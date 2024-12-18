Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.
По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.
Песков также отметил, что киевский режим высказался против предложений Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными, в отличие от президента России Владимира Путина, который выразил поддержку этим инициативам. Он добавил, что сейчас эта тема «повисла в воздухе», поскольку Зеленский продолжает игнорировать предложения Орбана. По мнению Пескова, такая позиция со стороны Украины говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Виктор Орбан прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложения Будапешта о рождественском перемирии.