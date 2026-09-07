Анджелина Джоли приехала в Харьков

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в федерации, голливудская звезда посетила один из боксерских клубов города. Ее сын Нокс принял участие в тренировке по тайскому боксу, передает ТАСС.

Актриса приехала на Украину в конце августа. Она уже успела посетить Львов, Тернополь и Полтаву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа американская актриса посетила украинские города Львов и Тернополь.

В начале сентября голливудская звезда тайно побывала в Полтаве.

В прошлом году сотрудники украинского военкомата задержали водителя из кортежа знаменитости.