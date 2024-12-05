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    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача Бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

    4 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Семеро военных президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.

    Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам в районе Великой Новоселки, сообщает ТАСС. По словам самих украинских военных, они сложили оружие после того, как российские бойцы вошли на их позиции.

    На данный момент плененные солдаты находятся в безопасности. Российская сторона оказывает им всю необходимую помощь, отмечает источник.

    Ранее в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции, когда его товарищ ушел за провиантом.

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    4 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада

    Генсек НАТО Марк Рютте признал продвижение России и призвал к усилению помощи Украине

    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия идет вперед по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что движение направлено в сторону Запада и требует увеличения поставок оружия Киеву.

    Россия продвигается по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что фронт «движется на Запад», и призвал страны альянса увеличить поставки оружия Киеву, чтобы поддержать украинские позиции.

    Генсек также сообщил, что новое командование НАТО в Висбадене, предназначенное для координации поставок оружия Украине, заработает до конца года. Первоначально планировалось, что это случится осенью, заменив формат «Рамштайн», в котором координацией занимались США.

    Марк Рютте выразил надежду, что страны НАТО смогут «поставить Украину в позицию силы, когда придет время для переговоров». Он подчеркнул необходимость усиления помощи в условиях продвигающегося на Запад фронта.

    Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене с января возьмет на себя координацию помощи альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить мирные переговоры с Россией до укрепления позиций Украины.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что 99% военной помощи Украине поступает от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддержку Киева.

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    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

    Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

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    4 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

    Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

    Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

    Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 21:22 • Новости дня
    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

    N-TV: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться

    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Как пишет издание «Страна» со ссылкой на телеканал N-TV, в своем выступлении в Бундестаге Шольц отметил, что многие украинцы находятся в стране уже достаточно долго, и пришло время начать действовать.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев после прохождения языковых курсов и других программ начали искать работу.

    По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер рассказал, что Зеленский намерен создать украинское агентство в Германии и Польше, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Шольц подчеркнул, что это может поспособствовать совместному движению в данном направлении.

    Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта заявил, а также подчеркнул, что не допустит использования поставленного оружия против России. В понедельник он посетил Киев впервые за два с половиной года.

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    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    4 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Джорджеску пообещал остановить транзит украинского зерна и военную помощь Киеву

    Reuters: Кандидат в президенты Румынии Джорджеску пообещал прекратить военную помощь Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель первого тура выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску намерен запретить транзит украинского зерна и остановить военную помощь Украине, пишет агентство Reuters.

    В интервью Reuters Джорджеску заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он запретит экспорт украинского зерна через территорию Румынии. Он также отметил, что не намерен предоставлять новую военную помощь Украине.

    Кроме того, политик подчеркнул, что Румыния не обязана соблюдать обязательства по расходам на оборону, принятые в рамках НАТО. Он указал на необходимость первоочередного учета интересов Румынии, добавив, что считает европейское финансирование неэффективным.

    В понедельник сообщалось, что Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони.

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    4 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину

    Бербок допустила отправку германских миротворцев на Украину

    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия, о чем она заявила на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Бербок заявила, что не исключает отправку германских миротворческих сил на Украину, если будет достигнуто перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

    На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе Бербок отметила, что для обеспечения мира можно было бы использовать германских солдат.

    Она подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить соблюдение перемирия. «Германия будет всеми силами поддерживать любые действия, направленные на достижение мира», – добавила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ предложила отправить зондеркоманды для выполнения полицейских функций на Украине. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия.

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    4 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    Российские войска провели зачистку населенного пункта Старые Терны в ДНР, сообщает ТАСС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, «местность фактически уже перешла под российский контроль».

    Рогов отметил, что это стратегически важно для российских сил, так как освобождение Старых Тернов препятствует Вооруженным силам Украины в переброске подразделений между Солнцевкой на севере и Кураховым. В Курахове сейчас продолжаются бои, и большая часть города уже находится под контролем российских войск.

    Зачистка данного населенного пункта позволит укрепить позиции российских войск в регионе и затруднить передвижение украинских сил. Операция по освобождению Старых Тернов является частью более широкомасштабных усилий по обеспечению стабильного контроля над территорией вокруг Кураховского водохранилища.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей.

    В данный момент российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях.

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    4 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Украина прожила худший месяц на поле боя за два года конфликта

    The Guardian: Украина прожила худший месяц на поле боя за два года конфликта

    Украина прожила худший месяц на поле боя за два года конфликта
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ноябре Украина потеряла территории размером с Нью-Йорк, что стало худшим результатом с сентября 2022 года, пишет The Guardian.

    В прошлом месяце ВСУ потеряли 1,202 кв. км земли, что эквивалентно размеру Нью-Йорка. Эти данные демонстрируют последние изменения на фронте, пишет The Guardian.

    В прошлом году, по данным Института изучения войны, российские силы продвинулись на 2,233 кв. км. На протяжении 2024 года эта цифра уже достигла около 2,656 кв. км.

    По данным издания, Россия добилась самых значительных территориальных успехов в Донецкой области. В ноябре Россия расширила свои позиции на 1006 кв. км, что стало крупнейшим успехом в регионе с мая 2022 года.

    Минобороны России сообщало, что осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях.

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ, когда подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья

    Военный эксперт Александр Марочко сообщал, что российские войска контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов.

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    4 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР

    Рогов сообщил о боях российских войск за контроль над Новым Комаром в ДНР

    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска, освободив 20 кв. км в районе Раздольного, начали бои за контроль над населенным пунктом Новый Комар, который находится севернее Великой Новоселки в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска начали активные боевые действия в населенном пункте Новый Комар в ДНР, сообщает ТАСС. Рогов подтвердил, что войска вошли в поселение, продолжая освобождать территорию.

    По словам Рогова, российские силы освободили около 20 кв. км в районе Раздольного. Войска продолжают выравнивать линию фронта, обходя с севера Великую Новоселку – логистически важный пункт, который остается под контролем Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев перебросил в район Великой Новоселки иностранных морпехов, что свидетельствует о западной поддержке в конфликте на Украине, российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в этом же районе, что может повлиять на боевые действия в регионе.

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    4 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Блинкен назвал срок получения Украиной 50 млрд долларов из активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    На брифинге, как передает «Российская газета», госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных российских активов. «Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут на Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году», – отметил он.

    Блинкен подчеркнул необходимость обеспечения Украины финансами и ресурсами для поддержки экономики и обороны. По его словам, союзники работают над тем, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, включая боеприпасы, ПВО, ракеты и бронетехнику. «Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут», – добавил Блинкен.

    Госсекретарь также указал, что текущая поддержка является частью более широкого плана скоординированных действий с европейскими партнерами, направленных на стабилизацию ситуации на Украине и обеспечение ее экономической устойчивости.

    Напомним, Блинкен уже обещал, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов.

    Ранее Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

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    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

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    4 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Reuters: ЕС и Киев выступят против мирных предложений Трампа

    Reuters: Киев и ЕС выступят против предложений Трампа без вступления Украины в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз и Киев планируют противодействовать мирным предложениям избранного президента США Дональда Трампа, так как в них не предусмотрено вступление Украины в НАТО, считают аналитики, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, аналитики и бывшие сотрудники спецслужб полагают, что такие предложения не найдут поддержки у президента Украины Владимира Зеленского, который считает НАТО ключевым элементом своего «плана победы».

    Страны ЕС и Конгресс США также могут препятствовать Трампу в подписании соглашения с Россией. Этим они хотят избежать прекращения боевых действий и оставить конфликт открытым. Аналитики считают, что это создаст трудности для нового президента США, который надеялся на более сильную позицию в переговорах с Киевом, передает ТАСС.

    Кроме того, агентство отмечает, что союзники Украины уже заявили о готовности увеличить военную поддержку. Действующий президент США Джо Байден продлевает помощь Украине, что, возможно, уменьшает возможности Трампа заставить Киев сесть за стол переговоров.

    Ранее сообщалось, что советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Офис Зеленского повышает требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении в НАТО, тогда как ранее предусматривались лишь приглашение и гарантии безопасности от западных стран.

    НАТО обсуждает усиление военной помощи Украине, но не отправку войск или приглашение в альянс, как заявил генсек НАТО Марк Рютте.

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    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

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