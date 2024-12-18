Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Названы суммы выплат пострадавшим в аварии поездов в Мурманской области
РЖД выплатят по 1 млн рублей госпитализированным после аварии поезда Мурманск – Петербург
РЖД выплатят 2,2 млн рублей семье погибшей и по 1 млн госпитализированным в аварии пассажирам поезда Мурманск – Петербург, обратившимся за медпомощью на месте – 500 тыс. рублей.
Все пассажиры, находившиеся на борту пострадавшего поезда, также получат полную компенсацию стоимости билетов. Помимо денежных выплат, РЖД начислят каждому пассажиру по 20 тыс. бонусных баллов. Эти меры направлены на поддержку и возмещение ущерба, причиненного в результате ЧП. передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, 14 человек получили травмы. Одна из пострадавших скончалась.