Выставка «Россия» признана событием года по версии Russian Creative Awards

Выставка «Россия» и RuStore получили премии на Russian Creative Awards 2024

Премию гендиректору АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталье Виртуозовой вручила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Я с большим удовольствием объявляю победителя – выставка «Россия», – заявила Голикова во время церемонии.

Красноярский край был провозглашен регионом года. Губернатору региона Михаилу Котюкову вручил награду начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул развитие в регионе таких направлений, как архитектура и кинематография.

В номинации «Импульс воздействия» победил сериал «Неверные», посвященный проблемам алкоголизма. Премию вручал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Школа Иннопрактики победила в категории «Просветительский проект», а проект «Осталась одна Таня» – вертикальный сериал о блокаде Ленинграда, снятый на основе дневников Тани Савичевой, получил приз за продвижение патриотизма.

Объединенная металлургическая компания была признана в номинации «Новые формы» за развитие арт-фестиваля «Выкса-фест» и создание среды развития молодежных движений.

Инновационным проектом года назван RuStore. Специальный приз достался форуму «Территория будущего. Москва 2030», который привлек 12 млн участников.

Церемонию награждения режиссировал Юрий Квятковский, а провели ее народный артист РСФСР Сергей Шакуров и актер Леон Кемстач.

Russian Creative Awards – премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.