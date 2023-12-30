Десять достижений российской экономики в 2023 году

Tекст: Ольга Самофалова

Главное экономическое чудо России, которому удивляются не только западные, но и российские экономисты: вместо падения экономики, на которое рассчитывали за океаном из-за беспрецедентных санкций, Россия показала рост. Это первый рекордный показатель 2023 года.

МВФ год назад был уверен, что ВВП России упадет на 3,4%. Однако уже в конце января прошло года МВФ вынужден был повысить прогноз в сторону роста на 0,3%. В октябре экономисты ждали роста нашей экономики на 2,8%, однако случился новый сюрприз, который удивил даже главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Теперь по итогам 2023 года ожидается рост российской экономики более чем на 3.5%, так как он ускорился к концу года.

«Экономика России в уходящем году не просто выросла сильнее самых оптимистичных ожиданий, она продемонстрировала высокую гибкость и устойчивость к внешним вызовам. Идея стран G7 ограничить доходы России от экспорта на практике не реализовалась так, как рассчитывали инициаторы «ценовых потолков» и других санкционных ограничений», - отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Экономика после спада в прошлом году практически вернулась на уровень 2021 года, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Второе чудо Россия совершила в промышленности. Давление Запада привело к ускорению процесса импортозамещения, который идет уже не первый год. В итоге промышленное производство растет по итогам года на 3,6%, и особенно выделяется обрабатывающая промышленность, которая вырастет в 2023 году на 7,5%.

Обрабатывающие производства сумели преодолеть спад, вызванный введением санкций весной 2022 года, и заметно превысили предкризисный уровень производства уже к лету 2023 года. В целом это удалось сделать всей промышленности России – восстановиться к докризисному уровню.

По словам президента России, заметно изменилась структура российской экономики, в где доля переработки выросла до 43%, чего никогда не было за новейшую историю России. В 1990 году доля перерабатывающей промышленности в ВВП России составляла 26,5%. Однако во время непростого десятилетия часть этих заводов была утеряна. К 2010 году доля переработки упала до 14,8%.

Теперь переработка стремится занять половину всей экономики страны. Это значит, что Россию уже нельзя называть чисто сырьевой экономикой.

Высокая доля переработки указывает на высокий уровень развития страны, которая способна производить более маржинальную продукцию, чем просто сырье. А также об освоении новых технологий в разных отраслях, которые позволяют наладить выпуск тех товаров, которые раньше не производились в стране.

Третье достижение: Россия показала рекордные доходы от ненефтегазового сектора. Бюджет РФ в этом году получит 46 трлн рублей. Это на 4 трлн рублей больше, чем годом ранее. И такой рост произошел не благодаря традиционному нефтегазовому сектору, а именно благодаря несырьевому бизнесу, который стал серьезным подспорьем экономики в этом году. Доходы от компаний, не связанных с нефтью и газом, вырастут на 3,2 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы российского бюджета за 11 месяцев выросли на четверть в годовом выражении до 17,7 трлн рублей, сообщает Минфины, что стало очень приятным сюрпризом для бюджета. Эти доходы превосходят даже показатели более устойчивого 2021 года.

Откуда взялся такой высокий рост? Во-первых, растет прибыльность банков, которые платят больше налогов, во-вторых, увеличиваются поступления НДС, так как россияне больше тратят и покупают, в том числе импортных товаров, в-третьих, прибавляются поступления от НДФЛ на фоне роста реальных заработных плат.

Четвертое достижение – это восстановление нефтяных доходов бюджета во втором полугодии после провального первого полугодия.

В первом квартале этого года цены на российскую нефть Urals упали ниже 50 долларов за баррель, и сам экспорт просел, так как западным перевозчикам запретили перевозить нашу нефть. Однако уже к июлю Россия сократила дисконт к Brent, и в целом мировые цены на нефть подросли благодаря слаженной работе Москвы вместе с Эр-Рияд в рамках сделки ОПЕК+. Плюс перестройка логистики и перенаправление нефти с Запада на Восток – в Индию и Китай – состоялась.

С тех пор доходы России от нефтегазового экспорта росли каждый месяц. С августа Минфин начал прогнозировать дополнительные нефтегазовые доходы, то есть сверхдоходы, которых в предыдущие месяцы не было.

В октябре был зафиксирован рекорд: нефтегазовые доходы превысил уровень прошлого года почти на треть и составили 1,63 трлн рублей.

И хотя в целом из-за провального первого полугодия нефтегазовые доходы бюджета по итогу 11 месяцев все еще на 23% меньше, чем годом ранее, однако стоит признать: потолок цен на российскую нефть не сработал. Кроме того, есть еще доходы от экспорта газа, которые значительно сократились, в том числе из-за подрыва «Северного потока-1», невозможности использовать польскую трубу «Ямал-Европа» и южный газопровод в украинском направлении. Полное восстановление газовых экспортных доходов в ближайшие годы вряд ли возможно, хотя благодаря росту экспорта в Китай и экспорта СПГ частично потери будут нивелированы.

Пятое достижение – это быстрое восстановление импорта. Санкционная политика Запада привела к резкому проседанию импорта в 2022 году. Однако уже к лету 2023 года российский импорт восстановился практически до докризисного уровня, как в деньгах, так и в количественном выражении. Хорошо сработал в том числе «параллельный импорт», который позволил насытить рынок потребительских товаров.





Шестой рекорд – это рост строительной индустрии. В этом году стали активно запускаться отложенные в 2022 году проекты. Это привело к тому, что за десять месяцев было запущено на 19% больше жилых проектов, чем в прошлом году. Более того, это на 11% больше, чем даже за тот же период 2021 года, по данным ДОМ.РФ. В октябре был поставлен новый исторический рекорд по площади запущенного в строй жилья – 5,6 млн кв. м. Портфель строящегося жилья в России достиг в начале ноября 105,8 млн кв. м - это максимум с начала 2020 года.

Седьмой рекорд поставлен в сельском хозяйстве. Россия снова показала невероятный результат по урожаю зерна, которые превысил 150 тонн в бункерном весе, и 146 млн тонн в чистом весе. Это показатель вместе с новыми территориями, на которых произведено 5-6 млн тонн.

В итоге Россия получит в 2023 году второй по объему урожай в своей истории, за счет чего сможет не только полностью закрыть внутренние потребности, но также направить рекордные объемы зерна на экспорт, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Россия также поставит в этом году новый рекорд по урожаю кукурузы в 17 млн тонн, и тем самым войдет в топ-100 стран по производству кукурузы и обгонит Канаду.

По экспорту зерна Россия тоже не отстает. На 4 декабря он составил 62,5 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году, отметили в Минсельхозе. Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позиции России как мирового экспортера «номер один» на мировом рынке. Наше лидерство никто не может оспорить.

Восьмое достижение Россия установила совместно с Китаем. Товарооборот Китая и России за 11 месяцев 2023 года вырос на 26,7% до нового исторического рекорда в 218,17 млрд долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель нарастить товарооборот до 200 млрд достигнута раньше срока. Доля нацвалют в расчетах РФ и КНР превысила 90%.

Россия стала для Китая главным поставщиком нефти. Газпром постоянно ставит новые рекорды по поставкам газа в Китай по «Силе Сибири». В целом на долю углеводородов приходится 74% от всего экспорта из России в Китай.

Однако растет и торговля продовольствием. Россия заключила крупнейший контракт на поставку зерновых культур в Китай. Пекин снял многолетние ограничения на покупку российской свинины. Китайский автопром очень быстро завоевывает российский автомобильный рынок благодаря освободившим рыночное место западным брендам.

Теперь остается делать прогнозы, когда товарооборот России и Китая достигнет нового красивого рекорда - 300 млрд долларов.

Девятый рекорд – России удалось сохранить рекордно низкий внешний долг, несмотря на жесткое экономическое давление. Более того, ей удалось еще и сократить внешний госдолг с 46 млрд долларов до 32 млрд долларов, что говорит о финансовой стабильности и независимости экономических действий. При этом, частные компании тоже ритмично гасят свои кредиты, взятые в иностранных банках, сократив их с 337 млрд до 297 млрд долларов.

Десятый рекорд – это рекордно низкая безработица, которая держалась почти весь год на отметке немного выше 3%. В октябре 2023 года ее уровень впервые вообще в истории новейшей России опустился ниже 3%, составив 2,9%. Такого никогда не было с начала 1990-х годов. В итоге количество занятых в экономике в октябре достигло 74,1 млн человек по сравнению с 72,1 млн в октябре 2022 года.