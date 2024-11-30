Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.11 комментариев
Выставка «Россия» признана событием года по версии Russian Creative Awards
Выставка «Россия» и RuStore получили премии на Russian Creative Awards 2024
Международная выставка-форум «Россия» была удостоена премии в номинации «Креативное событие года» на IV Российской национальной премии Russian Creative Awards.
Премию гендиректору АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталье Виртуозовой вручила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«Я с большим удовольствием объявляю победителя – выставка «Россия», – заявила Голикова во время церемонии.
Красноярский край был провозглашен регионом года. Губернатору региона Михаилу Котюкову вручил награду начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул развитие в регионе таких направлений, как архитектура и кинематография.
В номинации «Импульс воздействия» победил сериал «Неверные», посвященный проблемам алкоголизма. Премию вручал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Школа Иннопрактики победила в категории «Просветительский проект», а проект «Осталась одна Таня» – вертикальный сериал о блокаде Ленинграда, снятый на основе дневников Тани Савичевой, получил приз за продвижение патриотизма.
Объединенная металлургическая компания была признана в номинации «Новые формы» за развитие арт-фестиваля «Выкса-фест» и создание среды развития молодежных движений.
Инновационным проектом года назван RuStore. Специальный приз достался форуму «Территория будущего. Москва 2030», который привлек 12 млн участников.
Церемонию награждения режиссировал Юрий Квятковский, а провели ее народный артист РСФСР Сергей Шакуров и актер Леон Кемстач.
Russian Creative Awards – премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.