Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Эксперт: Крушение однополярного мира ведет к победе традиционных ценностей
Политолог Баширов: Демократы в США проиграли, потому что Америка проголосовала за традиционные ценности
На выборах в странах Запада все чаще побеждают политики, которые поддерживают ценности, схожие с российскими, сказал политолог Марат Баширов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».
«Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».
«Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – пояснил он.
Напомним, одним из главных событий года в США стало поражение на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и, соответственно, победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.