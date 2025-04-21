Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.0 комментариев
Путин вручил муниципальную премию «Служение»
Во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм.
Церемония награждения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит в Москве. Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.
Мероприятие проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал около 4 тысяч участников из 89 субъектов страны. Всего на участие в премии было подано 41 313 заявок, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом от регионов Донбасса и Новороссии заявок поступило в четыре раза больше, чем годом ранее – всего 531.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что муниципальная премия «Служение» была учреждена по поручению главы государства и награда вручалась впервые в 2024 году.
Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц — до этого он посещал центр 26 марта.