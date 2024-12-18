Эксперт назвал главную эмоцию россиян в 2024 году

Член СПЧ Малькевич: Россияне называют главной эмоцией года гордость за нашу страну

Tекст: Олег Исайченко

«Главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

«Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

Напомним, с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве на ВДНХ проходила Международная выставка-форум «Россия», где главные достижения страны были собраны в 132 экспозиции. Посетители смогли получить представление об успехах каждого из 89 субъектов РФ в различных сферах.

В рамках деловой программы лидеры отраслей экономики и главы регионов представили достижения последних лет в различных отраслях. Культурно-развлекательная программа включала ледовые шоу, спектакли, представления, кинопоказы, концерты и выступления популярных артистов. На выставке побывало более 18 млн человек.