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    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 19:15 • Новости дня

    Анджелина Джоли приехала в Харьков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Харьков, где посетила местный боксерский клуб вместе со своим сыном Ноксом, сообщила Федерация бокса Украины.

    Как уточнили в федерации, голливудская звезда посетила один из боксерских клубов города. Ее сын Нокс принял участие в тренировке по тайскому боксу, передает ТАСС.

    Актриса приехала на Украину в конце августа. Она уже успела посетить Львов, Тернополь и Полтаву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа американская актриса посетила украинские города Львов и Тернополь.

    В начале сентября голливудская звезда тайно побывала в Полтаве.

    В прошлом году сотрудники украинского военкомата задержали водителя из кортежа знаменитости.

    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    7 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не исключает возвращения к трехстороннему формату переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля при этом подчеркнул, что пока слишком рано обсуждать конкретные сроки и место проведения возможных встреч.

    Напомним, зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Ранее президент Владимир Путин провел содержательную встречу с американскими представителями.

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    7 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Украинские войска перешли в глухую оборону из-за натиска России

    Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на большинстве участков фронта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска на большей части участков фронта перешли в глухую оборону под натиском российских подразделений, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону. При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – указал Марочко, передает ТАСС.

    ВСУ начали чаще использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры.

    Отказ украинских войск от тяжелой бронетехники обусловлен эффективной работой российских операторов дронов и нехваткой горючего. Кроме того, из-за нарушенной логистики украинские военные на некоторых направлениях сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска прорвали эшелонированную оборону противника на ряде участков фронта.

    В июле Марочко указывал, что потери украинской армии убитыми и ранеными за неделю составили более 10 тыс. человек.

    В конце июня оборонительная линия вооруженных формирований Украины обрушилась в районах Красного Лимана и Константиновки.

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    7 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не связан с деятельностью мошеннических кол-центров, по делу о которых арестован его заместитель Сергей Крапива.

    Кравченко назвал предварительные заявления антикоррупционных органов о своей причастности к получению средств от незаконных кол-центров и их легализации бездоказательными, передает ТАСС.

    «Разговоры – это просто разговоры, а фотография сейфа с деньгами – это всего лишь фотография сейфа с деньгами, которая не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре», – заявил генпрокурор.

    Кравченко сообщил, что Крапива уже уволен со своей должности. Кроме того, генпрокурор заверил, что всех сотрудников департамента международного сотрудничества проверят на полиграфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию в офисе генпрокурора Украины по делу о крышевании мошеннических кол-центров.

    Центр противодействия коррупции заподозрил в организации схемы заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Крапиву.

    После публикации материалов расследования генпрокурор Руслан Кравченко на сутки перестал выходить на связь, а позже был найден в частной клинике Киева.

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    7 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова
    Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова
    @ teatrpushkin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, посвятившая 60 лет Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина, скончалась в 81 год.

    В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где она проработала более полувека, выразили глубокие соболезнования в связи с ее кончиной.

    «Не стало заслуженной артистки РСФСР Нины Поповой. Она служила в театре Пушкина 60 лет. Для нас это огромная утрата», – говорится в сообщении на сайте театра.

    Нина Попова родилась 20 марта 1945 года. В 1966 году она окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу театра Пушкина. За годы своей карьеры актриса сыграла во множестве спектаклей, среди которых «Все о нашем доме», «Влюбленный Шекспир», «Кошки-Мышки» и «Мышеловка».

    Помимо работы в театре, Попова активно снималась в кино. Ее фильмография включает такие известные проекты, как «Следствие ведут Знатоки», «Нейтральные воды», «Высокое звание», «Память земли» и «Схватка в пурге».

    В феврале в Москве умерла артистка Московского драматического театра имени Пушкина Маргарита Жигунова.

    В июне после долгой болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина.

    В августе из жизни ушла актриса Наталья Трубникова.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    7 сентября 2026, 00:44 • Новости дня
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека, в том числе девушка 18 лет вместе с 16-летним братом, получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в «Максе».

    Власти пообещали оказать семье погибшей всю необходимую поддержку. В результате удара украинского дрона, начиненного сотнями металлических поражающих элементов, пострадали еще три человека, сообщил Развожаев.

    Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он впал в кому. Врачи борются за его жизнь. Двое подростков, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, получили медицинскую помощь и уже отпущены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка.

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали.

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    7 сентября 2026, 03:49 • Новости дня
    Berliner Zeitung сообщила об ухудшении настроений в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Настроения в Киеве ухудшаются на фоне визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «В то же время настроения в украинской столице мрачнеют, а проблемы <…> [Владимира Зеленского] нарастают», – отмечает Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.

    После этого американские переговорщики обсудили ситуацию с Зеленским в Киеве.

    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился.

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    6 сентября 2026, 19:53 • Новости дня
    Кушнер рассказал о надежде на переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Ольга Иванова

    Зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение переговоров по украинскому урегулированию к трехстороннему формату с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Американская сторона рассчитывает на вовлечение в процесс мирного урегулирования Москвы, Киева и Вашингтона, передает РИА «Новости». «Кушнер заявил, что надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США», – сообщает агентство.

    В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул стремление Вашингтона к дипломатическому, а не кинетическому разрешению кризиса. По его словам, Дональд Трамп придает огромное значение возобновлению диалога между сторонами при американском посредничестве. Уиткофф добавил, что делегация полностью довольна результатами состоявшихся бесед.

    Кушнер также заверил, что Соединенные Штаты продолжат напряженно работать для окончательного завершения конфликта. Накануне визита в Киев американские эмиссары провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер четко указал гостям на необходимость полного устранения первопричин текущего кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После трехчасовых переговоров дипломаты покинули российскую столицу.

    Затем представители Вашингтона прибыли на территорию Украины.

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    7 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    Ребенок и мужчина погибли при атаке беспилотников на Севастополь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на понедельник жертвами массированного удара украинских беспилотников в Севастополе стали ребенок и взрослый мужчина, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    «Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина», – сообщил губернатор в Max.

    Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных тяжелых ранений прямо в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу в состоянии комы, однако врачи реанимации не смогли спасти его жизнь.

    Сбитые дроны были плотно начинены взрывчаткой и множеством металлических элементов. Прибывшие на место падения обломков специалисты-пиротехники обнаружили сотни опасных поражающих деталей.

    Спасательные службы зафиксировали серьезные повреждения в восьми многоквартирных и одном частном доме. Мощная ударная волна и шрапнель выбили окна, посекли фасады жилых зданий, а также повредили стекла в местном детском саду и несколько припаркованных автомобилей.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка.

    Накануне осколочные ранения от дронов получили мужчина и две девочки-подростка.

    В конце августа при ударе вооруженных сил Украины скончался один мирный житель.

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    6 сентября 2026, 22:53 • Новости дня
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он сообщил, что нейтрализовано три БПЛА. После падения беспилотников на землю в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, шрапнель повредила припаркованные во дворах автомобили.

    Специалисты продолжают устанавливать точную степень нанесенного ущерба. По предварительным данным, осколочные ранения получили три человека, среди которых один мужчина и две девочки-подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.

    В конце августа при массированном ночном ударе по городу погиб один мирный житель.

    Днем ранее от попадания начиненного взрывчаткой дрона в пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека.

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    6 сентября 2026, 23:20 • Новости дня
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В районе села Солоти Валуйского округа из-за удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. Их доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В селе Лавы беспилотник повредил ограждение и ворота гаража частного дома.

    В Шебекинском округе в селе Маломихайловка и в самом Шебекино из-за атак дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Белгородском округе повреждены частные дома, автомобили и социальный объект в поселке Октябрьский, селах Красный Октябрь и Отрадное, где один дом полностью сгорел.

    В Грайворонском округе атакам подверглись предприятия, инфраструктурные объекты и частные дома в селах Косилово, Санково и городе Грайворон. В Ракитянском округе повреждены автомобили, частный дом и коммерческий объект в районе села Киселево и поселке Ракитное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Донецке.

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    6 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 29 украинских дронов за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за 12 часов успешно перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников в пяти регионах страны и над Черным морем.

    Российские военные в воскресенье успешно отразили масштабную атаку беспилотников самолетного типа. Информацию об этом передает РИА «Новости».

    «В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дежурные расчеты ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее российские военные перехватили 147 вражеских дронов над регионами страны.

    В начале прошлого месяца системы противовоздушной обороны ликвидировали 281 аппарат противника.

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    7 сентября 2026, 07:03 • Новости дня
    Над Ростовской областью уничтожили 25 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на понедельник в небе над Ростовской областью перехватили 25 украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Дроны были перехвачены в районе Новошахтинска, а также над территорией семи муниципалитетов, включая Азовский, Чертковский и Миллеровский районы, указал Слюсарь в Max.

    На данный момент сведения о пострадавших гражданах или повреждениях наземной инфраструктуры не поступали. Местные власти продолжают уточнять информацию о последствиях налета.

    При этом опасность повторных ударов с использованием беспилотной авиации в Ростовской области по-прежнему сохраняется.

    23 августа над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили около 30 украинских беспилотников.

    За день до этого российские военные сбили порядка 140 дронов над регионом.

    В середине прошлого месяца губернатор региона Юрий Слюсарь отчитался о поражении свыше 50 летательных аппаратов.

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      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

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      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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