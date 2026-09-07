Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Житель Белгорода получил 19 лет колонии за подготовку теракта
Второй Западный окружной военный суд приговорил 63-летнего жителя Белгорода к длительному тюремному сроку за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб и государственную измену.
Мужчину признали виновным в государственной измене, подготовке к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы, передает РИА «Новости». Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.
Следствие установило, что в феврале 2025 года осужденный установил контакт с украинскими спецслужбами. После этого он отправился в Киев, где прошел специальную подготовку для осуществления диверсий на российской территории.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Белгородской области.
Вернувшись домой, злоумышленник планировал совершить теракт по указанию своих кураторов. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сотрудники ФСБ предотвратили подрыв автомобиля сотрудника администрации Харьковской области в Белгороде.
Задержанный 63-летний агент украинских спецслужб дал признательные показания о подготовке покушения.
Ранее военный суд в Воронеже назначил 22 года колонии местному жителю за государственную измену.