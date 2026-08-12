Путин выразил соболезнования в связи со смертью артистки Натальи Трубниковой

Эксперт: Россия определила цели для ответа Западу на захват наших торговых судов

Клинцевич: На враждебные действия в море ответит флот, а не суды и дипломаты

Tекст: Андрей Резчиков

«Прежде всего, стоит отметить техническую и юридическую готовность Тихоокеанского флота к выполнению поручения президента о зеркальном ответе на любые попытки задержания российских коммерческих судов. С технической точки зрения, у нас абсолютный порядок: в составе ТОФ есть быстроходные фрегаты, эсминцы, подготовленные досмотровые команды из морской пехоты, вертолетные группы. Захват любого танкера, контейнеровоза или сухогруза с последующей буксировкой в наши воды для досмотра – это понятная задача, не представляющая сложности», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

Юридическая составляющая традиционно сложнее. Как пояснил собеседник, формально ни у европейцев, ни у россиян нет правовых оснований для остановки и захвата судов в нейтральных водах, если они не совершили противоправных действий во внутренних морских водах.

«Однако мы будем действовать зеркально: раз британцы, французы и другие страны Европы применяют такие методы, мы ответим тем же. Президент настроен предельно жестко, и это ожидаемая реакция – европейцы, как показывает практика, понимают только силу. Мы не собираемся апеллировать к международным судам или искать компромиссы в рамках дипломатических процедур, а просто применим аналогичные инструменты принуждения. Флот уже проработал конкретные механизмы и, я уверен, определил перечень судов, которые станут первыми целями, если Запад не услышит наш сигнал», – рассуждает эксперт.

Отдельного внимания заслуживает акцент президента на том, что Россия может действовать не только в той акватории, где происходит атака на ее суда, но и в любом другом месте.

«Это прямое указание на возможность превентивных блокировок и задержаний судов снабжения Запада в ключевых морских проливах Азиатско-Тихоокеанского региона. И, судя по всему, начинать будем именно здесь. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина доложил, что только в исключительной экономической зоне у Южных Курил за три с половиной месяца прошло более тысячи иностранных судов, из них 379 под флагами недружественных государств, причем часть из них, вероятно, перевозит грузы двойного назначения. Флот уже готов действовать в этой акватории», – добавил Клинцевич.

По оценке эксперта, европейцам будет крайне сложно противопоставить российской группировке что-либо весомое – им пришлось бы перебрасывать силы на другой конец света, а по тонажу и возможностям они не смогут конкурировать с РФ в Тихом океане.

«Это равносильно тому, как если бы мы пытались противостоять британскому флоту у их берегов – но, как мы уже видели, наши моряки не боятся действовать жестко даже в непосредственной близости от британских и французских вод. Недавнее сближение с британским эсминцем в проливе между Францией и Англией, когда мы открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия – наглядное тому подтверждение. Андреевский флаг защищают решительно и без колебаний», – подчеркнул спикер.

Если европейцы решат подняться на следующую ступень эскалации, Клинцевич не исключил повторения сценариев Черного моря: навалов, сброса бомб по курсу кораблей-нарушителей – как это было с британским эсминцем у крымских берегов – а также применения радиоэлектронного подавления, которое успешно использовалось против американских эсминцев.

«Опыт у нас колоссальный, и мы готовы применить его в любой момент. Важно понимать, что поручение президента воспринимается военными как прямой приказ к действию.

Это не просто сигнал, а проработанный план, по которому уже определены силы, средства и наряды исполнителей. Демонстративные операции в ближайшее время практически гарантированы – Западу будет предъявлен предметный сигнал, что слова президента не расходятся с делами», – добавил собеседник.

Отдельно Клинцевич высказался о курильском измерении ситуации в АТР. «Заявление президента на борту крейсера «Варяг» ставит точку в территориальных притязаниях Токио. Это происходит на фоне полноценного запуска Северного морского пути, активизации китайского контейнерного маршрута, а также растущей милитаризации Европы и появления нового японского премьера с воинственной риторикой. Если противник рассчитывает, что все наши силы брошены на юго-западное направление и нам нечем защищать дальневосточные рубежи, он глубоко ошибается. У нас достаточно сил и средств для обороны, и мы сразу обозначили: территориальных претензий к Японии у нас нет, но если Токио попытается пересматривать итоги Второй мировой войны, ответ будет жестким», – отметил эксперт.

По его словам, Япония официально внесла Россию в список главных угроз, и это не может оставаться без ответа. «Текущее усиление ТОФ полностью достаточно, чтобы остудить наступательный пыл Токио. Любые провокации будут пресекаться, а при переходе к прямому противостоянию ответ будет таким, что японцам он категорически не понравится. Япония не является ядерной державой, и противостоять нам в регионе ей сложно, особенно с учетом совместных патрулей наших ВМФ с китайским флотом», – пояснил Клинцевич.

При этом в России отдают себе отчет, что за спиной Японии стоят США, которые целенаправленно создают новые очаги дестабилизации – провоцируют агрессивность Филиппин против Китая, продвигают концепцию «Азиатско-Тихоокеанского НАТО», блоки AUKUS, QUAD и другие структуры.

«Американская стратегия национальной обороны прямо указывает, что в АТР будет сосредоточено 50% мирового ВВП, и США намерены контролировать этот регион любой ценой. Но вместе с Китаем, а также, возможно, с Индией и Северной Кореей, мы имеем что противопоставить этому давлению. Наш совокупный военный и экономический потенциал позволяет защитить национальные интересы в любой точке Тихого океана», – считает спикер.

Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня становится одним из ключевых узлов в общей геополитической архитектуре мира, добавляет военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Визит президента на учения Тихоокеанского флота – событие не рядовое. Оно говорит о пристальном внимании, которое наше государство уделяет этому направлению, и о понимании всей сложности складывающейся там обстановки», – пояснил спикер.

По его словам, в АТР сосредоточены силы союзников России. «В первую очередь это КНДР, с которой у нас заключен договор о стратегическом партнерстве, включающий положение о всеобъемлющей взаимной помощи в случае нападения на одну из сторон. Кроме того, активно развивается военное сотрудничество с Китаем – проводятся совместные учения, что создает серьезный противовес западным группировкам в регионе», – сказал собеседник.

При этом Россия не может игнорировать и факторы прямого давления: постоянное присутствие седьмого флота США на Окинаве, и действия Японии, которая пересматривает свои оборонительные доктрины и наращивает ударные возможности.

«Все эти элементы напрямую влияют на нашу концепцию сдерживания и, шире, на концепцию присутствия России в Мировом океане как мировой державы, обладающей всеми способами ведения боевых действий на море – от охраны акватории до стратегического патрулирования», – считает Ераносян.

По его словам, особое внимание уделяется Северному морскому пути. «Эта артерия соединяет Юго-Восточную Азию с Европой через Арктику и становится все более приоритетной для России. Мы фиксируем недовольство ряда стран, которые заявляют о «трансграничности» этой магистрали, однако наша позиция здесь твердая: Севморпуть – это национальная транспортная коммуникация, и мы будем обеспечивать ее безопасность и суверенное регулирование всеми доступными средствами», – добавил спикер.

Что касается адекватного ответа на захваты судов, то здесь позиция предельно ясна. «Несанкционированный заход любых судов, под любыми флагами, в акваторию, находящуюся под нашей юрисдикцией, будет безусловно пресекаться. Речь идет не только о военных кораблях, но и о гражданских судах, которые пытаются действовать в обход установленных правил или под видом коммерческих перевозок выполнять враждебные задачи. У нас есть силы, средства и оперативные планы для жесткого реагирования на любые нарушения – вплоть до задержания, досмотра и принудительной буксировки нарушителей», – перечислил спикер.

В среду президент России Владимир Путин принял участие в учениях Тихоокеанского флота, проходивших с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Глава государства наблюдал за их ходом на борту ракетного крейсера «Варяг».

Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их грузов. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

Глава государства заявил также, что в России хотели бы понять позицию Японии, «страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции».

«Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий, напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны», – напомнил Путин.