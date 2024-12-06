Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе
Глава российского МИД назвал обсуждение ограниченного ядерного удара приглашением к катастрофе
Глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону предостерег от обсуждения темы ограниченного ядерного удара, подчеркнув, что такие разговоры являются «приглашением к катастрофе». Как отмечает ТАСС, Лавров уточнил, что Россия не хочет ядерного конфликта и стремится предотвратить его последствия.
Также Лавров проком прокомментировал высказывании координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который заявил, что в случае эскалации с применением ядерного оружия пострадают европейские союзники, а не США. Российский министр подчеркнул, что такие мысли делают ситуацию более рискованной, и могут привести к безрассудным шагам.
«Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра,» – заявил Лавров, обращая внимание на необходимость предотвращения ядерного конфликта.
Лавров также отметил, что Россия не стремится к войне с США, которая может иметь ядерный характер, и напомнил о военной доктрине страны, в которой главное – избежать ядерной угрозы. Он подчеркнул, что интересы безопасности России были проигнорированы, когда отказались от предложения заключить договор о гарантиях безопасности.
Напомним, Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.