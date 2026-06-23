Глава МИД КНР заявил о новых договоренностях БРИКС

Глава МИД КНР Ван И заявил о новых договоренностях БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

Китай поддерживает создание новых договоренностей в объединении БРИКС по вопросам безопасности, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Нью-Дели.

«Что касается безопасности, это важная тема нашего взаимодействия и общего понимания. Мы готовы с российскими друзьями через сегодняшнюю площадку БРИКС уплотнять наше взаимодействие вместе с нашими остальными партнерами, обсуждать текущие проблемы, вызовы безопасности, провести углубленный диалог и выйти на новые договоренности, чтобы защищать не только нашу политическую безопасность, но и безопасность в наших сопредельных регионах, чтобы весь мир стал более стабильным, безопасным, чтобы хаотичный мир вокруг нас становился более стабильным», – сказал Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что стороны тесно взаимодействуют и наращивают потенциал БРИКС. По его словам, объединение должно стать настоящим авангардом глобального Юга, в чем заключаются общие интересы участников.

Ван И также подчеркнул значимость недавнего визита президента России Владимира Путина в Китай. Он выразил уверенность, что достигнутые результаты помогут защитить международную справедливость и будут способствовать прогрессу человечества. В ходе переговоров Ван И поздравил коллег с Днем России, а участники встречи обращались друг к другу «дорогой друг».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин посетил Пекин с двухдневным визитом.

В конце прошлого года глава МИД КНР Ван И отметил огромный вклад российских переговорщиков в развитие стратегического взаимодействия.