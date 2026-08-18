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Трамп обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети изображение карты, на которой участок между Ираном и Оманом обозначен как американская собственность.
Трамп поделился необычной географической картой в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».
На представленном изображении запечатлен Ормузский пролив, который географически располагается между Ираном и Оманом. Этот водный участок на картинке специально обведен кругом.
Свой пост политик сопроводил короткой надписью на английском языке. «New U.S. Territory» («Новая территория США»), – гласит текст над изображением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.
Несколькими днями ранее глава американского государства сообщил о полном контроле ВМС США над этой водной артерией.
В середине июля Вашингтон официально объявил о переходе данного маршрута под свое управление.