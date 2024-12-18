Эксперт: Крушение однополярного мира ведет к победе традиционных ценностей

Политолог Баширов: Демократы в США проиграли, потому что Америка проголосовала за традиционные ценности

Tекст: Олег Исайченко

«Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

«Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – пояснил он.

Напомним, одним из главных событий года в США стало поражение на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и, соответственно, победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.