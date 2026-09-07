Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
МИД: Евросоюз превратил права человека в оружие против России
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз в открытом использовании правозащитной тематики в качестве инструмента политического давления на Москву.
Захарова прокомментировала недавний документ Евросоюза о правах человека. Речь идет о докладе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности за 2025 год.
В опубликованном на сайте министерства комментарии Захарова обратила внимание на отдельный раздел доклада, посвященный России. По ее словам, европейские чиновники открыто используют правозащитную тематику в политических целях.
«По сути ЕС прямым текстом заявляет о своих усилиях по вепонизации проблематики прав человека для оказания давления на Россию», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
В прошлом месяце МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел абсурдными попытки Запада оказывать давление на Москву.
Ранее российские дипломаты указывали на наличие системных проблем с правами национальных меньшинств внутри самого ЕС.