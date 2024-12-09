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Абхазия отключила интернет по ночам для борьбы с майнерами
В Абхазии отключили интернет с 00:00 до 07:00 для борьбы с незаконным майнингом
В Абхазии интернет отключили ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.
В Абхазии временно отключили интернет в ночное время, что связано с борьбой против незаконного майнинга криптовалюты, сообщает ТАСС. И. о. премьер-министра Валерий Бганба заявил, что отключение продлится с полуночи до семи утра, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить возможный эффект от этой меры.
Бганба подчеркнул, что он также намерен обратиться к и. о. президента Бадре Гунбе и парламенту республики с предложением ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Если окажется, что текущих мер недостаточно, он попросит парламент принять нормативные акты для усиления борьбы с майнерами, включая возможность изъятия оборудования из частных домов.
На фоне энергокризиса в Абхазии введен жесткий график отключения электроэнергии. Вечером свет доступен с 21:00 до 07:00, а днем только 4 часа 40 минут. Основной причиной кризиса власти считают незаконный майнинг, который увеличил потребление электроэнергии и привел к критическому снижению уровня воды в плотине ИнгурГЭС. Для частичного покрытия дефицита Абхазия закупает электроэнергию у России с 1 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Бганба объявил, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты со следующей недели из-за ухудшения ситуации с энергоснабжением в регионе. Финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, было приостановлено в Абхазии из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию. Абхазский парламент постановил провести досрочные выборы президента 15 февраля 2025 года.