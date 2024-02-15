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    15 февраля 2024, 09:00 • Экономика

    Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем

    Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Главная задача России в мировой торговле – развитие партнерства с Китаем, заявил глава МИД Сергей Лавров. За 20 лет торговля двух стран выросла аж в 20 раз и в последние годы ставит рекорд за рекордом. Где искать новые точки роста торговых потоков? Что Россия может еще предложить Китаю, а что хотела бы получить от китайцев взамен?

    Важнейшей задачей России в мировой торговле является развитие партнерства с Китаем, заявил глава МИД Сергей Лавров. За 75 лет отношений России с Китаем сейчас они находятся на наилучшем уровне за всю историю, считает он.

    «За 20 лет с 2003 года, когда торговый оборот составлял около 11,5 млрд долларов, российско-китайские торговые потоки выросли в 20 раз. Не исключаем, что в этом году мы выйдем с Китаем на 300 млрд долларов», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    «В последние 23 года торговые отношения России и Китая развивались быстрыми темпами. С 2000 по 2004 год темпы роста были выше 30% в год, только в 2002 году ниже. В 2004 году объем внешней торговли Китая и России достиг 21,2 млрд долларов (рост более чем на треть), а в 2005 году главы обоих государств договорились увеличить товарооборот к 2010 году до 60 млрд долларов. Но из-за мирового экономического кризиса в 2009 году это не удалось: в 2010 году получилось наторговать на 55 млрд долларов при росте на 41%. Но уже в 2011 году план был перевыполнен: товарооборот между странами вырос до 80 млрд долларов. Далее объемы торговли увеличивались медленней из-за эффекта высокой базы – на 5–10% вплоть до 2015 года», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    С 2015 по 2020 годы темпы роста товарооборота то росли, то падали, и были даже отрицательные показатели. Сказывались в отдельные годы внешнее давление на экономику России и пандемия Covid-19. Но в 2021 году объемы торговли резко выросли – почти на 40% до 146 млрд долларов, и в 2022 и 2023 годах были поставлены очередные исторические рекорды.

    В 2022 году Россия вошла в десятку крупнейших внешнеторговых партнеров Китая, товарооборот вырос на треть до 190 млрд долларов.

    В 2023 году товарооборот с Китаем достиг нового рекорда – 240 млрд долларов (данные Главного таможенного управления КНР). И это без учета рынка услуг.

    Ранее два партнера рассчитывали достичь 200 млрд долларов только в конце этого, 2024 года. Но этот план был перевыполнен с большим преимуществом в прошлом году.

    Каждая страна в деньгах экспортирует примерно одинаковые объемы. Экспорт китайских товаров в Россию в 2023 году вырос почти на 50% до 111 млрд долларов, а экспорт российских товаров в Китай увеличился на 13% до почти 130 млрд долларов. По данным за декабрь 2023 года, в месяц каждая страна поставляет в другую страну товаров примерно на 11 млрд долларов.

    Конечно, основная часть российских товаров по стоимости приходится на энергоносители – нефть, природный газ и уголь. Также в число ключевых экспортных товаров из России в Китай входит медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты.

    Китай в свою очередь экспортирует в Россию широкий перечень продукции – смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры и др. Китайский автопром очень быстро завоевывает российский автомобильный рынок. «Если говорить о встречном товарном потоке, то наиболее заметные статьи – это легковые автомобили и запчасти к ним, поставки которых выросли в пять раз в сравнении с 2022 годом, грузовики, тракторы и бульдозеры, электроника и бытовая техника», – отмечает Бахтин.

    Эксперты уверены, что торговля между двумя странами продолжит расти. И важной точкой роста станет экспорт российского продовольствия.

    По данным Российского экспортного центра, по итогам 11 месяцев 2023 года экспорт российского АПК в Китай составил 6,8 млрд долларов, что на 60% выше уровня прошлого года, а совокупный товарооборот приблизился к 9 млрд долларов, а это плюс 40% к уровню прошлого года.

    В прошлом году Россия заключила крупнейший контракт на поставку зерновых культур в Китай. Кроме того, Пекин снял действовавший 15 лет запрет на покупку российской свинины, а Китай – это мировой лидер по импорту свинины. Экспорт российской свинины в Китай должен начаться во втором или третьем квартале этого года. Это огромные достижения по выходу на новый крайне привлекательный рынок сбыта.

    «Стабильно двузначными темпами растет экспорт в КНР химических продуктов и удобрений. Более чем на 20% в физическом выражении выросли поставки российской целлюлозы и картона, на которые приходится более 15% от общего китайского импорта данной продукции», – отметили в Российском экспортном центре.

    «Предполагаем, что структура товарооборота в 2024 году изменится незначительно, а наибольшие изменения ожидаются в сфере продовольствия. Темпы роста товарооборота между странами замедлятся до 15–20% из-за эффекта высокой базы прошлых лет. Поэтому сомневаемся, что в 2024 году товарооборот сможет достичь 300 млрд долларов, скорее он составит 275–288 млрд долларов», – говорит Чернов. В любом случае это будет новый рекордный показатель. И это будет на 75–88 млрд долларов больше, чем планировали несколько лет назад.

    «Сейчас открываются новые ниши для торговли – прежде всего открытие доступа на китайский рынок для новых видов сельхозпродукции и продовольствия из России: свинины, кормов для непродуктивных животных, пшена, дикой продукции водного промысла и лекарственного сырья для китайской медицины. Также в 2023 году подписано дополнительное соглашение, открывающее возможность поставок риса и кукурузы из всех регионов России. Сейчас ведется работа по урегулированию всех процедур, которые должны открыть путь уже физическим поставкам», – отмечают в Российском экспортном центре.

    «После полного восстановления китайской экономики помимо увеличения объемов экспорта энергоресурсов и продовольствия появятся возможности увеличения экспорта металлов, в том числе редкоземельных, когда спрос на электромобили начнет восстанавливаться», – ожидает Чернов.

    А из Китая Россия может увеличить импорт высокотехнологичной продукции, различной электроники и микросхем, поставки которых из западных стран попали под санкции, а также нарастить поставки бытовой техники и автомобилей, добавляет эксперт.

    «Отдельно стоит рассматривать возможности сотрудничества в области судостроительства, включая строительство ледоколов, а также проекты компании «Росатом». Именно в этих областях России нет равных, а для Китая появляется уникальная возможность получить необходимую для него продукцию с наиболее высокой скидкой, учитывая текущую глобальную обстановку в мире», – отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Среди точек развития торговли Чернов также отмечает расширение транспортных маршрутов:

    в 2024 году навигация по СМП станет круглогодичной, а БАМ и Транссибирскую магистраль планируется расширить.

    «Сейчас совершенствуется логистическая инфраструктура. Открыты железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян и автомобильный Благовещенск – Хэйхэ. Идет реконструкция нескольких других действующих погранпереходов, на очереди – расширение приграничной складской инфраструктуры», – отмечают в Российском экспортном центре.

    Также возобновились деловые обмены, поездки и участие компаний обеих стран в выставках, а значит все больше бизнесменов находят новых партнеров, отмечают в РЭЦ. Так, в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в провинции Ляонин 150 отечественных производителей из более чем 40 регионов России представили около 1,5 тыс. наименований товаров для розничной и электронной торговли.

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