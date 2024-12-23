Honda, Nissan и Mitsubishi начали переговоры о слиянии

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает The Guardian, Honda и Nissan уже согласились начать рассмотрение интеграции бизнеса через создание совместного холдинга. Mitsubishi планирует принять решение о присоединении к ним до конца января.

Это слияние объединит вторую и третью по величине японские автомобильные компании и добавит к ним меньшую Mitsubishi. Целью такого шага является консолидация усилий на фоне крупнейших перемен в автомобильной индустрии. После слияния новая компания станет третьей в мире по объему продаж после Toyota и Volkswagen, говорится в материале.

Отмечается, что японские автопроизводители испытывают трудности с финансированием перехода от бензиновых и дизельных двигателей к более экологичным электрическим. В то время как китайские производители, такие как BYD и SAIC, активно продвигают электромобили, пытаясь увеличить свою долю на мировом рынке.

Стоимость Honda на рынке составляет 6,74 трлн йен, в то время как у Nissan – 1,67 трлн йен, а у Mitsubishi – 717 млрд йен. В 2023 году Honda продала 3,8 млн автомобилей, что оказалось более эффективным по сравнению с Nissan, продавшим 3 млн автомобилей и Mitsubishi с 700 тыс. проданных единиц.

Ранее Volkswagen решил сократить 35 тыс. рабочих мест в Германии. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель столкнулась с трудностями из-за конкуренции с китайскими электромобилями, отсутствия инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников.