  Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Российские войска освободили Гришино в ДНР
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
    Испания возобновила попытки наказать Израиль
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 15:34 • Новости дня

    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, возглавляющему школу в Калужской области.

    Награда присуждена в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», передает ТАСС.

    Церемония вручения третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит на площадке «Live Арена». Евгений Филонов работает директором одной из школ в Калужской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение» заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.

    Ранее глава государства вручил эту награду главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому. Российский лидер также отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова в номинации за героизм.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 09:16 • Новости дня
    Лукашенко назвал Путина и Трампа «императорами»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил президентов России и США с «императорами», отметив собственное спокойное отношение ко всеобщей любви.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе, назвав их «императорами», передает RT.

    Белорусский лидер подчеркнул, что лидеры России и США могут позволить себе рассуждать о всеобщей любви.

    «Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», – заявил глава государства.

    Политик добавил, что является руководителем среднеевропейской страны и осознает, что не обладает такими же возможностями. Именно поэтому, по его словам, у него выработалось спокойное отношение к любви, особенно после долгих лет на посту президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский лидер отверг возможность встречи с американским коллегой по сценарию вассала с императором.

    Ранее он назвал президента России великим человеком и волкодавом в политике.

    Глава государства сообщил о наличии доверительных и честных отношений с Владимиром Путиным.

    19 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Игнатенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко звание Героя Труда Российской Федерации.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. В документе отмечается: «За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Игнатенко Виталию Никитичу – генеральному директору автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России»».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда президенту «Транснефти» Николаю Токареву.

    20 апреля 2026, 14:25 • Новости дня
    Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко подчеркнул успехи региона в сельском хозяйстве и увеличении объемов переработки индейки.

    Путин на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсудил итоги развития аграрного сектора региона. Мельниченко сообщил, что урожайность зерновых достигла 39,5 центнера с гектара, что, по его мнению, является неплохим результатом. Путин в ответ назвал динамику «хорошей» и отметил рост надоев, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Губернатор также рассказал о проекте «МОЛКОМа», в рамках которого с участием государства идет реконструкция производства для запуска выпуска безлактозного детского питания. Путин выразил одобрение планам по увеличению производства молочных продуктов.

    Отдельно Мельниченко доложил о планах по развитию отрасли переработки индейки. К 2030 году регион планирует увеличить объем глубокой переработки индейки с 200 до 300 тыс. тонн.

    Сейчас в области насчитывается 649 крупных птичников, а к 2030 году будет 850. Поголовье индейки составляет 6 млн штук, а 40% продукции идет на экспорт в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

    Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о намерении довести валовой региональный продукт региона до 1 трлн рублей к 2029 году.

    20 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Мерч с цитатами Путина про семью представили в Ташкенте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посетители выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане смогли увидеть и приобрести футболки и свитшоты с высказываниями президента России Владимира Путина о семейных ценностях.

    Одежду с высказываниями главы государства представили на стенде «Универмаг России», организованном Национальным центром «Россия», передает РИА «Новости».

    Выставка «Иннопром. Центральная Азия» стартовала в понедельник в столице Узбекистана.

    «Специально для «Иннопроммы» сделали несколько изделий с недавними цитатами президента: «Удивление и восторг от того, что мы все вместе». Ну, безусловно, очень пользуется популярностью «Семья – основа государства», потому что это та ценность, которая важна для России и для мусульман, потому что все государства строятся вокруг семьи», – рассказала журналистам гендиректор Национального центра Наталья Виртуозова.

    Она также сообщила, что во время осмотра экспозиции первый вице-премьер России Денис Мантуров вручил представителю афганской делегации вещь с фразой Владимира Путина «В следующий раз в Москве». Мероприятие организовано министерствами промышленности и торговли России и Узбекистана и продлится три дня.

    20 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Губернатор Мельниченко сообщил о скорой реконструкции аэропорта Пензы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная реконструкция пензенской воздушной гавани за 5 млрд рублей позволит создать современный багажный терминал и увеличить пассажиропоток до 700 тыс. человек ежегодно, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил президенту России Владимиру Путину о планах по модернизации местного аэропорта, передает РИА «Новости». По словам главы региона, начало работ запланировано на 2026 год.

    «Мы решились все-таки на реконструкцию аэропортового комплекса. Есть уже проект, это порядка 10 тыс. квадратных метров, это 700 тыс. человек в год, которых мы будем перевозить», – рассказал Мельниченко главе государства. Он отметил, что в настоящее время пассажиропоток уже приближается к 400 тыс. человек.

    Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. Инвестор уже определен, совместная работа с ним ведется. Губернатор подчеркнул необходимость обновления, так как в старом здании отсутствует нормальный багажный терминал. Разработка проектно-сметной документации и изыскательские работы намечены на 2026 год. Путин положительно оценил представленные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил успехи Пензенской области в сельском хозяйстве и увеличении объемов переработки индейки.

    В регионе зафиксировали минимальный с 1991 года уровень безработицы – 1,5%, что ниже среднего показателя по стране.

    20 апреля 2026, 12:49 • Новости дня
    В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Мельниченко

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с руководителем Пензенской области Олегом Мельниченко для обсуждения текущих вопросов развития региона.

    Российский лидер 20 апреля примет Олега Мельниченко в Кремле, передает ТАСС. О рабочих планах президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время регулярного брифинга.

    «На приеме у главы государства с докладом будет губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Традиционно работа с главами регионов, президент занимается субъектами РФ», – пояснил представитель Кремля. Подобные встречи регулярно проходят в рамках контроля за ситуацией в субъектах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

    Ранее глава государства встретился с руководителем Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В свою очередь Олег Мельниченко прошлой осенью ввел план «Ковер» над рядом районов Пензенской области из-за угрозы беспилотников.

    20 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Мельниченко заявил о достижении к 2029 году ВРП Пензенской области 1 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Валовый региональный продукт Пензенской области к концу 2028 года превысит отметку в 1 трлн рублей, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о динамике роста валового регионального продукта региона, сообщается на сайте Кремля.

    «Если начать с динамики по валовому региональному продукту, то к 2021 году регион дал порядка где-то 272 млрд рублей. И та динамика, которую мы сейчас видим, позволяет нам расчет выдавать, что на 2028 год, вернее на 2029 год, к концу 28-го года мы преодолеем планку в один триллион рублей. Для региона это очень, я считаю, хорошая динамика», – заявил Мельниченко президенту.

    Губернатор отметил, что при сохранении текущих темпов роста в 2030 году ВРП Пензенской области может достичь 1 трлн 140 млрд рублей.

    До этого на аналогичной встрече в 2021 году, которая проходила по видеосвязи, Путин и Мельниченко обсуждали крупные инвестиционные проекты и развитие системы здравоохранения в регионе.

    21 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Сейшельских островов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини 22 апреля в Москве, сообщает ТАСС. Визит главы Сейшел носит рабочий характер.

    В пресс-службе Кремля отметили: «22 апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом».

    Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, на встрече будут затронуты международная и региональная повестка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России провел переговоры с лидером Мадагаскара.

    Ранее Владимир Путин встретился с президентом Мали.

    В мае глава государства поздравил африканских лидеров с Днем Африки.

    21 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о роли управленцев в обеспечении суверенитета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что все управленцы работают ради укрепления суверенитета и безопасности государства.

    По его словам, управленцы всех уровней представляют собой единую команду, а муниципальные органы власти являются ее основой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что для граждан именно представители муниципальной власти становятся лицом всей системы публичной власти. Он отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, что служит опорой для дальнейшего развития страны.

    Глава государства также поприветствовал представителей муниципальных органов из зарубежных стран, присутствующих на форуме. По его словам, международное сотрудничество на этом уровне продолжает развиваться, что вызывает удовлетворение.

    Премия «Служение» считается главной муниципальной наградой в России. Она вручается тем, кто внес значительный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения.

    Ранее на заседании Наблюдательного совета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко определили победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    21 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал мужество чиновников в новых регионах примером для всей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников муниципалитетов, работающих в новых регионах и приграничных территориях.

    На церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Путин особо выделил представителей муниципальных команд, трудящихся на исторических российских землях – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, регулярно подвергающихся террористическим атакам, передает РИА «Новости».

    «Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях – пример для всей страны», – подчеркнул президент.

    21 апреля 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин посетил церемонию вручения муниципальной премии «Служение»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Live Арены в Москве для участия в церемонии награждения победителей всероссийской премии «Служение».

    Ожидается, что глава государства лично вручит награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Всего в рамках мероприятия будут отмечены 40 лауреатов и победителей, передает РИА Новости.

    «Служение» считается главной муниципальной премией страны. Награда присуждается выдающимся представителям сообщества, внесшим особый вклад в развитие образований и повышение качества жизни граждан.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что опыт ветеранов СВО особенно важен для реализации полезных и значимых для общества проектов.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин пообещал пресечь попытки дестабилизировать выборы осенью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    ВМС США перехватили неопознанный танкер
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ
    МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Названа причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Мубинова

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

