    ПЗРК «Верба» – незаметное, но грозное оружие
    @ mil.ru

    Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» – это новейшее российское оружие ближнего боя для поражения воздушных целей в диапазоне малых и сверхмалых высот. Оно превосходит отечественные и зарубежные аналоги по дальности обнаружения целей, точности стрельбы, площади зоны поражения и т. д. Это компактное, но грозное оружие наводит ужас на пилотов авиации противника. Замаскированного зенитчика с трубой на плече трудно заметить. При этом одной ракетой он сбивает крылатую ракету, БПЛА, самолет или вертолет.

    Родословная «Вербы»

    В 1958 году американские разработчики презентовали первый в мире переносной зенитный ракетный комплекс «Редай», которым заинтересовались власти СССР. По заданию последних сотрудники советской военно-технической разведки достали данные о новейшем заокеанском оружии. На основе полученных сведений (а также восполнения недостающей информации методами обратной инженерии) отечественные ученые разработали собственный комплекс «Стрела-2», который поступил на вооружение в 1968-м.

    Годом позже «Редай», продолжавший всё это время дорабатываться американцами, был принят на вооружение армии США. Однако с версией, ранее продемонстрированной международной публике, данный образец роднило лишь название и схожий принцип наведения ракеты. Во всем остальном это было принципиально другое оружие. Таким образом, советская конструкция не была копией штатовского ПЗРК, а разрабатывалась параллельно с ним.

    В 1969 году советская «Стрела-2» успешно дебютировала во время арабо-израильского вооруженного конфликта. Всего одна ракета калибра 72 мм сбивала самолет или вертолет на дальности до 3400 м и на высоте от 50 до 1500 м. Бойца, вооруженного ПЗРК, было трудно заметить среди окружающей местности. Переносной комплекс не требовал много времени на развертывание, а после выстрела можно быстро скрыться с огневой точки. Всё это сделало «Стрелу» главным врагом летчиков, скрывавшихся на малых высотах от традиционных дальнобойных зенитных ракет.

    В 1981-м в войска была принята «Игла» с дальностью стрельбы до 5000 м и высотой – от 10 до 3500 м. Одним из ее потомков стала модификация «Игла-С», поступившая на вооружение в 2002-м и сбивающая воздушные цели на дистанции до 6000 м. Именно на ее базе была создана всепогодная «Верба», которая по эффективности превосходит свою предшественницу в полтора-два раза (в особенности при стрельбе на дистанции свыше трех километров). Также «Верба» оставила далеко позади грозных зарубежных соперников – американский комплекс Stinger Block I и китайский QW-2.

    ПЗРК «Верба» (9К333) сконструировали сотрудники научно-производственной корпорации «КБ машиностроения», расположенной в подмосковном городе Коломне. Квалификационные испытания новейшего оружия были завершены в 2014-м. В этом же году первые «Вербы» начали поступать в подразделения Воздушно-десантных и Сухопутных войск России (на конвейер они встали еще до окончания госиспытаний – в 2012 году). В 2017-м в результате экспорта комплекс также был принят на вооружение в Армении.

    Коварное оружие

    «Верба» одной ракетой может поражать низколетящие цели на встречных и догонных курсах. Как упоминалось выше, замаскированного на местности зенитчика-стрелка почти невозможно заметить. При этом он способен точными выстрелами не только уничтожать ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, но и выводить из строя двигатели крылатых и винтокрылых машин стоимостью в несколько миллионов долларов, тем самым сбивая их и нанося серьезный урон авиации противника.

    Комплект ПЗРК содержит не только трубу и ракету, как может показаться на первый взгляд. В него входит: пусковой механизм; снаряд; модуль разведки и управления; модуль планирования на гусеничном шасси; малогабаритный радиолокатор обнаружения, находящий цели на дальности 40-80 км; наземный радиолокационный запросчик «свой – чужой»; подвижный контрольный пункт. В бригадном комплекте – переносной модуль управления огнем, который включает: средства автоматизации стрелков, монтажный комплект и учебно-тренировочные средства.

    «Верба» опередила своих отечественных и иностранных конкурентов благодаря тому, что при ее создании разработчики применили нескольких принципиально новых технических решений, повышающих эффективность стрельбы. В результате была повышена точность попадания, увеличена дальность обнаружения целей, расширена зона поражения. Так, ракеты, выпущенные «Вербой», уничтожают цели на дистанции от 500 до 6400 м в диапазоне высот от 10 до 4500 м. Максимальная скорость поражаемых объектов, двигающихся навстречу – 400 м/с, а на догонных курсах – 320 м/с.

    Одной из основных особенностей данного ПЗРК является то, что он эффективно обнаруживает и уничтожает даже малоизлучающие небольшие беспилотники, созданные из композитных материалов, которые поглощают и рассеивают радиоволны, делая БПЛА менее заметными на радиолокаторах. «Верба» эффективна не только днем, но и в ночное время: для этого используется съемный прицел ночного видения «Маугли-2М». Комплекс неприхотлив к природным условиям – он выдерживает температуры от -50 до +50°С.

    Новейшая российская «Верба» проще своей предшественницы «Иглы» в техническом обслуживании. Оптическая головка самонаведения ракеты не нуждается в охлаждении азотом. В связи с этим исчезла потребность в применении хранилищ с азотом, использовании дополнительной аппаратуры. Всё это не только ускоряет процесс работы с переносным зенитным комплексом, но и экономит финансовые расходы на его эксплуатацию.

    Осколочно-фугасный боевой элемент ракеты имеет массу 2,5 кг. Трехспектральная боеголовка функционирует в ультрафиолетовом, а также в среднем и ближнем инфракрасных диапазонах. Благодаря этому снаряд успешно отличает реальную цель от ложных тепловых ловушек, устремляясь к объекту с более сильным теплоизлучением. Также она устойчива к помехам, создающимися современными лазерными комплексами. Ракета взрывается при столкновении с целью или на некотором удалении от нее в зависимости от скорости и направления полета поражаемого объекта.

    Комплекс может применяться на суше, включая горную местность, а также в воздухе и море, размещаясь как на стационарных, так и на передвижных носителях в качестве вспомогательного средства ПВО. В частности, переносной зенитный комплекс «Верба» включен в состав вооружения морских фрегатов проекта 22350, первым представителем которых стал боевой корабль «Адмирал Горшков». Также ПЗРК может быть установлен на ударных вертолетах и бронированной технике.

    «Верба» интегрирована в общевойсковую систему управления противовоздушной обороной, поэтому может получать информацию о целях и их параметрах с больших радиолокаторов обнаружения. Автоматизированная система управления (АСУ), командный пункт которой расположен на базе бронеавтомобиля «Тигр», с помощью малогабаритного помехозащищенного обзорного радиолокатора находит групповые и одиночные воздушные цели, определяет их параметры, распределяет их между зенитчиками, вычисляя позиции стрелков на местности по системе ГЛОНАСС.

    Благодаря встроенным гироскопам и видеоретранслятору данных, надевающемуся на глаз, АСУ указывает бойцу азимут для стрельбы. При этом солдату даже не требуется видеть воздушный объект противника – достаточно направить снаряд на участок, в котором ожидается появление вражеского объекта. После этого ракета сама находит цель, благодаря современной системе навигации. Высокая автоматизация сокращает время от момента установления цели до произведения выстрела по ней – лишь восемь секунд. После этого зенитчик может стремительно покинуть боевую позицию.

    Применение ПЗРК «Верба» в боевых действиях

    ПЗРК «Верба» относится к малым средствам ПВО, работая на небольших дистанциях и высотах, недоступных для дальнобойных зенитно-ракетных комплексов (например, новейший российский ЗРК С-500 способен поражать цели на расстоянии до 600 км и на высотах до 200 км). Поэтому боевые расчеты «Вербы» находятся на малом удалении от приближающихся летательных объектов противника – непосредственно на переднем крае обороны. Рискуя жизнью, бойцы оперативно реагируют на внезапное появление воздушных целей в эффективной зоне поражения, сбивая их первым же выстрелом.

    «Верба» приняла боевое крещение во время военного конфликта в Сирии. Также этот новейший переносной зенитно-ракетный комплекс наряду со своей предшественницей «Иглой» успешно применяется в ходе российской военной спецоперации с целью демилитаризации и денацификации Украины. Так, по данным на сентябрь 2022 года, треть боевых вертолетов и самолетов Воздушных сил Украины была сбита именно комплексами «Верба» и «Игла».

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