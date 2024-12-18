Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева
Убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве не станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал Убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.
Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.
Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.