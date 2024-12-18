Названы суммы выплат пострадавшим в аварии поездов в Мурманской области

ФСБ показала видео с признательными показаниями задержанного по делу Кириллова

Tекст: Александра Юдина

На видео задержанный признался в совершении теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами и согласился на преступление в обмен на деньги, передает РИА «Новости».

По информации ФСБ, задержан гражданин Узбекистана, который организовал подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

На допросе подозреваемый также заявил, что приобрел самокат за несколько месяцев до атаки, что, по его словам, помогло ему в подготовке теракта.

Известно, что руководители операции предлагали ему европейский паспорт в качестве мотивации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова был задержан гражданин Узбекистана, однако МВД Узбекистана не подтвердило эту информацию.

Тем временем ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта и пообещала привлечь к ответственности украинские спецслужбы, причастные к преступлению.