Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Песков заявил, что говорить о европейских войсках на Украине преждевременно
Песков заявил о преждевременности обсуждения европейских войск на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, и призвал не забегать вперед, подчеркивая необходимость полноценного мира.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея размещения европейских войск на Украине для контроля за перемирием может обсуждаться только в рамках переговоров, передает ТАСС.
По его словам, в данный момент слишком рано говорить об этом, следует воздержаться от преждевременных выводов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину, подчеркивая, что такие решения могут привести к эскалации конфликта. Британия сообщила об отсутствии планов отправлять своих военных на Украину, акцентируя внимание на политическом решении вопроса. Эстонский премьер-министр Кая Каллас предложила отправить европейские войска на Украину, что вызвало обсуждение среди союзников по Евросоюзу.