Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Ван И на встрече с Шойгу заявил о важности сотрудничества с Россией для Китая
Пекин выразил готовность укреплять всестороннее стратегическое взаимодействие с Москвой и совместно развивать механизм БРИКС для поддержания глобальной безопасности.
Китай настроен на совместную работу с Россией для выполнения важных соглашений, заключенных лидерами двух государств, сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
«Китай готов сотрудничать с Россией в реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств», – отметил китайский дипломат.
Он добавил, что Пекин планирует расширять стратегическое партнерство, способствовать развитию обеих стран и вносить вклад в мирное будущее человечества, передает РИА «Новости».
Переговоры прошли в Нью-Дели на полях 16-й встречи высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.
Ван И подчеркнул необходимость усиления координации между Москвой и Пекином для постоянного укрепления и расширения объединения. По его словам, БРИКС служит значимой платформой для продвижения многополярности, защиты справедливости и содействия глобальному миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС.
В ходе этого мероприятия глава МИД КНР Ван И выступил за формирование новых соглашений по безопасности в рамках объединения.
Месяцем ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь выразил готовность Пекина реализовывать достигнутые лидерами двух стран договоренности.