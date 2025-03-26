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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня

    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    25 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рамках имеющихся контактов уже выработан новый документ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот документ будет опубликован в ближайшее время.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике.

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    26 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Рютте назвал «самую серьезную угрозу» для НАТО

    Рютте назвал Россию «самой серьезной угрозой» для НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

    «В современном непредсказуемом мире очень важно увеличивать расходы на оборону, не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу», – сказал он на пресс-конференции в Польше, передает РИА «Новости».

    По словам Рютте, Россия вкладывает большие экономические ресурсы в развитие своих вооруженных сил. Он подчеркнул, что эти инвестиции «будут иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    26 марта 2025, 00:11 • Новости дня
    Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения ВТБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, оставив более 2,5 тысячи жалоб на специализированной платформе Downdetector.

    Как передает РИА «Новости», пользователи из различных регионов России сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ. На платформе Downdetector зарегистрировано более 2,5 тысячи жалоб.

    Наибольшее количество проблем фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также в Нижегородской области.

    По данным Downdetector, 42% пользователей сталкиваются с проблемами в мобильном приложении, 41% – на сайте, а 10% отмечают сбои в личном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта на сайтах МВД и региональных главков произошел сбой из-за скачка напряжения, позднее их работа была восстановлена.

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    25 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по культуре, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования», – сказал Путин.

    Президент отметил необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при разработке мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий. Помимо этого, он предложил проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования для инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

    Путин добавил: «Я прошу правительство обратить внимание на возможности и наших других долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

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    25 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Запашный предложил ввести контракты для цирковых артистов, как для спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству сообщил президенту Владимиру Путину об уходе российских артистов из цирков за границу.

    «Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу. Это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов», – цитирует Запашного РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия за средства бюджета готовит артистов, но при этом не дает своим зрителям возможности получать качественные шоу.

    Директор цирка предложил внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом. Такая система должна предусматривать заключение трудовых контрактов на этапе поступления будущих профессиональных артистов.

    Ранее гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров на заседании Совета предложил ввести изучение кинематографа в школьную программу.

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    25 марта 2025, 23:11 • Новости дня
    Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара

    Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил школьницу из Томской области Викторию Гребенькову медалью «За спасение погибавших» за героизм при спасении своих сестер и братьев из горящего дома в апреле 2024 года.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.

    Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».

    В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Президент России Владимир Путин также наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    25 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Писатель Коновалов: СВО разблокировала социальные лифты в искусстве

    Писатель Коновалов: СВО разблокировала для молодых творцов социальные лифты в искусстве

    Писатель Коновалов: СВО разблокировала социальные лифты в искусстве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Повышенное внимание власти к литературе, театру и кино показывает, что Россия обращается к культуре как к краеугольному камню развития государственности, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Вячеслав Коновалов. Ранее президент Владимир Путин наградил в Кремле деятелей искусства и провел заседание профильного Совета.

    «Последние три года стали лакмусовой бумажкой, показавшей, кто намерен жить и развиваться в России, а кто рассматривает страну лишь в качестве кормовой базы, которую можно сменить в любой момент», – рассказал Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России, президент Чеховского фестиваля «Остров Сахалин», основатель и руководитель федеральной премии «Главкнига».

    «Одно время карьерные лифты для людей культуры в некотором смысле были заблокированы либеральными деятелями. Однако с началом СВО в отрасли произошло своеобразное очищение, у молодых творцов появилась хорошая возможность широко и профессионально заявить о себе. И чествование в Кремле является тому подтверждением», – подчеркнул он.

    «Благо, сейчас у нас в стране работает разветвленная инфраструктура для самореализации в искусстве: Фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, кластер «Таврида», академия «Меганом», Российские креативные недели и множество других. У молодежи есть уникальная возможность принять участие в формировании новой российской культуры, вписать свои имена в историю государства», – детализировал собеседник.

    «Отдельно отмечу внимательное отношение к нашей сфере со стороны президента Владимира Путина. Переформатирование союза писателей, приход на пост главы Владимира Мединского демонстрирует, что страна делает разворот в сторону культуры, как краеугольного камня развития государственности», – резюмировал Коновалов.

    Во вторник Путин в режиме видеоконференции принял участие в Совете по культуре и искусству, где ключевыми темами стали образование, литература и книгоиздание. «Для сферы культуры в последние годы – много [или] мало, но я позволю себе сказать: кое-что сделано», – сказал президент

    «Во всяком случае, существенно расширена гуманитарная составляющая процесса образования, новые возможности обрела наша уникальная отечественная система подготовки художников и музыкантов, обеспечена масштабная грантовая поддержка проектов творческих деятелей, в том числе молодых, начинающих. По итогам нацпроекта «Культура» построено и модернизировано свыше 3,2 тыс. учреждений. Эта работа продолжится в рамках нового национального проекта «Семья», – перечислил глава государства.

    Президент назвал различные виды искусства союзниками государства: «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник». По его словам, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом.

    Ранее в День работника культуры Путин вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Наград удостоились прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, худрук Московского симфонического оркестра Иван Никифорчин, художник-иллюстратор Ольга Ионайтис и другие.

    День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Указ о его учреждении Путин подписал в августе 2007 года, объединив профессиональным праздником сотрудников музеев и театров, писателей, книгоиздателей и представителей других направлений этой сферы.

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    25 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин пообещал восстановить Курскую область после атак ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков, не будут оставлены без внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

    «Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», – пообещал президент, его слова приводит ТАСС.

    Также он рассказал, что украинские формирования, уходя из Курской области, разрушают церкви и объекты культурного наследия.

    «К сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов и, уходя, они (украинские формирования) разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», – отметил президент.

    Путин добавил, что все совершающие преступления в Курской области боевики украинских формирований будут изобличены и наказаны.

    «Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», – пообещал глава государства.

    «А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что Минобороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию.

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    25 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин наградил молодых деятелей культуры в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Награды получили директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, передает РИА «Новости».

    За вклад в литературу и искусство для детей и юношества были отмечены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Эти премии являются признанием их значительного вклада в развитие культурного наследия и поддержку молодых талантов.

    Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.

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    25 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал воспитание любви к России у молодежи важнейшей задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал воспитание молодежи и пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

    Путин выделил «задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее России». «Мы должны сделать все, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    «Считаю это важнейшей миссией нашего Совета, в целом партнерской работы государства и общества», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.

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    25 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин призвал сделать культуру доступной для всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны.

    Он отметил, что инфраструктура должна быть достаточной по количеству и содержательной по смыслам, предоставляя равный доступ всем гражданам, независимо от их места проживания и уровня доходов.

    «Инфраструктура в сфере культуры должна быть и достаточна по количеству, и содержательна по смыслам, и доступна всем гражданам вне зависимости от места проживания и уровня доходов», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин выделил значимость того, чтобы с детства люди имели возможность приобщаться к культуре не только через СМИ и интернет, но и в специализированных учреждениях. Важную роль в этом процессе играет окружающая среда, где проживает человек, включая состояние объектов культурного наследия и обустройство территории, подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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