Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год

Абхазия запросила у России 327 млн кВт·ч бесплатной электроэнергии на 2025 год

Tекст: Мария Иванова

Абхазия запросила у России бесплатную поставку электроэнергии на 2025 год, сообщает РИА «Новости».

Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба пояснил, что просьба касалась 327 млн киловатт-часов. «Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», – сказал он.

Энергетический дефицит в Абхазии продолжает оставаться серьезной проблемой, особенно с ноября по апрель, когда потребление возрастает. В эти месяцы приток на ИнгурГЭС – основной источник электроэнергии для республики – сокращается, и уровень водохранилища падает. Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится в 15 млн рублей.

Нанба отметил, что необходимые средства для оплаты за переток не предусмотрены в бюджете 2024 года, что вынуждает правительство использовать чрезвычайные меры для поиска средств. В целях экономии уже введен режим веерных отключений.

Дополнительно, в связи с энергетическим кризисом, зимние школьные каникулы в Абхазии начнутся на неделю раньше, с 20 декабря, сообщила замминистра просвещения Ада Кварчелия. Детские сады, оснащенные дизельными генераторами, продолжат работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, что привело к серьезному энергетическому кризису.

Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.