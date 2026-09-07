Tекст: Валерия Городецкая

Захарова прокомментировала недавний документ Евросоюза о правах человека. Речь идет о докладе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности за 2025 год.

В опубликованном на сайте министерства комментарии Захарова обратила внимание на отдельный раздел доклада, посвященный России. По ее словам, европейские чиновники открыто используют правозащитную тематику в политических целях.

«По сути ЕС прямым текстом заявляет о своих усилиях по вепонизации проблематики прав человека для оказания давления на Россию», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В прошлом месяце МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел абсурдными попытки Запада оказывать давление на Москву.

Ранее российские дипломаты указывали на наличие системных проблем с правами национальных меньшинств внутри самого ЕС.