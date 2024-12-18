  • Новость часаМашиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском
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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против предложений Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными, в отличие от президента России Владимира Путина, который выразил поддержку этим инициативам. Он добавил, что сейчас эта тема «повисла в воздухе», поскольку Зеленский продолжает игнорировать предложения Орбана. По мнению Пескова, такая позиция со стороны Украины говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Виктор Орбан прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

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    18 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

    Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

    Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

    В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

    Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

    Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

    Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    18 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    На брифинге начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Минобороны показало слайды с картой, демонстрирующей зоны досягаемости дальнобойного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    В зону досягаемости включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

    Также под угрозой оказались регионы Центрального федерального округа России: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, в зону попали Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

    Карта Минобороны отмечает, что под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов Tekever AR3 с озвученной дальностью до 1 тыс. километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

    В ноябре The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

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    18 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, сообщили в РЖД.

    На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров, передает ТАСС. В результате инцидента с рельсов сошли три вагона пассажирского состава и несколько вагонов грузового поезда.

    На место вызваны оперативные службы для ликвидации последствий аварии. Движение на участке железной дороги временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению пути и уточнению информации о возможных пострадавших.

    В октябре в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

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    18 декабря 2024, 11:00 • Новости дня
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова

    Сенатор Джабаров: Реакция секретариата ООН на убийство Кириллова – безобразие

    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Секретариат ООН стал полностью ручным и послушным органом в руках Запада. Поэтому теракты против россиян в условиях гражданской жизни для них становятся нормальными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ООН отказалась осудить теракт против начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

    «Реакция секретариата ООН – просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте – нормально», – рассказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Убийство Кириллова произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом. Этот теракт – подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего – США», – добавил парламентарий.

    «Между тем, вопрос по поводу убийства Кириллова будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН, а это высший орган организации. Там мы и узнаем, отразил ли Дюжаррик позицию генсека, или нет. Сейчас его слова воспринимать, как точку зрению Антониу Гутерриша, нельзя», – заключил он.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию. Госдеп США отказался комментировать убийство генерала.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее «свидетельством продажности». Дипломат подчеркнула, что ожидала более решительной реакции от ООН на данный инцидент.

    Напомним, в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    18 декабря 2024, 04:50 • Новости дня
    Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика

    Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули

    Tекст: Вера Басилая

    В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.

    Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».

    После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.

    Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.

    Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.

    Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.

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    18 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой

    Зеленский заявил о невозможности восстановления контроля над Донбассом и Крымом

    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма и выразил надежду на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма, сообщает ТАСС.

    В интервью французской газете Le Parisien Зеленский пояснил, что эти территории в настоящий момент контролируются Россией, а у Украины отсутствуют силы, чтобы изменить эту ситуацию. Он подчеркнул важность дипломатического давления со стороны международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина к переговорам.

    Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, Зеленский заявил, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс, даже временно. Несмотря на признание текущих обстоятельств, позиция Украины остается непреклонной в отношении территориальных претензий.

    Также Зеленский прокомментировал стремление избранного президента США Дональда Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным. Зеленский отметил, что изменения для Украины с приходом новой администрации США неизбежны.

    Президент Украины особо подчеркнул важность как сотрудничества с США, так и с Европой. Он назвал США главным донором Киева в конфликте, подчеркнув при этом, что для Украины важны обе стороны. «Евросоюз – это наше будущее», добавил Зеленский, подчеркивая приоритет европейского вектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО», а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил начало переговоров с Россией без требования возвращения войск к границам 1991 года.

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    18 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступательных действий освободили Старые Терны, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения около Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Трудовое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны возле Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР.

    Потери противника составили до 350 военнослужащих, бронемашина, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Золочевым и Волчанском в Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронемашина и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новомлынска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, Ивановки, Торского, Тернов в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике. Потери ВСУ при этом составили до 540 военнослужащих, БМП, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер Rosomak, два пикапа, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101. Уничтожена станция РЭБ «Квертус», отчитались в Минобороны.

    Напомним, что накануне российские войска освободили Анновку в ДНР, а днем ранее освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщал об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

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    18 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

    Польша остается верным союзником Украины в ее борьбе с Россией, заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита во Львов, пишет Politico. Однако Туск отметил, что Польша как «фронтовое государство» не может предоставить все необходимое для защиты соседа. По его словам, страна якобы сталкивается с «возрастающими угрозами саботажа и диверсий со стороны Кремля».

    Несмотря на это, Туск подчеркнул важность солидарности с Украиной для защиты как ее, так и Польши. Он также отметил, что исторические «взлеты и падения» в отношениях между Варшавой и Киевом не должны мешать их единству. На вопрос о Волынской резне во время Второй мировой войны Туск заявил, что «плохая история» не должна нарушать польско-украинскую солидарность.

    Тем не менее издание отмечает, что отношения между странами остаются напряженными. Ранее Туск угрожал блокировать вступление Украины в Европейский союз, если та не выполнит «культурные и политические стандарты». Но посетив Львов, он подтвердил поддержку Украины в ее стремлении к ЕС и НАТО.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение сотрудничеством между странами, отметив прогресс в решении исторических противоречий. «Мы ценим все, что Польша сделала для Украины», – сказал он.

    Накануне Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны.

    Польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей страны прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.

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    18 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская молодежь все активнее стремится к самореализации в своей стране, формируя собственную «российскую мечту» и отвергая иностранные идеалы, заявил директор ВЦИОМ-Консалтинг по развитию Даниил Ермолаев.

    По его словам, это результат преодоления ценностного вакуума у младшей молодежи, передает ТАСС. Молодые россияне осознают возможность самореализации в своей стране и хотят оставаться в России.

    Ермолаев подчеркнул, что «российская мечта» принципиально отличается от американской, китайской и европейской. В 2025 году, согласно прогнозу ВЦИОМ, она начнет обретать более четкие очертания и станет заметнее.

    Эксперт отметил, что мировоззрение молодежи до 18 лет также меняется. Российская культура становится более значимой, и у молодежи расширяется репертуар культурных альтернатив. Молодые люди черпают вдохновение не только в западных, но и в восточных культурах, находя примеры для подражания и в России.

    Ермолаев заявил, что эти изменения – результат усилий в сфере молодежной политики за последние два года. 2022 и 2023 годы были временем адаптации и тактических решений, а 2024 год станет годом глубокой перезагрузки политики. По его словам, началась серьезная системная работа по определению и реализации целей.

    Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон о молодежной политике, усилив патриотическое воспитание и правовое просвещение молодежи. В законе появились новые направления, включая поддержку молодежных НКО.

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    18 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах жителей Курахово украинскими военными

    Беженец рассказал, что ВСУ применяли FPV-дроны и минометы против жителей Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Беженец из Курахово Александр Романец сообщил, что украинские военные убивали мирных жителей, используя FPV-дроны и минометы, из-за чего погибли его бабушка и сосед.

    Беженец из Курахово Александр Романец обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей. Он заявил, что вооруженные силы Украины использовали FPV-дроны и минометы против гражданского населения. Романец сообщил, что его бабушка, Кабзарь Ефросинья Георгиевна, погибла 31 марта 2023 года, когда с дрона сбросили взрывчатку на ее дом, который полностью сгорел, передает РИА «Новости»

    По словам Романца, его друг и сосед, Твердун Роман Юрьевич, также стал жертвой обстрела. Примерно в январе 2023 года мина попала в его дом, приведя к его гибели. Украинские военные не позволили войти в дом Твердуна, что сделало невозможным оказание помощи пострадавшему.

    Ранее беженец расскзал, что в Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, если они писали заявления на русском языке.

    Пленный ВСУ рассказывал о расстрелах людей, не говорящих по-украински, в Курской области.

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    18 декабря 2024, 16:01 • Новости дня
    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года

    Политолог Чеснаков: Успехи 2024 года увеличили пространство для «большой игры» Путина

    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главным политическим событием этого года стали выборы президента, которые впервые прошли в трехдневный срок и с использованием дистанционного голосования. Кроме того, большое количество стратегических документов, принятых в этом году, увеличивает для Владимира Путина пространство для «большой игры», сказал политолог Алексей Чеснаков в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Выборы президента России прошли в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали среди прочего «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Другими кандидатами были замспикера Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.

    В голосовании приняли участие 77,49% избирателей. На выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. Второе место взял Харитонов с результатом 4,31%, Даванков получил 3,85%, а Слуцкий – 3,2%.

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