Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.2 комментария
В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине
В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.
«Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.
Хегль отметила, что текущая задача Бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.
Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».
Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.
Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.