Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
Анджелина Джоли приехала в Харьков
Голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Харьков, где посетила местный боксерский клуб вместе со своим сыном Ноксом, сообщила Федерация бокса Украины.
Как уточнили в федерации, голливудская звезда посетила один из боксерских клубов города. Ее сын Нокс принял участие в тренировке по тайскому боксу, передает ТАСС.
Актриса приехала на Украину в конце августа. Она уже успела посетить Львов, Тернополь и Полтаву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа американская актриса посетила украинские города Львов и Тернополь.
В начале сентября голливудская звезда тайно побывала в Полтаве.
В прошлом году сотрудники украинского военкомата задержали водителя из кортежа знаменитости.