Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

Tекст: Евгения Караваева

По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

Песков также отметил, что киевский режим высказался против предложений Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными, в отличие от президента России Владимира Путина, который выразил поддержку этим инициативам. Он добавил, что сейчас эта тема «повисла в воздухе», поскольку Зеленский продолжает игнорировать предложения Орбана. По мнению Пескова, такая позиция со стороны Украины говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Виктор Орбан прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложения Будапешта о рождественском перемирии.